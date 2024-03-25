Говорит и показывает. Что делает популярным сервис бизнес-коммуникаций МТС Линк Как российская цифровая экосистема развивает универсальную платформу для делового общения

Деловую среду уже немыслимо представить без онлайн-общения. Дистанционные встречи и мероприятия стали привычными. Но с уходом с российского рынка иностранных сервисов возникла необходимость в полноценной отечественной платформе для корпоративных коммуникаций. Какую альтернативу предлагает МТС, разбиралась «Газета.Ru».

Технологическая независимость стала одной из самых приоритетных задач для российского бизнеса. В том числе насущной стала задача по импортозамещению сервисов для бизнес-коммуникаций. Многие зарубежные сервисы перестали принимать оплату с российских карт или вообще прекратили оказание услуг. Иногда это происходит неожиданно, и компания остается не только без возможности проводить встречи или обмениваться сообщениями, но и теряет свои данные, которые хранились на платформе.

Группа МТС еще во время пандемии задумалась о дополнении своей экосистемы сервисом для видеокоммуникаций. И таким решением в 2022 году стала российская платформа для бизнес-коммуникаций Webinar. Жюри премии CIPR Digital-2023, состоящее из независимых отраслевых экспертов, признало Webinar победителем в номинации «Лучшая цифровая платформа».

19 октября 2023 года было объявлено, что все решения Webinar объединяются под новым брендом — МТС Линк в ознаменование перехода к новой бизнес-стратегии.

Была поставлена цель объединить разрозненные продукты в платформе унифицированных коммуникаций для делового общения (UCaaS), где все сервисы доступны в едином интерфейсе.

Экосистемность

Сейчас экосистема МТС Линк объединяет четыре облачных сервиса — Встречи, Вебинары, Доски и Курсы. Они обеспечивают возможности для любого вида взаимодействия команд в дистанционном и гибридном формате: ежедневные встречи и совещания, интерактивные инструменты совместной работы, корпоративное обучение и создание обучающих курсов. При этом сервисы включают инструменты оценки вовлечения аудитории и маркетинговой статистики.

Также в портфеле решений скоро появится корпоративный мессенджер Чаты, сейчас он проходит тестирование.

Все сервисы МТС Линк интегрированы друг с другом и с большинством распространенных корпоративных приложений.

Во время онлайн-встречи можно работать на интерактивной доске, создать документ с итогами встречи и ответственными сотрудниками, автоматически отправить его всем участникам на почту. Запись любой встречи может быть доступна тем сотрудникам, которые не смогли присоединиться. Из записей вебинаров можно создать онлайн-курсы для новых сотрудников или повышения квалификации персонала, проводить опросы, голосования, получать рекомендации по организации эффективного процесса обучения.

Очевидно, что удобнее иметь доступ ко всем видам коммуникаций на единой платформе, чем использовать несколько разных сервисов. Единая платформа позволяет сформировать комфортную и функциональную цифровую среду как для взаимодействия внутри компании, так и с контрагентами. Интеграция с другими приложениями позволяет, например, создать встречу в календаре и отправить приглашение участникам, использовать привычные инструменты анализа.

Платформа подходит для совместной работы команд любой величины, хотя максимально полно ее потенциал раскрывается в крупных компаниях с большим количеством работников, партнеров и клиентов. Примером может служить крупнейший российский ритейлер X5 Group, где на МТС Линк за день проводят до 50 мероприятий масштабом примерно в 1500 участников.

Практическое применение

Сейчас продукты МТС Линк использует более 10 тыс. компаний, среди которых такие флагманы российской экономики как X5 Group, «Ренессанс Страхование», Avito, hh.ru, «РЕСО Гарантия», «1С-Битрикс», «Русагро».

МТС Линк в первом полугодии 2023 года лидировал среди отечественных сервисов для видеоконференцсвязи по росту мобильного трафика, как показали данные Big Data МТС. В целом на российском рынке ВКС продукт МТС Линк занял третье место после Skype и Zoom.

