Соревнования будущего: как фиджитал-спорт будет завоевывать сердца людей по всему миру

До «Игр Будущего», которые стартуют в Казани в феврале следующего года, осталось менее 4 месяцев. Заявка крайне серьезная — 21 инновационная дисциплина, ожидается около 2 тыс. спортсменов более чем из 100 стран. Такое количество участников сопоставимо с полноценными чемпионатами мира. О том, как проходит подготовка к этому масштабному событию и почему его проведение будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры внутри страны — в материале «Газеты.Ru».

Как будут выглядеть соревнования

На протяжении последнего года в Казани проходили тестовые турниры под названием Фиджитал Игры, которые призваны отточить организационные моменты перед главными соревнованиями. Юбилейные и самые масштабные десятые Фиджитал Игры завершились 22 октября. В них приняли участие 17 стран, включая Испанию, Китай, Сербию, Турцию, Чили, Нигерию, Камерун и др. По этим мероприятиям можно составить представление, как именно будут выглядеть соревнования будущего.

close 100% пресс-служба турнира «Игры Будущего»

Фиджитал-спорт — это функционально-цифровое двоеборье.

Спортсмены сначала играют цифровой этап в виде симулятора или компьютерной игры, а затем выходят на реальную спортивную площадку или арену. Дисциплины поделены на 5 «вызовов» — «Спорт», «Тактика», «Стратегия», «Скорость» и «Технологии». На десятых Фиджитал Играх прошли соревнования «Спорт» (фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол), «Тактика» (CS:GO и Warface в сочетании с лазертагом) и «Стратегия» (Mobile Legends: Bang Bang). У всех были свои фишки и нюансы.

В фиджитал-баскетболе всех участников и зрителей поразило само игровой поле в физическом этапе — оно представляло собой большой LED-монитор, на котором под каждым игроком подсвечивался цвет команды и показатель пульса. И все эти данные перемещались по площадке вслед за спортсменами.

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«Когда я впервые увидела графику на полу, было просто шоковое состояние, прям вау», — поделилась впечатлением баскетбольный судья Фиджитал Игр Кира Пономарева.

Целая россыпь фишек ждала участников и зрителей вызова «Тактика» (тактический бой + лазертаг). Например, виртуальный стадион, который заполняли цифровые зрители, приходившие на трансляцию со своих гаджетов. Они занимали места на этом стадионе и могли отправлять в чат различные команды или эмодзи, которые отражались на их цифровых аватарах. Запустить «волну» таким образом пока ещё сложно, но «взрывать» виртуальный стадион эмоциями радости или разочарования от происходящих в игре событий уже более чем возможно.

На реальной арене для лазертага тоже нашлось место классным нововведениям. Во время трансляции можно было следить за уровнем здоровья игроков, видеть карту с отображением игроков на поле и даже то, кто и на ком сделал фраг. Интересно было наблюдать за пульсом спортсменов на площадке (у некоторых в пиковые моменты он зашкаливал за 200), а никнеймы участников матча не просто отображались, но и перемещались вместе с ними по площадке.

«Это невероятный инструмент, который значительно облегчает комментирование», — заметил известный киберспортивный аналитик и комментатор Сергей Smile Ревин.

Это новый вид спорта

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков отметил, что с каждым последующим мероприятием фиджитал представляется все более целостным продуктом.

close 100% Пресс-служба проекта «Игры Будущего»

«Поначалу на телеканале не понимали, что такое фиджитал, и относились к нему с осторожностью, но чем меньше остается времени до «Игр Будущего», тем яснее у нас формируется понимание этого целостного продукта, — рассказывает Дмитрий. — Наши сотрудники, которые непосредственно на площадке снимают все эти соревнования, видят и понимают, насколько это интересно и может привлекать внимание. Этот новый вид спорта мы должны снимать и показывать аудитории по-новому. Уже сейчас мы задействовали формат, который не используется нигде».

Но различные технические фишки и качество трансляций — все же надстройка, под которой должен находиться прочный базис, обеспечивающий интерес широкой аудитории к фиджитал-спорту. Сами участники уверены: фундаментом популярности нового вида спорта является объединение цифровой и физической части.

close 100% Пресс-служба турнира «Игры Будущего»

«Все требует изменений. Невозможно 100 лет смотреть на одно и то же, — отметил призер международного турнира по фиджитал-футболу в составе команды FC Inform (Беларусь) Владислав Хованский. — Яркий пример — медиа-футбол, представителями которого мы являемся. В его рамках появляются новые правила, и людям становится интересно смотреть такие соревнования. И это круто, что вы идете на подобные эксперименты с фиджитал-спортом. За таким форматом, предполагаю, будущее, потому что это новое веяние, новое движение, которое вытягивает молодежь из-за компьютера на футбольное поле. Это круто».

