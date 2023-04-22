«Денди» на деньги. Как в России появилась портативная азартная игра

Еще в конце 1990-х годов «Денди» создала первую российскую портативную игру на деньги — Bonza. Авторы уверяли, что россияне могли выиграть миллионы рублей с помощью устройства в кармане. Однако, несмотря на мощную рекламную кампанию, проект погубил финансовый кризис 1998 года. О том, как работала Bonza, реально ли было выиграть и кто стоял за созданием приставки — в материале «Газеты.Ru».

Азарт в кармане

В 1997 году отечественная компания «Денди» самостоятельно выпустила на российский рынок новую портативную консоль, вернее «игровой плеер» Bonza. Аппарат предлагался по цене в 99 тыс. руб. (стоимость указана до деноминации российской валюты).

На деле Bonza была не консолью и не плеером, а фактически представляла собой карманную слот-машину, призванную заполучить с любителей азарта как можно больше денег.

Принцип работы устройства был прост, но достаточно эффективен, чтобы зарабатывать на россиянах и при этом не выглядеть как совсем сомнительный проект. Первоначально человек приобретал саму приставку, но для истинно азартных игроков самой Bonza было недостаточно.

close 100% Bonza

К аппарату покупались специальные «бонзо-карты» разного номинала на реальную сумму денег. Идея была схожа с тем, как в 1990-х приобретались карточки для оплаты интернета и мобильной связи, — то есть на самой карте была некая сумма, а ее эквивалент в рублях нужно было отдать при покупке.

Продвигали Bonza как «игровой автомат гораздо меньшего размера» и «азартную игру нового века, доступную уже сейчас».

Карточки Bonza нужно было вставлять в слот ридера, как картридж в Gameboy, и играть на эту сумму, пытаясь увеличить свой банк.

Сам процесс игры имитировал слот-машину из казино. Необходимо было сделать ставку и нажать кнопку, отвечающую за рычаг виртуального аппарата.

В результате в зависимости от комбинации символов игрок потенциально мог выиграть крупную сумму. По крайней мере, так утверждали авторы азартного развлечения.

Также разработчики придумали способ, как сделать игру интересной и для тех, у кого не было денег, но был азарт. В рекламных объявлениях пользователями предлагали «тренироваться с Bonza бесплатно», без использования купленных за деньги карт. В случае выигрыша, человек получал виртуальную валюту, что заставляло поверить в собственную удачу и начать играть уже на реальные деньги.

Покупателям обещали 30 часов работы Bonza от четырех новых батареек, встроенные настройки энергосбережения, встроенный динамик для звуковых эффектов и руководство пользователя на русском языке, чтобы разобраться в работе необычного гаджета.

Картридж с миллионами рублей внутри

«Азартный игровой плеер» активно продвигали среди россиян: реклама появлялась в игровых журналах и даже на телевидении. В специальном рекламном ролике актер изображает водителя, который купил кабриолет и везет на нем своего друга. Выясняется, что авто он приобрел на выигрыш от Bonza.

«Вот он — плеер Bonza, настоящий игровой автомат. Покупаешь «бонза-карту», на ней и деньги. Вставляешь, и банзай — игра на деньги!» — рассказывает герой рекламы, показывая приставку в действии.

close 100% VHS Pro/YouTube

Не забыли зрителям рассказать и о местах получения выигрыша — в любом магазине «Денди». В конце рекламы воодушевленный друг просит подвезти его не домой, а в магазин для покупки Bonza.

Однако в рекламе не упоминают другой важной тонкости работы приставки — те, кто все-таки выигрывал какую-либо сумму, должны были ее записать обратно на карту.

При этом количество записей было ограничено. Только после этих манипуляций выигрыш теоретически можно было обменять на рубли в любом магазине «Денди». Номинал карт для игры на реальные деньги составлял от 20 тыс. до 2 млн руб.

Выиграть было реально?

Авторы уверяли, что выигрыш можно было получить в специальных «пунктах выплаты». В одном из сохранившихся отсканированных выпусков игровых журналов того времени даже приводятся несколько адресов в Москве.

Среди них указаны переход со станции метро «Театральная» в сторону ГУМа, улица Красная Пресня, дом 34 и улица Петровка, дом 12.

close 100% Bonza

Россиянам обещали главный приз — 150 млн руб. Сумма была сформирована еще до деноминации отечественной валюты, но все равно была крайне внушительной.

Однако о реальных победителях проекта с внушительными суммами выигрыша никакой информации так и не появилось.

По данным из открытых источников, в Bonza никогда не рассказывали о победителях и суммах выигрыша. Многие пользователей соцсетей в постах, где обсуждалась Bonza, отмечали, что сами никогда не выигрывали по-настоящему крупных сумм.

close 100% Bonza

Тем не менее, россияне еще в 1990-х подозревали Bonza в нечестной игре.

Ходили слухи, что внутрь плеера встроен специальный рычажок, который при вставленной карте не даст выиграть больше определенной суммы.

Специалисты с сайта Potroshiteli, специализирующиеся на разборе и изучении различных гаджетов прошлого, вскрыли Bonza и ее карты. По их словам, нет каких-либо явных подтверждений этой теории в конструкции устройства.

Судьба Bonza

Экономический кризис 1998 года помешал дальнейшему продвижению приставки в стране, и Bonza закрылась вскоре после объявления дефолта.

В настоящее время на сайтах онлайн-объявлений все еще можно найти предложения о продаже приставок Bonza, которые теперь представляют интерес только с точки зрения изучения сборки устройства и принципов его работы.

close 100% Bonza

Например, на коробке с плеером в качестве производителя указана французская фирма Gemplus. Европейская компания специализировалась в прошлом на картридерах.

В связи с этим коллекционер комиксов и шеф-редактор ComicsBoom Александр Куликов посчитал, что у французской компании создатели Bonza только заказывали считывающие устройства для карт, а сборка самой приставки проходила в одной из стран Азии.

Успех «азартной портативки» был кратковременным, но этого хватило, чтобы в России появились и другие версии Bonza. Были выпущены специальные картриджи для стационарной приставки Dendy (аналога NES от Nintendo), которая подключалась к телевизору дома. Картридж стоил дешевле плеера — 59 тыс. руб.

В начале 2000-х «духовным наследником» Bonza станут игровые автоматы в магазинах и торговых центрах. Вертикальные стойки будут предлагать сыграть в похожую игру, где удачная комбинация якобы приводит к крупному выигрышу.

Для одного нажатия рычага требовалось опустить монету в пять рублей. Зачастую рядом с такими азартными стойками находились и специальные аппараты для размена, выдававшие вместо купюр желанные «пятирублевки».

Между Bonza и этими аппаратами было куда больше общего. Помимо знакомого формата азартной игры, никто в России ни разу не сообщал о крупных выигрышах в «пятирублевых» стойках.

Их тоже постигла судьба Bonza, но уже не из-за кризиса, а из-за законодательных запретов на азартные аппараты в стране.