В соцсетях — глобальные сбои. Хуситы повредили кабели связи между Европой, Азией и Африкой HGC: в Красном море повреждены четыре кабеля глобального интернета

Пользователи со всего мира жалуются на проблемы с доступом к соцсетям — одновременно перестали работать Facebook*, Instagram**, YouTube, некоторые сервисы Google и другие приложения. Сбои могут быть связаны с перегрузкой, которая возникает на оставшихся в Красном море кабелях связи. В конце февраля хуситы перебили четыре линии, соединявшие Европу, Африку и Азию.

Пользователи социальных сетей по всему миру сообщают о сбоях в работе сервисов, следует из данных портала Downdetector. Проблемы возникают как с сайтами, так и с приложениями соцсетей.

Трудности с доступом и функционалом испытывают пользователи Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), X, YouTube, TikTok, WhatsApp, Discord, сервисов Google и других.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил, что «проблема технического характера», которая привела к сбоям, уже устранена. С чем конкретно она была связана — в компании не уточнили.

Атака на интернет-кабели

В конце февраля израильское издание Globes сообщило, что йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море, в том числе Asia-Africa-Europe 1. Это привело к проблемам с коммуникацией между Европой и Азией. Сильнее всего сбои ощутили пользователи Персидского залива и Индии.

Издание назвало ущерб от атаки значительным, но не критичным, так как в Красном море проходят и другие кабели. При этом, по данным гонконгского провайдера HGC Global Communications Limited, повреждения затронули 25% трафика. Компания добавила, что уже приняла меры для смягчения последствий и разработала план перенаправления пострадавшего трафика. Гонконгский провайдер диверсифицирует трафик в Европу через Китай и США, чтобы смягчить последствия атаки хуситов.

Как писал РБК, сильнее всего пострадал именно кабель Asia-Africa-Europe 1, который соединяет Восточную Азию с Европой через Египет. Это линия с 40 ТБ/с трафика. Другие пострадавшие кабели более старые.

«Неизвестно, насколько они работают или нет, официальной информации с перебоем интернет-трафика не было», — пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом эксперт сообщил, что в регионе могут возникнуть проблемы с резервированием каналов. В нем нуждаются операторы и компании, которые покупают трафик, например, Google.

«Сегодня с резервированием плохо, и если что-то случится с основными каналами, которые сейчас у компаний есть, то тогда предоставление сервисов будет затруднено или вообще невозможно», — добавил Муртазин.

Аналитик уточнил, что сейчас резервирование в этом регионе устроено таким образом, что добраться до него хуситы не могут. Однако у них есть возможность рвать кабели в любой точке мира — это недорого и не требует использования кораблей.

Практически не повлияет на пользователей

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что повреждение кабелей в Красном море практически не затронет рядовых пользователей.

«Трафик может идти разными маршрутами, в большинстве случаев, выбираются наиболее оптимальные. Когда какие-то узлы или каналы связи оказываются недоступны, происходит перенаправление по другим маршрутам», — объяснил Ульянов.

Из-за этого может возникать перегрузка, которая приводит к сбоям некоторых сервисов.

По словам эксперта, это может произойти и из-за поврежденного кабеля Asia-Africa-Europe 1.

«Теоретически проблемы возможны. Но не думаю, что многие люди с этим столкнутся», — заключил Ульянов.