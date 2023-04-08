Уехавший из России в Казахстан начинающий айтишник — об обучении, резюме и поиске работы

21-летний житель Петербурга Ефрем Ант начал самостоятельно изучать программирование в России, а затем продолжил обучение по YouTube на Кипре. Будучи начинающим айтишником, он слегка приврал в резюме, но в итоге сумел найти свою первую работу — правда, для этого пришлось переехать в Казахстан. «Газета.Ru» поговорила с программистом о том, насколько тяжело «джуну» покорить IT в 2023 году.

Как проходило обучение

— Сколько вы работаете в IT?

— Я совсем начинающий. Пятого апреля ровно год, как я решил окунуться во все айтишное. Я учился девять месяцев и теперь почти три месяца работаю на первой своей официальной работе.

— Чем занимаетесь, что за компания?

— Компания казахстанская. Мы делаем приложения по типу доски объявлений. В целом я занимаюсь разработкой самого приложения. Есть серверная часть, я делаю то, как это будет выглядеть у пользователя, занимаюсь фронтендом в мобильной разработке.

— А на каком языке?

— На языке Dart (язык программирования, созданный Google). Это для Flutter (комплект средств разработки с открытым исходным кодом для создания мобильных приложений — «Газета.Ru») как раз. Платформенная вещь, подходит не только под Android и iOS, это еще и под Web-приложения, и под Windows.

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— Из чего состояло обучение?

— Поначалу нужно было определиться, что учить. Идея стать разработчиком в воздухе витает, но для обучения нужно составить четкий план.

Для меня первую неделю это и было самым сложным. Выбирал из всего ассортимента, как на рынке. В итоге мне посоветовала знакомая посмотреть Flutter, и я начал гуглить, искать все, что есть по Flutter.

Первая неделя — это только просмотр видео, установка всяких необходимых программ и попытки начать понимать язык и что такое разработка.

— Все обучение состоялось не на курсах, а через интернет?

— Да, я не покупал никакие курсы. Я изучал только то, что было в свободном доступе.

— Что выступило основным источником знаний?

— YouTube. Канал LazyLoad Flutter. Человек выпустил огромный курс, полностью бесплатно, и вот он помог начать путь.

— Что больше всего повлияло на ваше решение начать обучение?

— Это был апрель, конец учебы в университете. Я понимал, что сейчас закончу учиться и мне надо чем-то летом заниматься. И я подумал, что буду учиться дополнительно. Это был такой план на лето, замещение обучения в университете.

Я учился в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, должен был быть менеджером по качеству. Это такая смежно-техническая специальность, но не особо развлекательная, очень простая.

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Но с программированием я был связан еще в школе. Я в старших классах посмотрел ролик и захотел сделать свою игру на телефон. Просто копировал код и собирал какую-то игру. Именно не сам писал, а просто копировал. Это был вызов — смогу ли я сделать? И я сделал. Потом прошло время, и я понял: «Надо попробовать еще раз, но уже нормально».

— Опишите, из чего состоял день обучения?

— Были темы определенные, которые нужно выучить. Изначально это язык со всеми его принципами, потом это фреймворк и большое количество практики.

Не получается — пересматриваешь видео и снова повторяешь. Главное, что я сам писал, а не копировал код.

На обучение у меня уходило 8-10 часов в день ежедневно без выходных. Курс был разделен по темам, поэтому поиск информации у меня не занял большого количества времени. Я именно смотрел уже то, что нужно.

Самое интересное — объем информации постоянно увеличивается, не заканчивается. Я думал, будет какой-то момент, когда вот уже можно будет сказать, что знаний достаточно.

Но нет, постоянно только больше и больше. Черная дыра какая-то.

Жизнь на Кипре

— В какой момент вы приняли решение на некоторое время уехать из России на Кипр?

— Уехать на Кипр — это было импульсивное решение. Вообще абсолютно непродуманное. Просто увидел возможность — уехал. Там и продолжал обучение. Отъезд произошел в октябре 2022 года.

— Каким вам запомнился Кипр?

— Кипр — это потрясающее место, рай на земле. И это несмотря на то, что там я лишь немножко отдыхал, в большей степени учился.

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Там были ребята, которые так же уехали, они организовали на Кипре встречу разработчиков. Она проходила каждую неделю по четвергам. И вот я на нее ходил. Там разработчики обменивались опытом.

Это был переломный момент, потому что на Кипре я уже почти девять месяцев был без работы, только учился и вообще не понимал, к чему это все ведет.

