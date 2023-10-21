Убрать русский язык: выполнит ли Google желание Зеленской

Зампред комитета Госдумы по информполитике Горелкин заявил, что Google может выполнить просьбу Киева по «дерусификации» поисковой выдачи. Однако, по его словам, это не поможет изжить на Украине русский язык. Накануне с представителями Google встречалась жена президента Украины. Елена Зеленская в том числе попросила компанию отключить привязку Украины в YouTube к региону СНГ и отображать Крым в Google Maps как украинскую территорию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Подкрутки» не помогут

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что американская поисковая система Google может выполнить просьбу супруги президента Украины по «дерусификации» поисковой выдачи, но это не поможет искоренить русский язык на Украине.

По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по информационной политике, украинская сторона требует от американской компании «присоединиться к информационному террору своих граждан»: дерусифицировать поисковую выдачу и запретить использовать русскоязычный контент рекомендательными алгоритмами видео-хостинга YouTube.

«Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь»,

— написал депутат в своем Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, власти Украины десятилетиями ведут борьбу с русским языком: убирают из документов, из СМИ, образования. Несмотря на это, многие украинцы продолжают говорить по-русски и «переходить на суржик решительно отказываются».

Зеленская и Захарова

Накануне супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась с представителями Google. Она в том числе попросила компанию о «дерусификации» их поисковой выдачи для тех пользователей, которые заходят на сайт с украинской территории, отключении привязки Украины в YouTube к региону СНГ. Также первая леди страны выразила пожелание о том, чтобы Крым на сервисах Google отображался как украинская территория.

«Речь шла о том <…>, чтобы, рассматривая Украину на карте, видели ее всю, включая Крым. О том, чтобы вернуть Украине — по крайней мере в цифровом измерении — достижения украинских художников», — написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, супруга президента Зеленского предложила компании проекты для удаленного сотрудничества. По ее словам, украинские ученики и учителя нуждаются в сервере.

Комментируя обращение Зеленской, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о том, не просила ли первая леди Украины Google об особенном отображении на картах бутиков Cartier.

«Зеленская попросила представителей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика. А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» — написала Захарова.

Споры с Google

В Google Maps в настоящее время Крым для пользователей из России показан как ее часть, а для европейцев — отображается как спорная территория. Последние годы в России периодически звучат призывы заблокировать Google на территории России. В основном такой вариант предлагают депутаты Госдумы и сенаторы. С таким предложением выступал, например, и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он в октябре прошлого года направлял соответствующий запрос в Генпрокуратуру. Тем не менее сервисы американской компании по-прежнему доступны на территории России.

Роскомнадзор весной прошлого года ввел меры против сервисов Google. В том числе ведомство запретило рекламировать сервис и его информационные ресурсы. РКН прибег к санкциям из-за «фейковых данных о ходе специальной военной операции», которые дискредитируют ВС РФ.

Тогда же в ведомстве обратили внимание, что YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как украинский «Правый сектор» (организация запрещена в России).