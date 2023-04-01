«Так можно поехать кукухой». Почему популярный стример переехал из России в Японию

Популярный стример Dunduk внезапно признался, что переехал из России в Японию. В Токио он уже снял подвальное помещение и планирует выучить японский в языковой школе. Он также планирует продолжать стримить, однако не все коллеги поддержали его решение. О том, почему Дундук уехал из России, что его удивило, а что расстроило в Японии — в материале «Газеты.Ru».

Неожиданный переезд

Российский стример Андрей «Dunduk» Лапотский, один из самых известных по игре Escape from Tarkov, озадачил своих поклонников. Блогер заявил, что переехал из России в Японию.

Он объяснил свое решение желанием сменить страну и посмотреть другие цивилизации.

«Давно хотел куда-нибудь съездить, посмотреть как другие люди живут, чем питаются, какая обстановка. Предлагал друзьям еще до СВО скататься, но была нехватка инициативы от меня. Да и друзья постоянно на работе», — отметил он.

По словам Дундука, ему было интересно посетить именно страну с высоким уровнем жизни, отличную от России.

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«Если бы было предложение скататься, например, в Сербию, я бы отказался, так как эта страна очень похожа на нашу. Хотелось что-то другого», — пояснил стример.

Стример признался, что на переезд в Японию его сподвигнул друг Артем, и самостоятельно он бы не осилил все бюрократические процедуры, нужные для этого.

«Он предложил поехать в Японию, ему тут нужно доучиться в университете, я сразу согласился. Тема решал все вопросы с переездом, чтобы у меня было время стримить для любимых тарковчан», — рассказал Лапотский.

Дундук признался, что в Москве высокий уровень жизни, и он сомневался в необходимости переезжать, не зная другого языка. «У меня было три месяца на то, чтобы передумать, и такие мысли посещали меня», — добавил он.

По словам блогера, поехать туристом в Японию на две недели — не очень выгодно, так как будет потрачено очень много денег только на перелет и проживание в отеле.

«Билеты в одну сторону около 90 тыс. руб., плюс трехзвездочный отель это около 112 тыс. руб. на две недели. А что-то понять о стране, на мой взгляд, не сможешь», — пояснил стример.

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Он также заключил, что это его первый опыт жизни вне России, и пока ему скорее нравится такая смена обстановки.

«Если тут будет интереснее, и по деньгам буду вывозить, — останусь. Буду учиться в языковой школе с апреля. До этого три месяца учился удаленно и все забыл», — рассказал Дундук о планах на жизнь в Японии в ближайшее время.

Новый дом

В ролике на YouTube Дундук показал свое новое жилье в Токио. По мнению зрителей, оно больше напоминает конуру, чем квартиру. Это и правда скромная комната, в которой есть только стол для стримов, небольшая кухня, кровать и шкаф.

«Жилье дорогое, пространства мало, шумоизоляции нет. Не знаю, как ко мне соседи будут относиться. Два этажа — первый этаж и подвал. Так что буду как подземный человек жить, в надежде что моих тарковских оров будет слышно мало», — описал свой быт стример.

По словам Лапотского, жилье было выбрано из-за близости к языковой школе и цены. Он признал, что арендовать жилье в Токио сложно не только с финансовой точки зрения, но и из-за множества требований к арендатору.

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«Если честно, меня не так напрягает размер хаты, как отсутствие звукоизоляции. Я слышу, как проезжает каждая машина, как падает каждая капля дождя, как какой-то *** (дурак) сейчас стучит. А это означает, что весь дом слышит, как я *** (ругаю) Tarkov великим и могучим русским языком», — рассказал стример.

Он также рассказал, что после заключения договора об аренде вынужден был докупать всю необходимую мебель, так как дома в Японии сдаются пустыми. По умолчанию в «конуре» имелись два кондиционера, плита, раковина, туалет, ванная, а также шкаф для одежды и обуви.

«Я так понял, люди удивились моей конуре, в которой живу, но по факту здесь столько же места, сколько было в моей хрущевке в Балашихе. Если не считать комнату, где жил брат. Очевидно в подвале нет окон, но в Балашихе у меня был вид из окна на гигахрущ, что на деле то же самое, что и стена», — описал стример свой новый дом.

Также блогера крайне удивило то, что в Японии до сих пор используют устройства, от которых в России практически отказались. В пример он привел электрика, который ходит с переносным факсом.

close 100% Кадр из видео/Dunduk/YouTube

«На поясе был факс, куда ему приходили сообщения от компании. Да, я только вчера узнал что такое факс, эта штука сдохла как только появилась электронная почта, но в Японии они используются до сих пор», — сообщил 25-летний Дундук.

Поспешное решение

Далеко не все блогеры поддержали отъезд коллеги. По мнению некоторых из них, Дундук поторопился с решением и слепо последовал за своим другом, который и был инициатором переезда.

Они считают, что стример в итоге через несколько месяцев вернется в Россию. С такой версией выступил в том числе популярный российский блогер Илья «Maddyson» Давыдов.

«Скажу честно: я бы так жить не смог. В этой конуре даже [блогеру Алексею «itpedia»] Шевцову было бы тесно. Сама Япония, наверняка, место хорошее, но человек не должен жить в подвальной будке, так можно поехать кукухой» — заявил Мэддисон.

Он уверен, что жилье блогера в Токио похоже на рабочее помещение, которое переделали под жилое. «Там работяги хранили инструменты и материалы при строительстве. Это по сути шкафы размером пять квадратных метров», — расстроенно добавил Давыдов.

Блогер уверен, что переезд Дундука в Японию — «странная затея, но иногда бывает тяжело понять, о чем мечтает человек и чего желает».

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По мнению Мэддисона, главное не загрустить и назад не поехать, раз если было принято окончательное решение о переезде. «Я рад за него, но эта конура заставила меня немного задуматься. Для себя я понял, что идеально сначала поехать туристом», — добавил он.

Сам Дундук отреагировал на переживания коллег по стримам и заверил, что не разрывает все связи с Россией из-за этого отъезда.

«По поводу комментариев по типу «делаем ставки через сколько вернется обратно». Ну вернусь и вернусь», — добавил он.

Стример сообщил, что заранее не предупреждал об отъезде, потому что все могло сорваться в процессе оформления визы. По его словам, вероятность такого исхода была минимальна, но исключения известны, даже если имеется одобрение от языковой школы.

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Он также рассказал, что не идеализирует Японию и видит минусы страны. «Поездите на метро. Это *** (ужас) кромешный с бесконечными коридорами, переходами, лестницами, редко когда у них имеются эскалаторы. Такси тут дорогущее», — пояснил Дундук.

Лапотский также выяснил, что его дом не безопасен для жизни на долгий срок.

«Ездил в риэлтерскую компанию, у которой снимаю дом. Была карта, где показали, что если будет наводнение — мне *** (конец)», — сообщил он.

Он также посетовал на очень тяжелый процесс оформления аренды у местных властей. «Бухгалтерия уровня деревни. Госуслуг тут нет, приходи, бери талон, жди очереди примерно два часа. Народу было очень много. Япония отсталая страна в плане таких вопросов», — заключил Дундук.

У Dunduk более 112,5 тыс. фолловеров на платформе для стримов Twitch, однако уже несколько месяцев он не проводит трансляции на американском сервисе из-за сложностей с монетизацией для российских авторов. Блогер перешел на китайский аналог Trovo. Там у Лапотского более 24 тыс. подписчиков.