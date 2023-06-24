«Мы здесь что-то в шоке с налогов, с зарплат». Как российская стримерша выживает в Канаде

Стримерша Ольга Саксон больше года живет в Торонто, куда переехала вместе с мужем. Пара делит на двоих все траты, но Оляша признается — ее дохода в 400 тысяч рублей в месяц хватает лишь на самую обычную жизнь. О том, на что в Канаде растут цены, почему стримерша думает об отъезде и на чем она зарабатывает сотни тысяч — в материале «Газеты.Ru».

«Чувствую себя тем, кто мало зарабатывает»

Российская стримерша Ольга Olyashaa Саксон, уехавшая в Канаду в ноябре 2022 года, рассказала, что лишилась части заработка в результате отъезда из России. В настоящее время, по ее словам, месячный заработок «плавает» и составляет до 400 тыс. руб.

«250 тыс. руб. минимум. Очень солидный кусок моего заработка отвалился [после отъезда из России], сейчас от 250 до 400 тыс. руб. в месяц, как повезет с донатами еще, с подписчиками на Boosty», — рассказала стримерша.

Саксон пояснила, что жить в Канаде дорого, если все делать в одиночку. «Учитывая, что мы вдвоем [с мужем Антоном] живем и зарабатываем, то этого хватает для жизни в Торонто. У нас аренда пополам, еда плюс-минус тоже пополам», — добавила она.

Антон также регулярно проводит стримы на Twitch, публикует вместе с женой рецензии на настольные игры в YouTube и выпускает эксклюзивные ролики на Boosty.

Также Оляша описала, с чего именно она получает заработок, будучи стримершей. «У меня на OnlyFans около 10-20 подписчиков. Так как у меня в основном русскоязычная аудитория, то они почти все на Boosty, на OnlyFans подписываются только те, кто не может подписаться на Boosty», — отметила Оляша.

По словам стримерши, ее эротический контент не совсем подходит для аудитории OnlyFans, так как на западе этот сервис используется для порнографии.

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«Мой контент там никому не нужен. Я никогда не буду зарабатывать там по-настоящему много и не стану популярной там, звезд с неба не хватаю», — добавила Оляша.

На стриме она прямо призналась, что сумма в 400 тыс. руб. в месяц в Канаде не дает ей чувствовать себя уверенно.

«Здесь я чувствую себя тем, кто мало зарабатывает. Вот бывает ощущение, что хорошо зарабатываешь, что ты богатый, а у меня ощущение, что я норм», — сказала Оляша.

При этом блогерша уточнила, что если пересчитывать ее доходы из рублей в канадские доллары, то ее заработок выше среднего и для Канады.

«Это норм вообще?!»

Оляша посетовала, что за год в Канаде вовсе не почувствовала стабильности в жизни. Ситуация обратная, — местные жители с хорошими заработками заметили перемены к худшему.

«Я возмущение у людей понимаю — жизнь тут нестабильная, становится постоянно только дороже, какие-то конские повышения цен на регулярной основе», — заметила она.

По словам стримерши, с февраля 2022 года все подорожало примерно на 20%, в том числе недвижимость и бензин.

«Канадцы хватаются за голову и бегают по кругу, как в том меме. Если все продолжится такими темпами, то еще год, и мы будем плохо зарабатывать», — констатировала Саксон.

Она указала на то, что налоги не только не снижаются в такой ситуации, но даже растут в зависимости от заработка, согласно прогрессивной шкале. «Налоги составляют у меня 23%-25% от заработка. Не спрашивайте экономических предпосылок такого подорожания жизни в Канаде, я правда не знаю», — заключила Оляша.

close 100% Olga Sakson/YouTube

Стримерша регулярно выражает свое негодование из-за цен в Канаде в личном Telegram-канале. В июне она посетовала на то, что вишня в магазине стоит около тысячи рублей за килограмм, или 14 канадских долларов.

«Ужас, косарь рублей за килограмм вишни летом — это нормально вообще?» — написала Оляша и добавила плачущий эмодзи.

В комментариях многие пользователи начали сравнивать цену на ягоды в разных странах. Некоторые писали, что в Европе цена не сильно отличается от Канадской. Другие отмечали, что и в России существуют магазины, которые продают фрукты по таким же высоким ценам.

В марте поводом для гнева Оляши стала стоимость сыра «Гауда». «В Канаде надо отдать 600 руб. за сыр, который в Москве стоит 160 руб.» — посетовала тогда блогерша. На скриншотах она показала сыр «Гауда» от разных производителей из Канады и России. В канадском приложении для доставки 160 грамм сыра стоят 9,29 канадских долларов.

Блогерша уточнила, что разницы во вкусе сыра не заметила. Некоторые пользователи еще тогда заверили Саксон, что причина таких высоких цен — в высокой стоимости жизни в Канаде.

Возвращение в Россию?

Несмотря на все минусы Канады, стримерша пока не планирует возвращаться в Россию на постоянной основе, но достаточно регулярно прилетает в Москву на несколько недель. Это связано с тем, что многие рекламные партнеры Оляши находятся в России. Также она принимает участия в столичных мероприятиях и дает интервью.

В мае Саксон рассказывала, что рассматривает возможность переехать жить в ОАЭ. В 2020 году лна уже приезжала в Арабские Эмираты к будущему супругу Антону Грицевскому.

«Мы все больше обсуждаем возможность уехать обратно в Эмираты, потому что мы здесь что-то в шоке с налогов, с зарплат», — говорила она.

По словам Оляши, Канада — «странная» страна, потому что недвижимость здесь дороже, чем в США, а зарплаты ниже, чем в Штатах.

close 100% Торонто (Канада) USA Today Sports/Reuters

«В Эмиратах из-за того, что не платишь налоги, у тебя зарплата получается намного выше, недвижимость дешевле [чем в Канаде], там жить выгоднее», — добавила стримерша.

При этом она пояснила, что пока они вместе с супругом не приняли какого-либо финального решения.

«Мы отрабатываем несколько вариантов: уехать в маленький город Канады, где жизнь дешевле, или поехать в США, в городок поменьше, не во Флориду или Калифорнию», — сообщила Оляша.

Также Саксон назвала вариант уехать в азиатскую страну в целях экономии.

С октября 2021 года Оляша жила в Барселоне, где получила прописку вместе со своим будущим мужем Антоном Грицевским. Пара сыграла свадьбу в Испании в мае 2022 года. Примерно после года жизни в южной стране молодожены решились на переезд в Канаду.