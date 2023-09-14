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Технологии

Сигнал о помощи: куда обращаться, если в сети нарушили ваши права

Как бороться с основными опасностями в онлайн-пространстве

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В обычной жизни все предельно просто: в случае опасности мы звоним в полицию; подаем в суд на обидчика; отправляем жалобы в госорганы, чтобы проверять деятельность определенной компании. Нам рассказывают об основах безопасности еще в школе, а телефон «112» знаком каждому ребенку. Но какие законы работают в виртуальном мире? Что делать, если вы подверглись кибербуллингу, столкнулись с мошенниками или обнаружили противоправный контент? Рассказываем об основных опасностях в онлайн-пространстве и о компетентных защитниках ваших прав.
1

Деструктивный контент

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Bernhard Classen/Global Look Press

Столкнуться с деструктивом может каждый пользователь. В последнее время западные платформы все чаще штрафуют за распространение этих материалов. К ним относится информация о способах изготовления наркотиков и оружия, призывы к насилию и беспорядкам, оскорбления органов власти и определенного государства.

Ваши действия: Не игнорировать противоправные публикации. Пожаловаться на содержание поста. Сохранить скриншоты и ссылки на опасные материалы.

Кто поможет: Роскомнадзор МВД Оставить жалобу на сайте прокуратуры Оказать поддержку смогут Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). На горячей линии можно сообщить об обнаружении противоправного контента в сети.

2

Фейки

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Pexels

В последние годы их число резко увеличилось. В первую очередь это связано с началом СВО. В сети появляются недостоверные факты, кадры, дипфейки с лицами представителей власти и военных. Все это может запутать обывателя и создать вокруг него информационный пузырь из лжи.

Ваши действия: Не доверяйте, а проверяйте. Ориентируйтесь на официальные источники. Если какой-то ресурс вызывает опасения – поделитесь этим. Пожалуйтесь на аккаунт в соцсетях.

Кто поможет: МВД и Роскомнадзор Разоблачением фейков занимается также Лапша Медиа. Кроме того, проверить достоверность информации о мерах поддержки экономики и граждан можно на сайте Объясняем.РФ.

3

Мошенники

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Кража денег с карт, махинации со стороны онлайн-магазинов, поддельные сайты известных компаний – все это происки мошенников. Они регулярно придумывают новые схемы, чтобы получить ваши деньги и данные. К сожалению, многим это удается. Защититься поможет регулярный мониторинг новостей – вы сможете узнать схему обмана в одном из заголовков. Нужно перепроверять домен сайта и отзывы, перед тем как оставить там информацию о себе.

Ваши действия: Не паникуйте, сразу же обратитесь за помощью. Если деньги не успели списать, то попросите банк заблокировать карту. Предупредите близких.

Кто поможет: МВД, Роскомнадзор и Роспотребнадзор Можно обратиться и на горячую линию РОЦИТ. Эксперты проконсультируют вас и свяжутся с госорганами.

4

Спам

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Depositphotos

Бесчисленные электронные письма, рассылки в мессенджерах и баннеры в приложениях отвлекают от работы, а иногда содержат опасные вирусы. Почта завалена тысячами ненужных сообщений, среди которых почти невозможно найти важные. Это не только вызывает раздражение, но и может стать причиной утечки данных.

Ваши действия: Почистите почту и мессенджеры Обновите антивирусные программы Заблокируйте подозрительных отправителей

Кто поможет: Группа информационной безопасности (Group-IB) Лига Безопасного интернета, в особенности если вы стали жертвой противоправной рекламы.

5

Буллинг

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Depositphotos

Это оскорбления, угрозы и насмешки. Одна из самых распространенных проблем в соцсетях, на форумах и в онлайн-играх. «Тролли» провоцируют пользователей на конфликты. Жертвой кибертравли может стать любой, а единственный способ обезопасить себя - это контролировать эмоции. Взрослым легче управлять своими реакциями, чего не скажешь о подростках. Ребята очень переживают из-за подобных ситуаций, оказываются во власти депрессии и тревожных расстройств. Поэтому важно понимать, как вести себя с обидчиками.

Ваши действия: Не отвечайте на комментарии и не оскорбляйте в ответ. Сохраняйте доказательства травли (скриншоты переписок, ссылки на аккаунты троллей). Отправьте жалобу в службу поддержки сайта. Оцените серьезность угроз.

Кто поможет: Заявления примет полиция и прокуратура Оказать поддержку смогут и общественные организации: Лига безопасного интернета; Психологическая помощь - Травли.net; Линия помощи «Дети онлайн». Кроме того, на портале молодежного цифрового омбудсмена существует «Цифропомощь» - сервис подачи обращений для молодых людей, которые столкнулись с проблемами в Интернете.

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