Скрытые коды, автообновление и другие настройки Android и iOS, способные «убить» смартфон

Часто пользователи смартфонов при попытке изучить их возможности сталкиваются с тем, что случайно выводят гаджеты из строя. Почему обычное изменение масштаба изображения в Android может привести к потере личных данных, и для чего в настройках iPhone стоит отключить Always-On Display (AOD) — в материале «Газеты.Ru».

Проблемы с масштабом

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В смартфонах под управлением операционной системы Android имеется множество скрытых настроек, часть из которых доступны после совершения определенных действий. Так, если несколько раз нажать по пункту «Номер сборки» в разделе «Об устройстве», в списке настроек появится новое меню «Для разработчиков». В этом разделе можно найти много полезных функций, однако часть из них все же не рекомендуется активировать неопытным пользователям.

Одна из полезных и в то же время опасных для смартфона возможностей в настройках разработчика — возможность изменения масштаба отображения, которая называется «Минимальная ширина». Изначально в устройстве это значение выставлено по умолчанию, чтобы масштаб соответствовал разрешению и диагонали устройства. Если же пользователю хочется, чтобы на экране помещалось больше информации, он может изменить эти цифры.

Например, можно вместо 409 dpi указать 480 dpi, после чего экран будет вмещать больше элементов. Это может быть полезно, например, для часто пролистывающих ленту соцсетей пользователей. Но экспериментами с этой функцией лучше не увлекаться — если задать нетипичное для устройства значение, смартфон просто перестанет включаться.

С такой проблемой столкнулся корреспондент «Газеты.Ru», который при смене масштаба «ради интереса» решил указать значение 800 dpi — после этого экран устройства потемнел. Смартфон попытался перезагрузиться, но так и не включился, впав в так называемый «бутлуп» — вечную перезагрузку.

— С подобным может столкнуться каждый. Достаточно по ошибке прописать лишнюю цифру. В интернете много историй допустивших такую ошибку пользователей.

Единственное, что поможет в данной ситуации — сброс устройства до заводских настроек через Recovery, но это приведет к полному удалению всего содержимого, в том числе важных медиафайлов и документов.

Новая прошивка — новые проблемы

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Пользователи смартфонов часто обновляют свои устройства до свежих версий прошивок и даже не задумываются, чем это может обернуться. Вместе с новыми функциями и исправлением известных ошибок разработчики нередко «внедряют» в прошивки новые баги. Причем речь идет о так называемых стабильных сборках, которые принято считать «идеальными» в плане работоспособности.

Опытные пользователи знают, что в первые дни лучше не обновлять свое устройство вне зависимости от того, Apple это, Samsung или Xiaomi. Сначала нужно дождаться отзывов от других юзеров, блогеров и журналистов.

Однако прошивка может установиться и без участия пользователя, так как многие включают на своих смартфонах пункт «Автообновление ПО». Первые владельцы iPhone 14 Pro пожалели о подобном решении — осенью 2022 года они пожаловались на форумах, что после автообновления до iOS 16.0.3 их смартфоны перестали включаться. Так, один из пользователей iPhone 14 Pro Max поставил на зарядку свой смартфон и лег спать, а на утро обнаружил «превратившийся в кирпич» смартфон, который зависает при включении. Тогда форумчане пришли к выводу, что проблема связана именно с автоматическим обновлением.

Обновление прошивки может не только вывести смартфон из строя, но и просто испортить впечатление от его использования или сломать некоторые функции устройства. Нередко после выхода новых прошивок, тематические форумы заполняются жалобами на «отваливающуюся» мобильную связь, перегревы, повышенное энергопотребление, самопроизвольные перезагрузки и другие ошибки. Например, пользователи устройств Xiaomi сталкивались тем, что в их смартфонах Redmi Note 10 Pro ломалась фронтальная камера.

И даже Google не всегда выпускает полностью рабочие обновления для своих фирменных смартфонов Pixel — в мае 2023 года пользователи Pixel 6 и 7 жаловались на быстрый расход аккумулятора и сильный нагрев устройств вскоре после обновления патча безопасности.

Полезный и опасный AOD

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Многие смартфоны с OLED-экранами имеют функцию Always-On Display (AOD), при которой даже на выключенном экране показываются дата, уведомления и другая важная информация. «Фокус» заключается в том, что при выключении экрана часть пикселей продолжает светиться. Собственно, из них и складывается информация, которая всегда отображается на смартфоне. Это действительно полезная опция, но она имеет скрытые недостатки.

Во-первых, всегда включенный экран хоть и работает при минимальной яркости, он все равно расходует до десяти «лишних» процентов заряда аккумулятора в сутки.

Во-вторых, из-за включенной функции AOD могут выгорать самые активные пиксели. Как следствие, появляется так называемое остаточное изображение тех элементов интерфейса, которые перманентно выводятся на выключенный экран: часы, дата, погода и не только.

Например, в феврале 2023 года, всего через пять месяцев после начала продаж iPhone 14 Pro Max, владельцы смартфонов начали жаловаться как раз на проблему остаточного изображения.

С каждым годом производители OLED-матриц улучшают дисплеи, в результате чего выгорание пикселей становится все более редкой проблемой.

Но все же единственным способом сохранить «чистый» и не выгоревший экран на данный момент остается отказ от использования Always-On Display. Также следует не допускать максимальной яркости дисплея и перемещать статичные иконки и виджеты на экране раз в несколько недель.

Секретные коды

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В системе смартфонов есть специальные коды, которые вбиваются в виде USSD-команды в номеронабирателе и, как правило, начинаются с символов «звездочка» и «решетка».

Некоторые из этих кодов «безобидны», то есть с их помощью не получится как-то «навредить» смартфону даже неопытному пользователю. Они могут указать IMEI смартфона или «мертвые» зоны сенсорного экрана.

Но есть и те, активация которых может привести к неприятным и непредвиденным последствиям. Например, можно попасть в скрытые настройки сети, экспериментируя с которыми, можно вызвать сбой в отвечающем за связь GSM-модуле смартфона. Также существуют коды, которые активируют сброс всех настроек смартфона до заводского состояния, что может привести к потере важных личных данных.

«Лишние» приложения

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Современные Android-смартфоны поставляются со множеством предустановленных приложений. Многие из них являются системными и нужны для правильного функционирования устройства, однако другая их часть – это зачастую бесполезный мусор. В связи с этим пользователи пытаются их удалить. Какие-то программы стираются без проблем, а некоторые — только при помощи стороннего ПО и компьютера.

Нередко неопытные пользователи в попытках освободить память в смартфоне и снизить нагрузку от ненужных приложений удаляют важные системные программы. Иногда такое происходит и по неосторожности. И приводит это как правило к тому, что гаджет просто перестает включаться.

Так, один из пользователей форума 4pda решил разом удалить 42 предустановленных сервиса с помощью программы ADB APP Control. Данный эксперимент привело к тому, что смартфон энтузиаста перестал включаться.

«Успешно удалил, перезагрузил телефон и словил бутлуп: устройство виснет после появления логотипа MIUI», — поделился автор поста.

Подобные случаи на форумах встречаются часто. Единственный способ избежать подобного — не удалять полностью приложения, если это не предусмотрено операционной системой. В том числе не рекомендуется отключать приложения, которые нельзя удалить, если неизвестно, какие функции они имеют.