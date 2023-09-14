Сигнал о помощи: куда обращаться, если в сети нарушили ваши права

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Столкнуться с деструктивом может каждый пользователь. В последнее время западные платформы все чаще штрафуют за распространение этих материалов. К ним относится информация о способах изготовления наркотиков и оружия, призывы к насилию и беспорядкам, оскорбления органов власти и определенного государства.

Ваши действия: Не игнорировать противоправные публикации. Пожаловаться на содержание поста. Сохранить скриншоты и ссылки на опасные материалы.

Кто поможет: Роскомнадзор МВД Оставить жалобу на сайте прокуратуры Оказать поддержку смогут Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). На горячей линии можно сообщить об обнаружении противоправного контента в сети.