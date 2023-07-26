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Технологии

Samsung показывает новые смартфоны Galaxy Z. LIVE

Онлайн-трансляция презентации Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 на Galaxy Unpacked 2023

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Samsung
Samsung проводит летнюю презентацию Galaxy Unpacked. Ожидается, что южнокорейский техногигант покажет новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, а также планшеты Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra и смарт-часы Galaxy Watch Series 6. Подробности о новинках и других анонсах Samsung Galaxy Unpacked 2023 – в текстовой онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:27

Новинка получила 7,6-дюймовый дисплей c яркостью до 1750 нит и частотой обновления до 120 Гц.

14:25

Началась презентация Galaxy Z Fold 5. Смартфон получил устойчивый к влаге корпус, процессор Snapdragon 8 Gen2 For Galaxy.

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Samsung
14:24

Дизайнеры и инженеры Samsung модернизировали шарнир Flip 5 и добавили экрану защитный слой, устойчивый к царапинам.

14:20

Встроенная в смартфон нейросеть обрабатывает изображения и снижает уровень шума на фотографиях как в ночное время, так и при съемке с зумом.

14:18

Samsung пригласила на презентацию Galaxy Z Flip 5 актрису Сидни Суини, известную многим по роли Кэсси из сериала «Эйфория». Samsung, очевидно, метится в молодую аудиторию.

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Samsung
14:17

Складная конструкция смартфона, по мнению Samsung, олицетворяет открытость пользователей миру.

14:15

Galaxy Z Flip 5 получил революционный дизайн. Новый экран может использоваться в разных сценариях: управление воспроизведением музыки, приема звонков, отображения различных виджетов и не только.

14:12

Первой новинкой шоу стал Galaxy Z Flip 5. Слухи и утечки подтвердились – смартфон получил увеличенный внешний экран.

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Samsung
14:10

Глава Samsung рассказал, что смартфоны серий Galaxy Z Fold и Flip объединяют миллионы людей. Хотя смартфоны, кажется, не меняются внешне, компания постоянно совершенствует их конструкцию для повышения износостойкости.

14:05

Презентация началась со стильного рэп-клипа с кадрами ночного Сеула. Красиво.

14:00

Все нормально, все хорошо – сейчас будет презентация!

13:58

Информация про ранний старт продаж в России, похоже, является истинной. Дело в том, что сегодня компания МТС устроила в Москве мероприятие для журналистов, где уже якобы можно лично протестировать новинки.

13:55

Кстати, по слухам, Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 5 в России начнут продаваться раньше, чем в остальном мире. Цены будут «кусаться». Если верить аналитику Эльдару Муртазину, в топовой комплектации Flip и Fold 5 обойдутся россиянам в 120 и в 220 тыс. руб. соответственно.

13:50

В свою очередь экстерьер Galaxy Z Flip 5 наоборот претерпит заметные изменения. Во многом из-за нового внешнего дисплея. Его диагональ увеличится с 1,9 дюйма в Galaxy Z Flip 4 до 3,4 дюйма. Внешний экран Galaxy Z Flip 5 будет занимать почти всю поверхность верхней части смартфона.

13:45

Гвоздем сегодняшнего шоу ожидаемо станет складной флагман Samsung Galaxy Z Fold 5. По слухам новинка получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 с частотой 3,36 ГГц и до 12 ГБ оперативной памяти. Камеры смартфону достанутся от Galaxy S23 Ultra. Дизайн, судя по утечкам, не изменится. Инсайдеры обещают новый, более упругий и ресурсоемкий шарнир.

13:40

Всем доброго дня! Сегодня мы проведем ближайшие несколько часов вместе с вами за просмотром шоу Galaxy Unpacked, на котором компания Samsung, как ожидается, представит новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, а также планшеты Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra и смарт-часы Galaxy Watch Series 6. Samsung впервые за все время существования данного формата мероприятия проведет его на родине, в Сеуле.

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