Как «перекрасить» iPhone 14 в желтый. Три бюджетных способа

Желтый iPhone 14, новая яркая вариация смартфона Apple последнего поколения, оказалась практически недоступна россиянам из-за ограничений в поставках техники компании из Купертино. Однако существует минимум три способа поменять цвет корпуса в банановый без приобретения еще одного устройства. О том, как не переплачивать за новинку 15 тыс. руб. и получить желтый iPhone 14 уже сейчас, — в материале «Газеты.Ru».

Теперь банановый

Apple снова провернула трюк с выпуском «айфона» в особом цвете, теперь многие поклонники американских гаджетов хотят себе желтый iPhone 14.

Желтый пока доступен только для базовых iPhone 14 и 14 Plus, а вот Pro-линейка не получила нового цвета, как это было в прошлом году. Судя по всему, Apple и не собирается выпускать премиум-гаджеты текущего поколения в этой расцветке.

При этом никаких аппаратных отличий у новинок нет, и цены должны быть такими же. Если бы Apple официально работала в стране.

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Однако на деле заполучить такой гаджет в России сейчас достаточно сложно, — он уже по умолчанию дороже обычных, хотя отличается только цветом. При этом в Россию его привезут не сразу и только по параллельному импорту.

Например, стоимость бананового iPhone 14 на 128 ГБ из Гонконга с двумя физическими SIM-картами начинается от 75 тыс. руб., что примерно на 10-15 тыс. дороже остальных цветов.

Минимальный ценник на флагман желтого цвета составляет 69 тыс. руб. И пока речь идет только о предзаказах на новинку.

Но, при желании, существует как минимум три способа получить четырнадцатый «айфон» желанной расцветки. До этого желтый цвет Apple использовала лишь трижды: для iPhone 5c, iPhone XR и iPhone 11.

Легко и безопасно

Самый простой вариант — подобрать правильный чехол-наклейку в желтом цвете. Конечно, чехлы бывают разными, и тут очень многое зависит от материала и качества аксессуара.

Если главная цель — заменить цвет гаджета, то лучше всего подбирать чехол, который тонок и на ощупь близок к корпусу устройства. Такие чехлы по своей плотности сравнимы с наклейками, которые также в прошлом были популярны у фанатов Apple, только куда ближе по тактильным ощущениям к корпусу мобильного устройства.

Лучше всего выбирать чехлы, которые идут с накладками на блок камер, а также сгибающимися гранями по бокам устройства, чтобы «айфон» был практически неотличим от оригинального желтого.

Подобные аксессуары выпускают разные компании, в том числе из США и Китая. Благодаря «складной» конструкции такие чехлы покрывают устройство целиком сзади, по бокам и спереди по краям корпуса.

Необходимо найти у производителей аксессуаров цвет Mellow Yellow для чехла, а затем выбрать опцию Back Skin (Full Coverage).

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Однако такой чехол сложнее собирается в единое целое и могут потребоваться особые усилия, чтобы зафиксировать его со всех краев.

Также в комплекте идут накладки на блок камер, с вырезами для каждого объектива и чистящая салфетка из микрофибры для протирки корпуса гаджета в процессе установки чехла.

Производители чехлов даже предусмотрительно оставляют вырезы для логотипа Apple в виде надкушенного яблока, чтобы никто не понял, что это на самом деле не желтый «айфон», а тонкий чехол.

Цены на подобные чехлы начинаются от 1,3 тыс. руб. В России полностью покрывающие смартфон чехлы-наклейки доступны для заказа и доставки через популярные онлайн-маркетплейсы.

Сложно, но удобно

Перекраска корпуса — операция, которая позволяет полностью изменить облик гаджета, сделав его абсолютно таким же, как оригинальный банановый «айфон».

Однако в настоящее время подобные операции проводят лишь энтузиасты из некоторых сервисных центров.

Также объявления с предложениями перекрасить iPhone 14 можно найти и на сайтах онлайн-объявлений. Главный плюс — отсутствие разницы с оригинальным желтым гаджетом Apple.

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Сама процедура оставляет корпус на ощупь таким же, лишь меняя его цвет. Это позволяет сделать айфон практически неотличимым от новинки и, даже если передать гаджет другому человеку в руки, он вряд ли сможет определить, что в его руках не желтый оригинальный аппарат.

Но в этом способе хватает и минусов: во-первых, высок риск испортить внутренние детали гаджета вплоть до полной остановки работы устройства.

Во-вторых, для операции используется автомобильная краска, которую еще надо подобрать и правильно нанести, из-за чего такие операции не так популярны у владельцев гаджетов. К тому же мало кто из специалистов готов идти на подобный риск с чужим устройством.

Однако многие энтузиасты хвастаются своими успешными историями о том, как им удалось перекрасить гаджет даже в домашних условиях. По их словам, главное требование — очень плотно заклеить экран и выходы устройства, чтобы краска не проникла внутрь смартфона.

Цены на подобные услуги на сервисах и по объявлениям начинаются от 3 тыс. руб., включая краску и сами работы. Чаще всего подобные услуги оказывают только в Москве и Санкт-Петербурге, в других городах мастеров найти очень трудно.

Практично и надежно

Замена всего корпуса на желтый — более сложный, но менее опасный способ, чем перекраска. К тому же специалиста для замены как раз найти легко.

Смена корпуса на смартфонах — популярная опция в сервисных центрах, так как зачастую гаджеты ломаются от ударов и падений.

Конечно же, таким способом нельзя воспользоваться в домашних условиях из-за высокого риски поломки. К тому же нужно подобрать правильный корпус на маркетплейсах.

В опрошенных «Газетой.Ru» сервисных центрах рассказали, что у них отсутствуют официальные корпуса iPhone 14 желтого цвета. Специалисты также не смогли уточнить, когда стоит ожидать их появления.

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«Не могу назвать точных сроков. В настоящее время у нас очень серьезные трудности в проведении ремонтных работ новых гаджетов компании Apple, таких как iPhone 14», — констатировал один из мастеров.

В связи с этим приобретать корпус желтого цвета нужно самостоятельно на маркетплейсах. Стоимость желтого корпуса в настоящее время — от 3,5 тыс. руб.

Каждый корпус идет в наборе со всеми кнопками нужных цветов, поэтому гаджет станет идентичным оригинальному банановому «айфону».

В сервисных центрах согласились заменить корпус у iPhone 14 корреспондента «Газеты.Ru» в случае наличия у него корпуса с маркетплейса. «Саму процедуру замены можно будет провести, нужна только запчасть», — сказал мастер.

Цены на услугу замены корпуса начинаются в сервисных центрах от 5 тыс. руб. Важно помнить, что в ходе замены корпуса телефон фактически полностью разбирается, а все его содержимое перемещается в новый корпус. Это работа, которую не осилить самостоятельно.

Главный минус способа — на маркетплейсе можно нарваться на бракованный или слегка «кривой» корпус. В связи с этим нужно помнить, что выбирать продавца необходимо по отзывам и оценкам других пользователей.