Хотелось подзабить на все, но пообщавшись с разработчиками, которых перевозили туда компании, давали им квартиры просто для жизни, с полным пакетом, с большой зарплатой, и они все такие молодые и веселые — было завидно. И я такой: «Пока еще не будем забрасывать эту тему, я вижу потенциал».

— На Кипре только на английском общались?

— Да, там все общение вели на английском — в кафе, в ресторанах, в торговых центрах. Очень много английского. Отличная практика за два месяца, английский улучшился в разы.

Жизнь в Казахстане

— Почему было принято решение уехать в Казахстан?

— Два фактора. Первый — это заканчивающаяся виза, она всего на три месяца, а работу на Кипре я не смог найти. Второй — на Кипре чуть дороже живется, чем в Казахстане.

Я не хотел возвращаться в Россию, искал, куда поехать дальше.

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Выбрал Казахстан, потому что отсутствие языкового барьера важно, — все говорят по-русски. Но после Кипра, конечно, в минус 25 было ехать весело. Так зимой и оказался в Астане.

— Какие впечатления от Астаны?

— Мне Астана нравится, она шикарная. Сегодня почти 20 градусов в Астане — это что-то невероятное. Но сильный ветер все время, а зимой еще холоднее.

Чувствуется, что Астана — это постсоветское пространство. Я когда приехал, то спокойно заказал «Яндекс Такси» из аэропорта. Это было приятно.

— Насколько легко удалось решить бытовые вопросы — с жильем, с банковской картой?

— Карту получить легко, это можно сделать за один день. Нужен загранпаспорт и номер телефона, плюс съездить предварительно получить индивидуальный идентификатор. Этого достаточно.

По поводу квартиры — я нашел ее за четыре дня. Я сначала заселился в гостиницу и оттуда начал поиски. Было очень страшно, потому что я никогда раньше на долгий срок не снимал квартиру.

close 100% Ефрем Ант Из личного архива

Думал, что меня все хотят обмануть. Но у меня потрясающий арендодатель, который мне очень сильно помогает. Да вообще все помогают. Это очень мило. Так что быстро вошел в учебный ритм.

— Какие впечатления от работы в казахстанской компании?

— Впечатления положительные. Но надо понимать, что первая работа — это сложно. И какая-то задача может быть последней для меня.

— Какая зарплата у вас в Казахстане?

— 200 тыс. тенге, это после налога. Это около 36 тыс. руб.

— Эта зарплата уходит под ноль на все, что для жизни нужно?

— Ее даже не хватает. У меня квартира 180 тыс. тенге стоит в месяц. Когда я уехал с Кипра, то курс был 7,8 к одному рублю. То есть 10 тыс. руб. — это 78 тыс. тенге. Сейчас же 10 тыс. руб. — это 57 тыс. тенге. Огромнейшая разница. Поэтому накопления стали уходить быстро.

— Казахстан для вас временный вариант?

— Я получил разрешение на временное проживание (РВП), то есть до февраля 2024 года я могу тут находиться. РВП можно продлевать. Это как рабочая виза — продлевают контракт, продлевается и РВП.

Буду в Казахстане, пока есть работа. Компания обещает, что дальше будет только лучше.

— Что вы увидели или встретили в Астане, чего не встречали во время жизни в России?

— Может, это особенность казахов, но они как будто все делают на сильном расслабоне. Они расслаблены все время. Это такая расслабленность, которая ближе к безалаберности.

Приведу пример: когда я получал свой ИИН, то отстоял очередь, получил свой талончик, подошел к мужчине, который должен был мне все настроить, он сказал: «Подожди, я пасьянс доразложу».

Я ему там помог немного с пасьянсом, так что в итоге он его разложил, и мы уже перешли к делу.

Почему приврал в резюме

— Как вы нашли работу в Казахстане?

— Я уже приехал сюда, зашел на hh.kz и откликнулся на вакансию. Мне позвонили, задали несколько технических вопросов, на которые я очень слабенько ответил, я еще соврал про свой опыт изначально. Потом признался, но меня все равно взяли.

— Как происходит процесс поиска? Вы составляете резюме и откликаетесь, чтобы они посмотрели его?

— Есть два реальных способа. Первый — это HeadHunter, которым я пользовался, второй — Telegram-канал Dart Jobs. В обоих случаях составляешь резюме. Я так и делал — прикреплял не совсем правдивое резюме.

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— Что подразумевается под не совсем правдивым?

