«Величайший продукт Apple» и другие анонсы конференции WWDC 2023

Вечером 5 июня прошла одна из самых значимых презентаций Apple за последние 10 лет, на которой компания представила первую в своей истории гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro. Эксперты и пользователи сети окрестили устройство лучшим продуктом Apple. Что из себя представляет гарнитура и какие еще новинки были показаны в рамках конференции разработчиков Worldwide Developers Conference 2023 — в материале «Газеты.Ru».

«Самые мощные компьютеры Apple»

Из года в год Apple представляет компьютеры Mac и ноутбуки MacBook, которые с каждым разом становятся производительнее, энергоэффективнее и компактнее. Однако в этот раз компания начала презентацию с анонса «увеличенного» 15-дюймового MacBook Air.

Ноутбук оснащен дисплеем Liquid Retina диагональю 15,3 дюйма. За производительность компьютера отвечает чипсет Apple M2, в котором скрываются 8 производительных ядер (CPU) и 10 графических (GPU). В максимальной конфигурации ноутбук предложит до 24 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ постоянной

По заявлениям Apple, это самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире, — его толщина составляет всего 11,5 мм, а вес — 1,5 кг.

Самый большой MacBook Air в истории Apple оснащен разъемом MagSafe, двумя портами Thunderbolt, а также 3,5-мм разъемом для наушников. В компьютере также имеется сканер отпечатков Touch ID и шесть стереодинамиков.

Новинка появится в продаже 13 июня по цене от $1299 до $2499 (примерно 106-203 тыс. руб.).

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Затем компания представила обновленные мини-ПК Mac Studio на базе чипов M2 Max, известного по MacBook Pro, и нового M2 Ultra.

По заявлениям Apple, Mac Studio с M2 Max стал на 50% быстрее предшественника и в четыре раза производительнее самого мощного iMac на процессоре Intel. Компьютер в конфигурации с M2 Max предлагает 12-ядерный CPU, 38-ядерный GPU и до 96 ГБ оперативной памяти с шиной с пропускной способностью 400 ГБ/с.

Версия на базе M2 Ultra превосходит модель Mac Studio с M2 Max примерно в два раза. Благодаря совершенно новому чипсету с 24-ядерным CPU и GPU c 60 или 76 ядрами, а также объединенной памяти вплоть до 192 ГБ с пропускной способностью до 800 ГБ/с.

В Mac Studio предусмотрено четыре порта Thunderbolt 4, разъем Ethernet, два USB-A, два USB-C, разъем для SD-карт, а также беспроводные интерфейсы WiFi 6E и Bluetooth 5.3.

Стоимость Mac Studio начинается от $1999 до $8799 (примерно 162-715 тыс. руб.).

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Последним, но не менее интересным компьютером WWDC 2023, стал Mac Pro — системный блок на базе чипа M2 Ultra. Базовая производительность этого устройства аналогична той, что предлагает «топовый» Mac Studio. Однако в виду своей конструкции десктоп имеет больший набор разъемов.

Обновленный Mac Pro может иметь до шести разъемов PCIe 4.0 для подключения дисков типа SSD или видеокарт, а также восемь портов Thunderbolt 4, три USB-A, два HDMI, два 10-гигабитных Ethernet, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Стоимость новинки составит от $6999 до $11799 (примерно 569-956 тыс. руб.).

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Величайший продукт Тима Кука

Главным аппаратным анонсом WWDC 2023 стала первая гарнитура смешанной реальности Vision Pro.

Многочисленные эксперты, журналисты и блогеры, побывавшие на WWDC 2023 отзываются об устройстве крайне положительно, называя его величайшим продуктом компании со времен iPhone.

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Гарнитура представляет собой нечто похожее на лыжные очки, но гораздо большего размера. Устройство выполнено в стиле узнаваемых продуктов компании, таких как Apple Watch или AirPods Max — на это указывают расцветка, выбор материалов и даже известное по этим гаджетам «колесико» Digital Crown.

Гарнитура смешанной реальности обладает возможностями AR и VR — то есть дополненной и виртуальной реальности.

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Надевая Vision Pro, пользователь может смотреть видео, фильмы, в том числе в 3D-формате, запускать приложения, «серфить» в интернете, общаться по видеосвязи или, например, медитировать в необычных местах, погрузившись в виртуальную реальность.

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Управление устройством осуществляется взглядом, жестами и голосовыми командами. Также к Vision Pro можно подключать классические устройства ввода вроде игрового геймпада или клавиатуры.

Vision Pro работает под управлением новой операционной системы visionOS. По заявлениям Apple, это первая ОС, в которой весь интерфейс выполнен в 3D. Причем, как многие заметили в ходе презентации, 3D-экраны и окна, которые «парят» в воздухе отбрасывают тень. Многие зрители удивились тому, с каким тщанием Apple подошла к реализации даже таких мелочей.

