Не просто скопировать тексты: что представляет собой русский аналог «Википедии»

— На прошлой неделе Владимир Мединский предложил обществу «Знание» скопировать все статьи из «Википедии». Можете ли вы прокомментировать это высказывание? Этично ли это?

— Наверное, мне будет некорректно комментировать слова Владимира Мединского, но давайте я расскажу, о том, как устроена «Википедия» и как работают ее «форки» — то есть копии. Прежде всего, коснемся вопроса этики. Это не просто этично! Именно ради свободы копировать Ричард Столлман изобрел концепцию свободных лицензий! Их ключевым принципом является право любого лица не просто воспользоваться свободным произведением (будь то программа, текст или энциклопедия), но и внести в него изменения на свое усмотрение. «Википедия» основана на свободной лицензии, и в мире существует огромное количество ее копий и форков: в «Википедии» есть страница, где собирают о них информацию, и там в списке уже более 700 проектов. Самый известный из них — испанская «Энциклопедия Либре».

— То есть это в целом не сложно — поднять еще одну «Википедию»?

— А вот здесь многие мои коллеги сталкиваются с определенным заблуждением. Да, любой человек может легко скопировать контент и поднять движок медиа-вики. Но за последние восемь лет «Википедия» ушла далеко вперед. Каждая статья состоит из нескольких составляющих — текст, изображения и формализованные данные, которые неразрывно сплетены со статьей. Изображения хранятся в так называемом «Вики складе» или «Коммонз» (складе свободных изображений, которых там больше 100 млн), а структурированные данные в «Вики данных». По объему эти разделы на порядок больше, чем любой языковой текстовый раздел. Большинство «легко созданных копий» по факту подставляют материалы с «Вики-склада» и «Вики-данных» и представляют из себя «обертку». Скорость работы таких «Франкенштейнов» оставляет желать лучшего.

Вообще скорость — это ключевая проблема крупного вики-сайта. Когда приходится бороться за скорость обработки большого количества запросов, простые решения перестают работать, и сложность инфраструктуры возрастает на порядки.

В «Рувики» мы не только подняли копию русскоязычного раздела, не только создали полностью российскую инфраструктуру серверов, но и целиком перевели в российское пространство «Вики склад» и «Вики данные». Это абсолютная автономность и способность держать высокую нагрузку, потребовавшие очень больших усилий и ресурсов. Это технический момент.

Но есть еще момент редакционный: почти 2 млн статей, больше 100 млн изображений — вы представляете себе, какую огромную работу надо провести, чтобы актуализировать и поддерживать эти данные? В «Рувики» над этим ежедневно работает большой штат профессиональных редакторов, к нам стали активно подключаться волонтеры, и мы будем вести серьезную работу, чтобы создать собственное волонтерское сообщество. Ведь просто так «закачать» существующие энциклопедии онлайн не получится, они ограничены авторскими правами. Так что на собственном опыте могу сказать, что история с «за час подниму «Википедию» канула в лету.

— Многие ваши бывшие коллеги упрекали ваш проект в том, что обновлять его будет некому и прочили ему быструю гибель. Что вы на это ответите?

— Я бы сказал: давайте еще раз поговорим об этом в конце года. Наша редакция очень активно актуализирует статьи, и, бывает, опережает «Википедию»! Кроме того, к сожалению (и мне искренне жаль, что так происходит), сообщество вокруг «Википедии» уменьшается во всем мире. Во многом это связано со сложностями «входа» для новичков, где-то влияет весьма токсичная атмосфера в сообществе. Поэтому фактически и сама «Википедия» сталкивается с вызовом, как свое сообщество растить. Сейчас мы проводим конкурсы по написанию статей на различные темы, чтобы постараться привлечь людей со знаниями. Планируем сотрудничество с компаниями, которые профессионально занимаются волонтерством. Ну и главное, надеемся предложить технологические решения, которые позволят внедрить на платформе элементы геймификации, чтобы привлекать и удерживать новых авторов.

— И все-таки почему «Рувики» не станет одной из 700 копий «Википедии» в мире, о которой никто не знает?

— Прежде всего потому, что мы не просто скопировали проект ради того, чтобы он существовал. Мы воспользовались правом, предоставляемым свободной лицензией, чтобы развить проект и сделать его релевантным для цифрового будущего. Уже весной мы представим «Рувики 2.0» с целой серией изменений — от интерфейса и аудиоформата до проектов по обновлению и актуализации информации в существующих статьях. И постараемся всех особенно порадовать дальнейшими изменениями, которые сейчас в проработке. Наша цель — сделать новый удобный полезный продукт, который продолжит служить миссии распространения свободных знаний. Каждый из нас от этого только выиграет.