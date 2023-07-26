Samsung показывает новые смартфоны Galaxy Z. LIVE

13:40

Всем доброго дня! Сегодня мы проведем ближайшие несколько часов вместе с вами за просмотром шоу Galaxy Unpacked, на котором компания Samsung, как ожидается, представит новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, а также планшеты Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra и смарт-часы Galaxy Watch Series 6. Samsung впервые за все время существования данного формата мероприятия проведет его на родине, в Сеуле.