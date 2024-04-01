Бурный рост облачного рынка в России: чем это полезно для нас Глава Cloud.ru Евгений Колбин рассказал о трендах развития облачных технологий

На российском рынке облачных услуг произошло сразу два больших события. Состоялась масштабная ИТ-конференция GoCloud, ставшая новой площадкой для обсуждения актуальных вопросов профессиональным сообществом. И центральным событием конференции стало официальное объявление об открытии доступа к новой облачной платформе Cloud.ru Evolution. Что побудило организовать конференцию, чего ждать на рынке облачных услуг и какие возможности открывает новая платформа, «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Cloud.ru Евгений Колбин.

— Cloud.ru выступил организатором первой ИТ-конференции GoCloud, посвященной развитию облачных технологий. Как родилась идея этого мероприятия, оправдало ли оно ваши ожидания?

— Мне кажется, это большой индустриальный стандарт, когда компания дорастает до определенного уровня и есть о чем рассказать широкой аудитории — рассказать о том, что мы делаем, представить свои продукты и свою команду, в том числе представить компанию как работодателя.

Еще конференция служит хорошим способом получить обратную связь от клиентов, в нашей фазе взрывного развития это крайне важно знать. Я лично считаю, что это одна из самых правильных историй для построения успешного бизнеса.

GoCloud стала еще одной площадкой для встреч профессионального сообщества, где можно и почерпнуть опыт, и поделиться своим. Мне кажется, у нас неплохо получилось. Общая аудитория конференции с учетом онлайн-участников составила около 3 тысяч человек, на площадке в Москве в течение дня присутствовало порядка 700 гостей, преимущественно это инженерный состав. Для меня это команда единомышленников и наша общая задача — двигать технологии вперед.

Дальше мы собираемся выстроить серию мероприятий, посвященных облачным технологиям, в связке с нашими партнерами.

— Какие тренды развития облачных технологий в мире вы можете выделить как главные? Каковы отличия и особенности российского рынка?

— Я бы выделил два глобальных тренда. Первый из них — создание мультиоблаков и гибридов. У этой истории несколько драйверов: диверсификация рисков взаимодействия с облачной инфраструктурой и специализация сервисов глобальных игроков под наиболее подходящие индустрии.

Второй тренд состоит в сочетании облачных технологий и искусственного интеллекта. Как мы знаем, все глобальные игроки рынка облачных технологий являются частью больших цифровых экосистем. Мы видим, что искусственный интеллект внезапно стал очень доступным, любой за небольшую сумму может через облако получить доступ к самым совершенным нейросетям. Это переломный момент.

В России рынок облачных технологий растет опережающими темпами на фоне всего мира. Последние несколько лет темп составлял 35-45%, а показатель за рубежом — 15-20%. Многие начали понимать, какие хорошие перспективы у этого бизнеса, стало очевидным, что на облачные технологии будет спрос, ускорилось создание инфраструктуры под него.

Одним из драйверов роста в России стало изменение отношения к облакам с точки зрения защиты конфиденциальных данных. Уже прошли опасения относительно уязвимости облачных хранилищ данных к киберугрозам. Уровень защиты данных в облаках намного выше, чем позволяет обеспечить собственная инфраструктура большинства пользователей. Если раньше бизнес очень волновало, достаточен ли уровень защиты данных в облаках, то сейчас мы видим, что облачную инфраструктуру используют почти все государственные сервисы. А к ним предъявляются более высокие требования по кибербезопасности, чем по большей части в коммерческом секторе.

— Как изменился спрос на российские облачные сервисы в 2023 году? Какую модель использования облаков предпочитают заказчики в России?

— Большая часть клиентов облачных провайдеров в России, примерно 80%, пользуется услугами по принципу IaaS — инфраструктура как сервис, арендуя вычислительные ресурсы, чтобы сэкономить на ИТ-инфраструктуре. Меньшая часть уже доросла до использования PaaS — это платформа как услуга, когда пользователь получает готовый сервис или платформу, настроенную на решение конкретных задач, создание инструментов и приложений.

— Насколько велика конкуренция на рынке облачных услуг в России, насколько далеко до его насыщения?

— Принято считать, что инновация переходит в разряд обыденности, когда уровень ее проникновения в нашу жизнь достигает примерно 60%. Пару лет тому назад мы отставали от среднемирового уровня раза в два, но благодаря опережающим темпам роста мы сократили разрыв, я бы оценил уровень проникновения облачных технологий в России сегодня примерно в 10%. Так что до насыщения рынка еще далеко.

В России присутствует 35-40 компаний, рынок довольно консолидированный. Понятно, что есть ярко выраженные лидеры, но в целом у нас высокий уровень конкуренции, что хорошо — это двигает всех нас вперед и приносит выгоду потребителю.

— Какими, на ваш взгляд, будут темпы роста рынка облачных услуг в России в ближайшие пять лет? Чем это будет обусловлено?

— Нет никаких предпосылок для снижения темпов роста рынка облачных услуг, думаю, что в ближайшие годы он будет и дальше расти на 35-50%, быстрее всех в мире. Бизнесу все дороже обходится приобретение и содержание собственной ИТ-инфраструктуры, это будет способствовать переходу на облачные технологии.

Дальнейший рост рынка облачных услуг будет обусловлен, конечно, темпами роста цифровизации экономики в целом и государства. И второе — это расширение сферы применения искусственного интеллекта по экономическим соображениям — ради сокращения затрат или новых рынков, роста выручки, создания wow-продуктов. Оно будет способствовать развитию нашего бизнеса, который выступает фундаментом этой истории, станет новой ступенью развития для облачных провайдеров, которые смогут обеспечить эти возможности.

Поскольку сервисы, связанные с искусственным интеллектом, относятся больше к способу предоставления вычислительных мощностей в облаке по принципу «платформа как услуга», то, на мой взгляд, стоит ждать развития тренда, когда PaaS растут быстрее, чем IaaS.

— Что, на ваш взгляд, сдерживает заказчиков от более активной миграции в российские облака?

— Одним из препятствий все еще выступают опасения по поводу кибербезопасности. Хотя переломный момент по поводу защищенности данных в облаках уже произошел, сомнения по этому поводу какое-то время еще будут сохраняться и тормозить развитие облачной инфраструктуры. Для повышения доверия нужно работать над распространением положительных кейсов и информации о том, что облачного провайдера признали лучшим по части безопасности клиента. Большинство облачных провайдеров сотрудничает с лидерами российского рынка кибербезопасности и, что показательно, мы выступаем клиентами друг друга.

— На конференции GoCloud вы представили свою облачную платформу. Какие возможности для бизнеса она открывает?

— Мы впервые на такую широкую аудиторию рассказали про нашу платформу Cloud.ru Evolution во всех подробностях, это официальный публичный запуск. В ходе бета-тестирования нашими клиентами уже стали сотни пользователей. Мы продолжим собирать обратную связь, чтобы развиваться дальше и быть максимально полезными нашим клиентам.

Cloud.ru Evolution построена на наших собственных разработках, она полностью размещена в России, что делает ее независимой от внешних обстоятельств и гарантирует стабильность работы в любой ситуации. Платформа подходит для клиентов самой разной величины, от микропредприятий до транснациональных корпораций. Это очень безопасное, надежное и, самое главное, технологичное решение, которое позволяет клиентам решать любые задачи по управлению ИТ-инфраструктурой, хранению данных, в том числе для систем с высокой нагрузкой. И мы накопили большой опыт переноса данных и ИТ-инфраструктуры бизнеса от иностранных провайдеров в наше облако, наша экспертиза включает уже сотни таких кейсов.