МТС Линк используют более 90 ведущих российских вузов, в числе которых СПбГУ, РУДН, Иннополис, Казанский и Дальневосточный федеральные университеты, Сеченовский университет, Московский политехнический университет. В этом году благодаря цифровой платформе МТС Линк более 2 тыс. абитуриентов из разных уголков страны получили возможность удаленно пройти консультации для поступления в ГИТИС в рамках детского творческого благотворительного проекта компании «Поколение М». Кроме того, педагоги института провели на платформе МТС Линк онлайн-мастер-классы по подготовке к поступлению для всех желающих.

Сервис Линк Вебинары для онлайн-обучения и проведения мероприятий позволяет подключить до 30 спикеров и 5000 участников одновременно.

Все участники могут подключаться к сервисам МТС Линк по ссылке без загрузки программы и регистрации, через браузер. Реализованы и мобильные приложения для Android и iOS.

Сервис Линк Курсы помогает собрать обучающий-курс из любого вида контента, дополнив его тестированием и возможностью отслеживать прогресс у слушателей.

Платформа МТС Линк позволяет эффективно проводить мозговые штурмы, стратегические сессии и групповые тренинги, используя собственные интерактивные онлайн-доски. Пользователи ушедшей с рынка компании Miro могут легко перенести свои готовые доски на платформу МТС Линк.

Линк Встречи — единственный российский продукт для видеоконференций с развернутым API, предоставляющий раздельные аудиодорожки по спикерам.

Сервис Линк Встречи позволит одновременно подключить к видеоконференции до 200 участников.

МТС Линк уже активно использует инструменты на базе искусственного интеллекта (ИИ) для реализации шумоподавления, замены и размытия фона, а также выдачи рекомендаций по прогрессу прохождения обучения. В ближайшее время в сервисе появится возможность автоматической генерации итогового резюме встречи со списком задач с исполнителями, а также сроками выполнения.

Помимо общения в прямом эфире, МТС Линк позволяет создавать автовебинары, когда участники смотрят видеозапись, имея возможность общаться между собой и задавать вопросы в чате. Это удобный формат для однотипных повторяющихся мероприятий, например, для демо-вебинаров по продукту, вводных занятий или ознакомительных встречи для новых сотрудников и партнеров.

Для повышения вовлеченности аудитории или проверки усвоения материала можно использовать чат, индикатор реакций аудитории, голосования, тесты, опросы.

Организатор может контролировать уровень вовлеченности, отслеживая переключение участников на другие окна.

Все сервисы включают инструменты для продвижения товаров и услуг, а также средства аналитики. UTM-метки позволят отследить, откуда участники пришли на вебинар, чтобы оценить эффективность каналов продвижения и стоимость привлечения участника.

Брендирование позволяет персонализировать контент, используя элементы фирменного стиля для оформления вебинарной комнаты или обучающего курса.

Технические детали

МТС Линк интегрировала свои решения с наиболее распространенными офисными приложениями. Встречи и мероприятия с использованием этой платформы можно планировать через Google Календарь, MS Outlook, Communigate Pro, Мой Офис, настроить отправку приглашений на почту. Также на платформе можно создавать единое пространство для регулярных планерок и совещаний, доступное по единой ссылке.

Продукты МТС Линк подходят для работы с аппаратными терминалами видеоконференцсвязи Cisco, Polycom и Yealink в переговорных комнатах: благодаря интеграции с протоколами SIP и BFCP. С помощью этого оборудования можно проводить качественные гибридные совещания, принимать входящие вызовы и передавать контент из встречи и во встречу.

МТС Линк поддерживает стандарт WebRTC, что обеспечивает высокое качество изображения и полноценный эффект присутствия. Чтобы пользователи могли быстро и безопасно переключаться с одного приложения на другое, на платформе МТС Линк внедрили технологию единого входа SSO. Она позволяет пользователям аутентифицироваться на разных ресурсах по одному набору учетных данных. Это особенно важно для крупной организации, которой необходимо обеспечивать высокий уровень информационной безопасности.