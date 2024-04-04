Обзор Realme 12 Pro+ с перископической камерой, кожаным и прозрачным корпусом

В России представили смартфон Realme 12 Pro+. Как утверждает производитель, это первое устройство в ценовом сегменте до 50 тыс. рублей, которое оснащено перископическим телеобъективом, позволяющим приближать изображение в 120 раз. «Газета.Ru» протестировала два смартфона с кожаным и прозрачным корпусом. Насколько удачной получилась новинка — в обзоре «Газеты.Ru».

Комплектация

В редакцию «Газеты.Ru» поступили сразу две модели Realme 12 Pro+ — с кожаной крышкой и прозрачная. Последняя благодаря стеклянной панели позволяет рассмотреть некоторые внутренние детали смартфона. Например, можно увидеть, как выглядят камеры и насколько они большие. В остальном эти две версии ничем не отличаются.

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Смартфон поставляется в знакомой фанатам бренда желтой коробке, внутри которой, помимо самого устройства, можно найти прозрачный силиконовый чехол, провод USB-A на USB-C, зарядный блок на 67 Вт, иголку для извлечения SIM-лотка и документацию.

Кроме того, прямо с завода на экран нанесена защитная пленка. Это вполне привычная комплектация для смартфонов среднего ценового сегмента, если речь идет о китайских производителях. Например, в случае с Samsung чехлы и зарядные устройства приходится докупать отдельно.

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Дизайн

Кожаная модель выглядит более элегантно в сравнении с прозрачным инженерным образцом, а благодаря изогнутому экрану смартфон можно спутать с более дорогими флагманскими устройствами. В России с 4 апреля доступны две расцветки Realme 12 Pro+ — бежевая и синяя. В редакцию «Газеты.Ru» приехала светлая модель.

Несмотря на внушительный размер блока камеры, стоит признать, что развесовка устройства выполнена хорошо. При привычном хвате смартфон не перевешивает ни в верхней части, ни в нижней.

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Задняя панель из экокожи за время активного использования смартфона в течение месяца не запачкалась, не стерлась и не поцарапалась. Однако очистка от пыли, ворсинок и катышков, которые могут скопиться в кармане, оказалась не такой простой задачей. Просто сдуть грязь недостаточно, она цепляется за поверхность.

Некоторые люди не любят изогнутые экраны из-за случайных касаний и искажения цветов по краям, а также из-за сложностей при установке защитных пленок.

Поэтому, если вы никогда не имели дело с таким типом экранов, перед покупкой стоит обязательно посетить один из оффлайн-магазинов и подержать устройство в руках.

Однако внешне такое решение придает устройству более дорогой вид.

Тактильно смартфон вызывает приятные эмоции. Единственным недостатком в данном случае можно назвать пластиковые рамки, которые немного удешевляют Realme 12 Pro+. Однако будь они металлическими, за гаджет бы просили уже совсем другие деньги.

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Экран

В Realme 12 Pro+ установлен изогнутый 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080×2412) и частотой обновления 120 Гц, а заявленная пиковая яркость может достигать 950 нит.

В плане экрана смартфон не вызывает вопросов. За все время использования изогнутые грани не стали причиной фантомных нажатий при сдавливании устройства. Кроме того, Realme 12 Pro+ обладает высокой частотой пульсации ШИМ на 2160 Гц и сертификацией TÜV Rheinland, поэтому глаза при активном использовании смартфона не должны «уставать».

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Камеры

Упор в Realme 12 Pro+ был сделан на камеры — не зря она занимает как минимум четверть задней панели. Основной сенсор Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) чаще встречается во флагманских и субфлагманских моделях Realme и OnePlus. Это достаточно хороший датчик для своей категории, который стабильно дает насыщенные и детализированные снимки. Алгоритмы Realme на постобработке доводят фото до ума, хорошо отрабатывая HDR даже на кадрах с контровым светом.

Любители мобильной фотографии отдельно оценят наличие Pro-режима с возможностью снимать фото в формате RAW для последующей проявки.

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Но все же главным новшеством в этой модели стал перископический телеобъектив с сенсором OmniVision OV64B на 64 Мп с тройным оптическим приближением и OIS. Многие не понимают, зачем нужны подобные камеры, эксплуатируя их как своего рода бинокль. Конечно, можно использовать Realme 12 Pro+ и таким образом — перископ может приближать вплоть до 120 раз, но наилучшее соотношение приближения и качества снимка можно достигнуть между 30- и 60-кратным приближением, — дальше картинка теряет детали. Наверное, большинство будет использовать эту камеру для предметной и портретной съемки при трехкратном зуме, а с этим новинка справляется очень хорошо.

