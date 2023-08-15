Код доступа: как Альфа-Банк сделал жизнь горожан удобнее

Альфа-Банк сделал большой шаг вперед в строительстве финансового суперсервиса. Кредитное учреждение и правительство Москвы интегрировали Alfa ID в сеть городских порталов mos.ru. Двумя неделями ранее подобным образом стало возможно верифицировать учетную запись на SuperJob. О том, какие возможности появляются у клиентов банка, — в материале «Газеты.Ru».

«5 секунд и вы записаны к врачу, а ребенок в садик. Это как? Нажмите на красную кнопку Alfa ID на mos.ru и пользуйтесь всеми услугами без логина и пароля. Можно сразу получить доступ к электронной медкарте, оплатить парковку или записать питомца на прививку. А мы подтвердим ваш аккаунт. Без паспорта? Да — все заполним за вас. Скоро красная кнопка Alfa ID заработает в онлайн-сервисах по всей стране — для всех, у кого есть карта Альфа-Банка», – говорится на официальной странице кредитного учреждения в «ВКонтакте».

Все это стало возможно благодаря партнерскому соглашению Альфа-Банка с правительством Москвы.

Теперь Alfa ID позволяет клиентам банка мгновенно авторизоваться на портале mos.ru и пользоваться всеми услугами и сервисами без пароля.

А еще авторизация через Alfa ID автоматически повышает статус учетной записи до «полной». Этот статус поможет получить доступ к полному перечню городских услуг и сервисов. C Alfa ID можно также легко заходить в другие приложения и сервисы города Москвы — «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», «Московский транспорт», «Парковки России», «Активный гражданин», «Электронный дом» и другие.

Цифровая Москва

Социальные услуги и сервисы — традиционно одни из самых востребованных на портале mos.ru. Они делают жизнь горожан удобнее, а взаимодействие с государством — проще и понятнее, говорится в официальном телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

«Только в этом учебном году мы запустили 7 услуг, помогающих выпускникам в период прохождения Государственной итоговой аттестации. Сервисами, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов, ученики уже воспользовались почти 400 тыс. раз, — отмечает Сергей Собянин. – На сегодняшний день в социальной сфере

доступно онлайн больше 180 госуслуг и сервисов, а всего на портале mos.ru их свыше 400 — по всем сферам жизни. В среднем за ними обращаются около 2 млн раз ежедневно».

Статистика подтверждает переход москвичей на цифровые сервисы: более 90% горожан пользуются интернетом, из них 72% активно применяют онлайн-возможности: от доставки еды и вызова такси до получения услуг образования, телемедицины, городских услуг.

Только в минувшем году услугами и сервисами портала мэра и правительства Москвы mos.ru воспользовались 629 млн раз. Это на 157 млн, или 33%, больше, чем в 2021-м, рассказывала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

«Востребованность цифровых инструментов в столице растет впечатляющими темпами. Только в 2022-м онлайн-услугами и сервисами на mos.ru воспользовались 629 млн раз, а за все время — уже 2,9 млрд раз. Одновременно мы расширяем возможности городской платформы — за год оцифровали или модернизировали больше 100 услуг», — сообщила Наталья Сергунина.

Как результат, в минувшем году портал mos.ru вновь подтвердил звание лучшей в России экосистемы, объединяющей сотни цифровых сервисов для жителей.

Сергей Собянин отметил, что столица не впервые является российским лидером по качеству предоставления электронных услуг.

Digital банк

С такими лидерами рынка и заключает Альфа-Банк стратегические партнерства.

Альфа-Банк идет по пути построения именно финансового суперсервиса.

«Мы хотим сделать так, чтобы наши клиенты получали лучший сервис, были максимально удовлетворены, получали удовольствие от работы с банком», – говорил ранее в интервью главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский после того, как банк презентовал свою стратегию до 2024 года.

Как результат, сегодня у кредитного учреждения более 300 партнеров и около 28 млн клиентов, причем за минувший два года клиентская база удвоилась, а наибольший

вклад в это внесла именно партнерская модель.

Альфа-Банк продолжает создавать околофинансовые сервисы совместно со своими партнерами.

Совсем недавно Альфа-Банк и SuperJob запустили верификацию профилей работодателей через Alfa ID.