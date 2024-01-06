iPhone SE 4 и недорогой Realme с зумом. Какой смартфон выбрать в новом году «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных и ожидаемых смартфонах 2024 года

Наступивший год обещает быть интересным для любителей гаджетов. Энтузиасты наконец-то дождутся недорогих смартфонов с фишками флагманов: например, в продажу поступит «безрамочный» iPhone SE с Face ID и Realme 12 с оптическим зумом. Какими новинками удивит 2024 год и что из них выбрать, чтобы не прогадать — в материале «Газеты.Ru».

Смартфоны серии iPhone 16 и предстоящий iPhone SE 4 — безоговорочно самые ожидаемые в этом году.

«Бюджетный» iPhone SE 4, по слухам, могут представить уже весной. Смартфону пророчат совершенно новый дизайн для этой линейки, что выразится в «безрамочном» экране с вырезом-челкой. Устройство должно получить корпус от iPhone 14 с единственным отличием в виде одной камеры на задней панели вместо двух. За счет этого задняя панель устройства будет напоминать iPhone XR, ставший в свое время бестселлером.

Судя по всему, iPhone SE 4 оснастят 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 60 Гц. Это следует из того, что iPhone SE 4 получит корпус, как у iPhone 14, а в одинаковые корпусы не получится втиснуть экраны разных размеров.

Актуальная модель 2022 года имеет идентичный iPhone 8 IPS-экран на 4,7 дюйма с толстыми рамками сверху и снизу, а также кнопкой Home со сканером отпечатков пальцев Touch ID. Новинка должна получить современный сканер лица Face ID или Touch ID, встроенный в кнопку блокировки и включения.

За производительность устройства будет отвечать чип Apple A16, а основная камера получит разрешение 48 Мп. Хотя некоторые источники все же считают, что в смартфоне сохранится 12-мегапиксельный сенсор. Причем ультраширокоугольного датчика в iPhone SE 4 точно не предвидится.

Таким образом, позиционирование устройства, как бюджетного, может оказаться под большим вопросом, ведь серьезно сэкономить на одном лишь отказе от ультраширокоугольной камеры не выйдет.

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Что же касается линейки iPhone 16, то в ней, согласно утечкам, изменения будут не такими серьезными. Например, все модели получат кнопку действия, которая в прошлом году дебютировала в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Новинки ожидаемо получат свежее «железо», причем Apple перестанет устанавливать в базовые модели прошлогодние чипы. Так, iPhone 16 и 16 Plus получат 3-нанометровые чипы Apple A18, а флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — A18 Pro.

Некоторые инсайдеры также указывали на увеличенный с 6,7 до 6,9 дюймов дисплей в iPhone 16 Pro Max, который, возможно, назовут Ultra. Однако подобные слухи ходят уже не первый год, поэтому достоверность этих утечек пока остается под вопросом.

Во многом новинки будут напоминать актуальную линейку iPhone 15, в том числе дизайном. Их презентация ожидается осенью 2024 года.

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Samsung Galaxy S24

Флагманская линейка Samsung Galaxy S24 будет представлена одной из первых среди всех устройств, собранных в этой подборке. По слухам, презентация состоится уже 17 января. В модельный ряд войдут три варианта: Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra.

Отличий между первыми двумя будет немного. Так, базовый S24 получит 6,2-дюймовый экран с разрешением Full HD+, тогда как S24+ предложит панель на 6,7 дюйма с разрешением QHD+. В обоих случаях дисплей будет иметь высокую частоту обновления до 120 Гц.

За производительность в Galaxy S24 будет отвечать фирменный чип Samsung Exynos 2400, тогда как модель Galaxy S24+ получит чип Snapdragon 8 Gen 3. Оперативная память в базовой версии составит 8 ГБ, а в «плюсе» — 12 ГБ.

Камеры в обоих случаях одинаковые: главная на 50 Мп, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и телеобъектив с трехкратным оптическим зумом с разрешением 10 Мп.

Аккумуляторы в двух моделях получат емкость 4000 и 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Наиболее интересной в этой линейке кажется Samsung Galaxy S24 Ultra. Старшая модель получит 6,8-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления до 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти.

Набор камер во флагманской модели будет выглядеть следующим образом: основной датчик на 200 Мп, ультраширокоугольный модуль с разрешением 12 Мп, телеобъектив на 10 Мп с трехкратным приближением и телеобъектив на 50 Мп с пятикратным оптическим зумом с возможностью цифрового приближения в 120 раз.

Ключевым изменением в S24 Ultra по сравнению с предшественником должна стать титановая рамка, как в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Google Pixel

Смартфоны Google Pixel популярны в России и странах СНГ лишь среди энтузиастов. Тем не менее, эти устройства всегда предлагают одни из лучших камер, из-за чего фанаты каждый год ждут новые модели.

Уже в конце весны или в начале лета будет представлен бюджетный Pixel 8a, который получит схожие с флагманскими Pixel 8 и 8 Pro характеристики при более низкой цене.

На данный момент известно, что Pixel 8a оснастят компактным OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Его точные размеры не уточняются, однако по утекавшим в сеть «живым» снимкам смартфона понятно, что он получит довольно толстые рамки по всему периметру дисплея.

Производительность устройства будет такой же, как у старших флагманских моделей — смартфон получит чип Google Tensor G3 и 8 ГБ оперативной памяти.

Самой сильной стороной смартфонов Google всегда были их камеры, а точнее алгоритмы обработки снимков. Благодаря «волшебству» постобработки Google разрешение сенсоров, их модель и размеры в Pixel 8a не имеют большого значения. Тем не менее, точная информация о камерах пока неизвестна.

Из прочих особенностей готовящегося Pixel 8a выделяют наличие беспроводной зарядки, хоть и очень медленной — всего на 5 Вт, — а также длительную поддержку со стороны производителя, благодаря чему смартфон будет получать обновления вплоть до 2031 года.

С учетом всех своих преимуществ и недостатков смартфон Pixel 8a может быть оценен в пределах $500, что сильно выделяет его на фоне конкурентов.

В этом же году также выйдут флагманские Pixel 9 и 9 Pro, однако информации об этих устройствах пока практически нет.

close 100% Pixel 8a OnLeaks/Twitter

Realme 12

Прошлогодняя серия Realme 11 Pro выделялась на фоне конкурентов достойными характеристиками, качественной основной камерой на 200 Мп и оригинальным дизайном. В этом году среднебюджетные новинки бренда станут еще интереснее — по слухам, смартфоны серии Realme 12 Pro получат телеобъектив.

О смартфоне пока мало известно. Тем не менее, по данным инсайдеров, Realme 12 Pro выйдет с телеобъективом Sony IMX709 на 32 Мп с двойным приближением, а 12 Pro+ — с тройным зумом и сенсором OV64B на 64 Мп.

Такое решение для среднебюджетного устройства может стать революцией для этого сегмента, ведь до недавнего времени не каждый флагман мог предложить подобные камеры.

Кроме того, за производительность старшей модели будет отвечать Snapdragon 7 Gen 3. Возможно, этот же чип будет установлен и в базовую модель.

В отличие от всех названных выше смартфонов, устройства Realme будут доступны в России официально и с гарантией от производителя, что для многих является важным пунктом перед покупкой. Дата выхода и стоимость смартфонов Realme 12 Pro пока держатся в секрете.