Для некоторых стран одно лишь сочетание футбольного симулятора и игры в поле станет залогом бешеного успеха.

«У нас в Чили все сходят с ума от футбола, а почти вся молодежь увлекается киберспортом, — рассказал победитель Фиджитал Игр, вратарь команды CHP CHILE Эдуардо Лиентур Гайардо. — И футбольные симуляторы у нас в особом почете. Поэтому я не сомневаюсь, что в моей стране фиджитал приживется и быстро расцветет. И наше участие в «Играх Будущего» в этом поможет!»

Фиджитал открывает новые пути

В фиджитал-спорте привлекательной является сама структура соревнований, считает футбольный тренер Михаил Ашрафян: «Это в первую очередь зрелищность, потому что в игре требуется два навыка. Кто-то сильнее на поле, кто-то в приставке — это добавляет интриги и накала. На турнире не раз было, что команда, проигравшая на приставке, выигрывает на поле».

Рост аудитории фиджитал-спорта возможен в том числе благодаря органичному «обмену» между классическим и кибер-спортом.

«Зачастую киберфутболисты не представляют себе, что такое реальный спорт. И точно так же профессиональные футболисты не владеют приставкой в полной мере, — рассуждает вице-чемпион Африки по киберфутболу, лидер команды TEAM CMR (Камерун) Рэнди-Стан Суму Юнгуа. — Поэтому организация подобных соревнований их сближает, позволяет людям увидеть, что все возможно. Футбол и киберспорт в наше время — основные игроки в мировом спорте. И фиджитал открывает им новые пути развития».

С ним согласен баскетболист команды MDMX (Китай) Ченг У. Он же предлагает ещё один эффективный способ развития фиджитал-движения: «Ускорить популяризацию просто — надо проводить подобные турниры в Китае. У нас населения больше, чем где-либо, и при этом молодёжь интересуется и спортом, и всем, что связано с киберспортом. Уверен, в моей стране фиджитал расцветет очень быстро».

close 100% Пресс-служба турнира «Игры Будущего»

К слову, президент России Владимир Путин, который инициировал проведение первых «Игр Будущего», предложил провести второй подобный турнир именно Китаю.

Сам формат фиджитал-спорта позволяет не только привлекать аудиторию, но и воспитывать ее. В состав команд десятых Фиджитал Игр входили тренеры, некоторые из них отмечали возможность использования симуляторов в качестве мотивации детей для занятий спортом. «Появляется возможность поехать на крутой турнир, — рассказал игрок белорусской EXPT, баскетбольный тренер и основатель собственной школы в Минске Кирилл Володькин. — Тогда игра за приставкой приобретёт дополнительный смысл. Я сам еще два месяца назад не предполагал, что буду играть сначала в приставку, а потом в настоящий баскетбол».

Сама логика развития технологий будет толкать фиджитал-спорт к все большей популярности. Такого мнения придерживается большинство участников фиджитал-соревнований.

«В век технологий, интернета, думаю, все это очень быстро разовьется само собой. Будет большой интерес аудитории с той стороны экрана к подобному формату соревнований. Думаю, у него быстро появится большая аудитория, и она будет гнать этот новый вид спорта вперёд, до планетарных масштабов», — считает капитан команды Kuzbass Academy Денис Войтик.

Таким образом, фиджитал будет не конкурировать с обоими «родительскими» видами спорта, а дополнит их, а «Игры Будущего» выведут его на высочайший уровень.

close 100% Пресс-служба турнира «Игры Будущего»

«Есть классический спорт, есть киберспорт, есть фиджитал как их объединение. Им не нужно между собой конкурировать. Это просто новое ответвление, — считает вице-чемпион мира по киберфутболу Роберт Ufenok77 Фахретдинов. — И, разумеется, важную роль сыграют круто проведенные «Игры Будущего». По размаху тестовых игр видно, что страна и организаторы готовы провести топовый турнир. Когда приедут ребята из других стран, весь мир увидит перспективы нового спорта».

Подготовка к «Играм Будущего» переходит в финальную стадию. От этого события зависит, как фиджитал-спорт, изначально придуманный и оформленный в России, будет презентован самой широкой аудитории по всему миру. Весь комплекс огромной работы, проведенной в спортивной, организационной и технической части, говорит о том, что презентация эта должна пройти на высочайшем уровне.