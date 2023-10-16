Рабочий вопрос. Как отрасли ТЭК решают кадровые проблемы?

Для достижения технологического суверенитета России необходима трансформация научно-технологической политики страны, а для интенсивной инновационной активности бизнеса — создание новых стимулов. К такому выводу пришли участники сессии «Интеграция знаний и технологий как фактор развития ТЭК России», прошедшей в рамках Российской энергетической недели. О чем говорили эксперты, — в материале «Газеты.Ru».

Концепция технологического развития России до 2030 года, принятая в мае этого года, призвана обеспечить в стране ускоренное развитие научных, кадровых и инженерных компетенций. А для этого уже сегодня следует позаботиться о будущих кадрах. Кто будет обучать студентов вузов и колледжей? Какие компетенции потребуются через несколько лет, и как минимизировать разрыв между профессиональным образованием и требованием компаний в энергетике? На эти и другие вопросы постарались найти ответ участники сессии «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация. Интеграция знаний и технологий как фактор развития ТЭК России». Модератором дискуссии выступил генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин.

Интеграция науки и бизнеса

Сегодня корпорациям не хватает глубокой интеграции вузовского, послевузовского профессионального образования с необходимыми для работы компетенциями и требованиями, заметил в своем выступлении Сергей Мачехин, заместитель генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству «Русгидро».

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«Сегодня мы немножко обособлены друг от друга. Безусловно, огромное внимание, на мой взгляд, нужно уделить такому сегменту взаимодействия между фундаментальной прикладной наукой и потребителем, как реинжиниринг существующих технологических процессов», — отметил эксперт.

По его словам, большинство компаний, уже потративших большое количество денег и времени на выстраивание своих профессиональных производственных систем, находятся в некоей профессиональной изоляции.

Это означает, что для вузов должна быть создана программа по обучению новых специалистов, для которых процесс производственного инжиниринга стал бы основной профессией.

Операционный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков обратил внимание, что главное — не упустить этап, на котором начинается интеграция знаний и компетенций будущих специалистов. Компания уделяет большое внимание формированию кадрового резерва и вовлечению в отрасль с юных лет. По словам топ-менеджера, при выборе будущей профессии ключевым мотиватором для молодых людей сегодня являются не зарплата и дополнительные блага, а интересные задачи, перспективы и дальнейшая карьера.

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«Поэтому, конечно, начинать (заинтересовывать молодежь — примечание «Газеты.Ru») надо как можно раньше, и мы это делаем. Начинаем со школы, с профориентации, с 10 класса. В этом году у нас 200 школьников в Сибири приняли участие в наших в профориентационных программах. Это первый шаг, первое погружение в профессию, чтобы понять, что такое энергетическая отрасль», — рассказал Михаил Хардиков.

Вторая тема, которую поднял топ-менеджер Эн+ — это среднепрофессиональное образование.

Гидроэнергетика — своеобразная профессия, очень мало учебных заведений, где учат этим специальностям, потому что рынок ограничен, ГЭС не так много.

Но компания принимает участие в Федеральной программе «Профессионалитет» с двумя проектами. Это энергетический колледж в Иркутске, в который Эн+ уже на протяжении 10 лет вкладывает порядка 30 млн рублей ежегодно, а также Усть-Лабинский социально-педагогический колледж.

Эта последовательная работа с молодежью, которая должна переходить в качество», — отметил эксперт. Компания уделяет сотрудничеству с вузами особое внимание — помимо стандартной подготовки по профильным специальностям Эн+ развивает проект «Академия IT», призванный привлечь в отрасль специалистов цифровых профессий, а

также поддерживает талантливых студентов в рамках стипендиальной программы.

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«У нас 800 стипендиатов в этом году получат именные стипендии компании Эн+ и Русал. Это не только энергетики и металлурги, но и будущие педагоги, медики», — отметил Хардиков.

Навстречу вузам

Тему интеграции вузовского образования и бизнеса уже с точки зрения высших учебных заведений продолжил ректор НИУ «Московский энергетический институт» Николай Рогалев.

«В этом плане интеграция заключается в том, чтобы знания, которые мы в университетах передаем студентам, были использованы на практике», — подчеркнул ректор, отметив, что существуют все механизмы, позволяющие компаниям более активно участвовать в образовательном процессе.

Ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов поддержал коллегу в том, что все механизмы по интеграции существуют, а весь вопрос в том, как ими пользуются.

«На стыках оно, как всегда, все и проскальзывает», — заметил он.

Проблема же, по мнению Виктора Мартынова, заключается в том, что зарплаты у аспирантов и преподавателей невысокие. Вот они и уходят в отрасль, где им предлагают в разы большие оклады. Наукой становится заниматься некому.

Выход из ситуации ректор видит в создании отраслевого плана, долгосрочных научных проектах, решающих отраслевые проблемы с долговременным финансированием, чтобы институты не конкурировали еще и друг с другом.

Говоря о подготовке кадров, важно не забывать и о качестве педагогического состава для вузов — поддержал вопрос Михаил Хардиков. Кто эти преподаватели, которые будут обучать студентов в колледжах, техникумах на «Профессионалитете»? В качестве примера Хардиков назвал проект Эн+ с Иркутским Политехом, где готовят преподавателей для института энергетики.

В завершение выступления топ-менеджер холдинга предложил открыть центр подготовки кадров в Красноярске, чтобы не возить преподавателей для будущих сибирских и дальневосточных энергетиков из Центральной России.