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Ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом в 112 градусов позволяет сделать кадр шире, но этот сенсор, в отличие от двух других, ничем особо не выделяется. В этом плане он, если можно так выразиться, простой и «звезд с неба не хватает».

Ночью фотографии с Realme 12 Pro+ получаются качественными, яркими и в то же время не пересвеченными. На кадрах с ультраширокоугольного объектива можно заметить обилие цифрового шума, что в тяжелых условиях в принципе бывает и на флагманских устройствах.

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Если говорить о фоточасти, то смартфон действительно может удивлять. Однако видеосъемка немного подкачала. Она не ужасна, но после увиденных фотографий от видео ждешь чего-то на таком же высоком уровне. Основной датчик и телеобъектив могут снимать видео в максимальном разрешении 4K/30 FPS, тогда как ультраширокоугольный — всего Full HD при 30 кадрах в секунду. В последнем режиме можно переключаться между всеми камерами прямо во время съемки.

Основным преимуществом видеосъемки можно назвать работу стабилизации — даже при беге ролик получается плавным.

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Селфи-камера на 32 Мп тоже может приятно удивить. К тому же, в ней есть широкий угол (0,8х) и обычный (1х). В случае с видео качество среднее, так как максимальное разрешение всего Full HD 30 FPS, а отсутствие стабилизации приводит к подергиваниям, если снимать себя во время ходьбы.

Производительность

В смартфоне установлен 4-нм чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Это энергоэффективный и «холодный» чип, который, к сожалению, оказался не очень мощным. Модификаций оперативной и встроенной памяти на выбор доступно две — 8/256 и 12/512 ГБ. На обзоре в «Газете.Ru» была максимальная версия.

При базовом использовании смартфона — просмотре соцсетей, прослушивании музыки и прочего — производительности хватает с головой. Однако при одновременном просмотре видео в фоновом режиме и открытии игры или камеры звук начинает «подвисать». Не исключено, что всему виной предпродажное ПО — в смартфоне еще не установлена прошивка со всеми исправлениями, однако такая проблема есть.

В тяжелых играх Realme 12 Pro+ работает хорошо, если, конечно, не выставлять максимальные настройки. Например, в Genshin Impact на средних настройках графики смартфон демонстрирует стабильные 30 кадров в секунду. Аппарат вообще не нагревается, что очень выделяет его на фоне конкурентов.

В бенчмарке AnTuTu 10 смартфон набирает 650–660 тыс. баллов, а в Geekbench 6 — 866 и 2593 баллов в одноядерном и многоядерном тестах.

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Аккумулятор

В Realme 12 Pro+ установлена батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, с помощью которой от 0 до 100% аккумулятор заполняется примерно за 45 мин. Странно, но в предшественнике, Realme 11 Pro+, была зарядка на 100 Вт.

При полной зарядке смартфон без проблем проживет до самого вечера, а может и больше в зависимости от нагрузки. Если же использовать устройство без остановки, не отключая экран, его хватит примерно на 7 часов, что тоже похвально.

Прочие особенности

Часто от таких мелочей, как вибрация, зависит общее восприятие устройства: в дешевых смартфонах ставят простые вибромоторчики, жужжание которых, например, в будильнике, может с утра сильно испугать. В Realme 12 Pro+ стоит практически флагманское решение, которое можно сравнить с Taptic Engine в последних iPhone.

В смартфоне имеются громкие стереодинамики и NFC для бесконтактных платежей, а вот ИК-порта для управления, например, телевизором и разъема под карту MicroSD нет. Кроме того, корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP65 — окунать его в бассейн не стоит, но если окажетесь под дождем, это должно спасти.

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Цены и выводы

Realme 12 Pro+ в России предлагается за 42 и 47 тыс. рублей за версии 8/256 и 12/512 ГБ соответственно. Ценник, стоит признать, немного выше, чем хотелось бы. Если бы базовая модель предлагалась за 39 990 рублей, то с учетом фотовозможностей и дизайна устройства это точно было бы лучшее предложение в российской рознице.

Смартфон вышел не самым дешевым, однако он предлагает действительно прорывные решения в своем сегменте — очень крутые камеры, в том числе перископ, и флагманский дизайн. Правда, придется мириться с не самым мощным «железом» и скромными возможностями видеосъемки — все же в 2024 году наличие хотя бы Full HD (60 к/с) должно стать стандартом для всех имеющихся в устройстве камер.

Желающие сэкономить могут присмотреться к Realme 12 Pro без приставки «+» — в нем используется тот же дизайн и стоит чуть упрощенный телеобъектив.