Ни одна компания ранее не делала такого, чтобы парящие в дополненной реальности объекты отбрасывали тень — как минимум потому, что это лишняя нагрузка на систему.

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Для того, чтобы использующий гарнитуру человек не подвергал себя опасности, Apple придумала технологию EyeSight, благодаря которой фронтальное стекло может становиться прозрачным и снова затемняться в режиме VR. Например, если во время пребывания в виртуальности к пользователю в реальном мире кто-либо подойдет, стекло станет прозрачным, а пользователь сможет увидеть собеседника.

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За производительность Vision Pro отвечает процессор Apple M2, известный по компьютерам компании. За обработку информации с многочисленных сенсоров устройства, которые отслеживают движение глаз, рук и окружающие объекты, отвечает выделенный чип Apple R1.

К слову о сенсорах. В Vision Pro компания Apple впервые использовала датчик Optic ID для сканирования радужки глаза – так гарнитура опознает пользователя.

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Vision Pro питается либо от электросети, либо от внешнего аккумулятора, которого хватает до двух часов автономной работы. Судя по реакции журналистов, данный момент, стал одним из самых спорных во всем устройстве.

Vision Pro поступит в продажу в первом квартале 2024 года по цене в $3499 (около 284,5 тыс. руб.). Пользователям с нарушением зрения придется доплатить за специальные корректирующие линзы Zeiss — надеть гарнитуру с очками не получится.

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Новая iOS и другие обновления

Кроме аппаратных анонсов, Apple вчера уделила много внимания новым версиям своих операционных систем iOS, iPadOS, watchOS и macOS.

iOS 17. Новая версия ОС для iPhone получила много косметических улучшений. Например, появилась возможность гибкой настройки профилей из телефонной книги: контактам теперь можно присвоить не просто фотокарточку, а целые обои, а также эксклюзивный шрифт и его цвет.

В приложении iMessage появились анимированные стикеры, возможность ответа на сообщение свайпом и расшифровка аудиосообщений — эти функции работают аналогично любому другому мессенджеру, например, Telegram. Также в iMessage добавили функцию Check In, позволяющую транслировать геолокацию собеседнику и уведомлять его о достижении заданной точки. Например, можно уведомить родителей, что ребенок дошел до школы.

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Из функциональных нововведений в iOS 17 появилось приложение Journal, представляющее собой защищенный личный дневник. Добавилась опция Personal Voice для оцифровки голоса. При помощи сохраненного образца iPhone может воспроизводить тот или иной текст так, как это делал бы пользователей. Apple объяснила, что функция нужна для людей, которые в силу тех или иных заболеваний рискуют потерять возможность говорить.

iOS 17 уже доступна тестировщиков с аккаунтами разработчиков. Релиз ожидается осенью 2023 года.

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iPadOS 17. Операционная система для фирменных планшетов Apple получила куда меньше нововведений. Акцент был сделан на приведении некоторых возможностей к общему стилю. Например, теперь в iPad можно будет настраивать экран блокировки аналогично тому, как это устроено в iOS 16. Вместе с тем были обновлены и виджеты на рабочем столе, которые стали интерактивными.

Выход iPadOS 17 ожидается осенью 2023 года для планшетов iPad mini 5, iPad 6, iPad Air 3, iPad Pro 2 и выше.

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watchOS 10. В юбилейной версии ПО для умных часов Apple представила несколько новых циферблатов, переработала интерфейс фирменных приложений и сделала упор на улучшении многих спортивных сервисов. Например, появилась возможность подключения часов к внешним устройствам: мощемерам, датчикам скорости и каденса (определяет скорость вращения педалей, – прим. ред.) и не только.

Вместе с тем в whathOS появились функция Smart Stack, – она представляет собой набор виджетов с важной информацией. При помощи обновленного приложения «Компас» теперь можно найти ближайшую точку с доступом к сотовой связи. Добавился сервис Mindfulness, в котором можно делать заметки о своем эмоциональном состоянии.

Также в watchOS 10 появятся поддержка офлайн-карт из Apple Maps и групповых звонков в FaceTime.

Обновленная ОС для умных часов Apple выйдет осенью 2023 года для Apple Watch SE, Series 4 и выше.

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macOS 14 Sonoma. Обновление для компьютеров Apple получило поддержку виджетов для рабочего стола, цвет которых адаптируется под цвета установленных обоев. Также пользователи смогут использовать на Mac виджеты с других устройств Apple, если они подключены к одной Wi-Fi-сети. Для компьютеров также появятся видеозаставки, которые будут отображаться в режиме ожидания.

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Из функциональных нововведений для macOS можно отметить появление игрового режима, который оптимизирует производительность компьютера для тяжелых задач, а также снижает задержку сигнала Bluetooth при подключении беспроводных наушников или геймпада.

Релиз новой macOS традиционно состоится осенью.