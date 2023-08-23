Хочешь — смотри, не хочешь – смотри: как YouTube зарабатывает на пользователях

Google все чаще упрекают в пренебрежении комфортом и информационной безопасностью пользователей в погоне за коммерческой выгодой. Это касается не только навязанной рекламы — за время проведения специальной военной операции россияне не раз убеждались в том, что видеохостинг занимается откровенной цензурой просто потому, что считает это возможным. Почему компания ведет такую политику, и как противостоять этой тенденции — в материале «Газеты.Ru».

Не отвязаться от рекламы

Google является компанией, подавляющее большинство дохода которой основано на рекламе. То же самое можно сказать и про дочернюю структуру ИТ-гиганта, видеохостинг YouTube.

Избавится от рекламных роликов не могут даже владельцы премиум-подписок.

При этом увлеченность площадки с годами только растет. Пользователи платформы отмечают, что количество рекламы выросло многократно — если раньше двухминутный ролик прерывался на показ рекламы один раз, то теперь во многих случаях в такой объем контента сервис пытается уместить несколько рекламных роликов подряд, вплоть до трех.

По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова, никто не ставит в вину Google желание зарабатывать деньги — это смысл существования любого бизнеса.

«Другое дело в том, каким образом это происходит. Когда есть конкуренция, то компании стараются лучше оказать услуги, продемонстрировать лучшее отношение клиенту. А когда ты YouTube, и Google — твоя материнская компания, аналогов тебе фактически нет, и можно творить, что угодно. Что мы, собственно, и наблюдаем», — прокомментировал эксперт сложившуюся ситуацию.

Способ решить эту проблему — использовать премиум-аккаунт, однако и здесь YouTube «подкладывает свинью». Как на своем опыте выяснили пользователи, оплата подписки приводит лишь к списанию денег, но не к активации ее преимуществ. Решение проблемы заняло крайне долгое время — около 9 недель, что не может считаться приемлемым для ИТ-гиганта такого масштаба.

Внимание — атака!

«Такое отношение к пользователям наглядно демонстрирует, что Google давно пренебрегает их комфортом и информационной безопасностью в погоне за коммерческой выгодой. Это касается не только навязанной рекламы — с начала проведения СВО наша страна подвергается беспрецедентной информационной атаке, но можно с уверенностью сказать, что по-настоящему хамское отношение испытывают на себе не только зрители из России», — отметил член ИТ-комитета Государственной Думы РФ Антон Немкин.

Однако даже если с оплатой подписки не возникло проблем, избавиться от рекламы не получится — YouTubе продолжает ее назойливо демонстрировать тем, кто смотрит видео со своего аккаунта на умных телевизорах. Это «сочетается» с другим решением видеохостинга — добавить для телезрителей 30-секундную рекламу, которую невозможно пропустить, а также рекламные объявления, приостанавливающие показ.

Создание аналога как выход

Антон Немкин отмечает, что одна из функций государства — защита интересов граждан.

Однако, по словам эксперта, в современных условиях стало очевидно, что только лишь защиты может быть недостаточно — сколько бы судов не было бы выиграно, пользователи все равно стремятся туда, где удобнее.

«Именно поэтому сегодня так важно вести качественную работу по созданию достойных аналогов того же YouTube в России. В нашей стране тренд на рост наглости ИТ-гигантов заметили давно, поэтому уже приняли соответствующие меры в отношении ряда западных соцсетей, которые с учетом текущих событий оказались как нельзя кстати», — заключает Немкин.