— Если быть честным, я добавлял опыта, чтобы проходить по минимальным требованиям.

Там писали в 90% вакансий «опыт работы от двух лет», я тоже писал, что у меня два года опыта. Хотя опыта было полгода максимум.

Это просто был единственный шанс, чтобы хотя бы ответили, чтобы хотя бы дали тестовое задание.

А тестовое — это очень важно. Ты в принципе по тестовому понимаешь, можешь ли ты там дальше что-то делать. Если ты хорошо выполняешь тестовое, то почему бы тебя не взять, хоть и с маленьким опытом? Ну, зарплату еще урежьте — я согласен и на это. Так что это вынужденная мера.

— Компании потом осознают, что опыт работы был завышен?

— Обычно они не понимают этого на этапе тестового. На собеседовании они, конечно, поймут, что я приврал. Но если они видят хорошо выполненное тестовое, что я не совсем дурачок и хоть чуть-чуть что-то понимаю, то тебя возьмут. Так и получилось с моей работой в Казахстане.

— Подходит ли LinkedIn для поиска работы, если вы начинающий айтишник из России?

— LinkedIn надо вести. То есть это не просто поиск работы, это полноценная бизнес-соцсеть. Мне просто было лень вести что-то, описывать свой опыт.

Я бы не стал отметать этот вариант при поиске, но на нем акцента не делал.

Как получить первую работу

— Сколько времени искали работу?

— В итоге примерно пять месяцев.

— С какими основными трудностями столкнулись?

— Основная трудность в том, что я выбрал очень узкое направление в разработке, и у меня в принципе было очень мало вакансий. Если открыть какой-нибудь hh.ru, то для меня там их штук 350-400 максимум. Если брать какой-нибудь JavaScript, то их уже 9 тыс.

— Вы в итоге выучились на Flutter, но если бы была возможность, то выбрали бы другой язык?

— Сейчас я бы рекомендовал учить JavaScript.

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У Flutter очень легкий порог входа, на самом деле. Даже я выучил все. И получается, что было большое количество людей на одну позицию. А «джунов» (начинающий программист — «Газета.Ru») на Flutter не особо котируют.

Вакансию для «джуна» с Flutter я лично видел один раз. И то там два года опыта просили. Поэтому устроиться начинающему Flutter — это челлендж всей жизни. Это сложнее, чем самостоятельно ему обучаться.

— Изначально был план искать работу в России или какой-то другой стране?

— Планы менялись каждый день. Это постоянный поиск какого-то лучшего варианта или его отсутствие. Я в тот момент о работе еще не думал, я просто пытался как губка впитывать все, что существует в мире IT.

Много спорил с разработчиками, пытался во что-то вникнуть, куда-то проникнуть, чтобы хоть какие-то крупицы реального опыта получить. Ничего особенного не получалось, но конкретно про то, чтобы уезжать из России, на тот момент я еще не думал.

Я спорил с разработчиками в Telegram-каналах, в комментариях под роликами. Делал это для того, чтобы получать какие-то ответы.

Разработчики любят доказывать, что они правы, но не любят рассказывать. Если ты им говоришь что-то заведомо ошибочное, они начинают это исправлять и помогать тебе таким образом.

— План был устроиться именно как «джун» в IT-компанию?

— План был выучиться и устроиться на хорошую работу. Все-таки было осознание, может быть ложное, того, что большие зарплаты, возможность работы из любой точки мира — это все очень привлекательно.

close 100% Ефрем Ант Из личного архива

А потом понял, что это вообще прикольная штука, мне нравится.

— Процесс обучения не закончился с появлением работы?

— Совершенно не закончился. Работа дает очень много опыта не только в рамках разработки. Огромное количество информации по щелчку сваливается, и нужно постараться это все усваивать максимально быстро и при этом не вырывая волосы на голове.

close 100% Автомобильное движение на проспекте Кабанбай Батыра в Нур-Султане (ранее Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана?) Ольга Головко/РИА Новости

— На ваш взгляд, стоит ли «джунам» в России пробовать Казахстан для поиска работы в IT?

— Я думаю, что сейчас, наоборот, стоит попробовать найти работу в России, потому что удаленной работы в России становится меньше.

Большое количество разработчиков уехало, поэтому для тех, кто остался, наоборот есть большой шанс найти IT-работу в офисе внутри страны.

«Джунам» вообще очень сложно, но в России работу им проще будет найти, чем в Казахстане. И по зарплате будет лучше.