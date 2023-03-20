«Или выбросить, или детям отдать». Сотрудникам АП велели отказаться от iPhone

Сотрудников внутриполитического блока администрации президента попросили к 1 апреля перейти с телефонов iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой, сообщил «Коммерсантъ». Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров рассказал, что сенаторам пока не давали таких рекомендаций. Однако он заявил, что готов перейти с iPhone на другое устройство в случае необходимости.

«iPhone — все»

Сотрудникам администрации президента рекомендовали к 1 апреля отказаться от телефонов iPhone и сменить их на смартфоны с другой операционной системой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Они рассказали, что для сотрудников администрации президента закупят новые безопасные телефоны, чтобы им было проще отказаться от американской техники.

Согласно данным издания, чиновникам сообщили об этом в начале марта на семинаре, который состоялся в Московской области. Ожидается, что аналогичные рекомендации дадут и региональным чиновникам, занимающимся внутренней политикой.

«iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем», — рассказал «Коммерсанту» один из участников семинара.

Еще один источник сообщил изданию, что участники встречи сначала обсуждали необходимость этой меры, но первый замглавы АП Сергей Кириенко «поставил точку» в этом вопросе.

Согласно данным редакции, во внутриполитический блок АП, которому поручили поменять телефоны, входят четыре управления — по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. При этом чиновники первых трех управлений будут заниматься кампанией по выборам президента, которые запланированы на 2024 год.

Источники пояснили, что решение отказаться от iPhone связано с безопасностью. Они считают, что американские телефоны в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов.

По словам одного из источников, чиновникам порекомендовали приобретать телефоны с российской операционной системой «Аврора», Android или ее китайскими аналогами.

Авторы статьи напомнили, что «Аврора» была разработана, чтобы построить в России суверенную мобильную экосистему, в основе которой должны лежать независимые от западных IT-гигантов технологии.

«По соображениям безопасности»

В прошлом году вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов сообщил в интервью, что «Аврора» «способствует обеспечению технологического суверенитета государства за счет защищенной мобильной среды и соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации». Телефоны с этой операционной системой пока доступны только корпоративным и государственным заказчикам.

По информации «Коммерсанта», в прошлом году вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил главе Минцифры Максуту Шадаеву, что федеральным чиновникам необходимо использовать исключительно «отечественные средства обмена мгновенными сообщениями». Кроме того, госслужащим было рекомендовано использовать вместо Zoom отечественную платформу Trueconf.

По мнению президента группы компаний Infowatch, главы ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Натальи Касперской, чем больше российского в устройстве, тем меньше шансов, что информация с него будет уходить вражеским государствам.

«Но гарантий от утечек ни тот, ни другой вариант не дает. Современные смартфоны в принципе устроены как шпионские устройства: они собирают, хранят и агрегируют информацию и могут ее передавать в произвольном направлении. И понять, куда устройство передает данные, невозможно, потому что передает оно их пакетами, а что дальше с ними происходит — пользователь отследить не может», — отметила она.

Политолог Николай Миронов также считает, что запрет на iPhone для сотрудников администрации президента связан с «соображениями безопасности», а не с политикой – «сугубо прагматическое решение».

А политолог Владимир Шемякин отметил, что при отказе от iPhone чиновникам важно обеспечить хороший доступ в интернет, мессенджеры и соцсети. При этом, по его словам, безопасный телефон часто ограничен в функциональности.

iPhone в Совфеде и Госдуме

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что сенаторам пока не рекомендовали отказаться от iPhone.

При этом он подчеркнул, что готов отказаться от американских телефонов в пользу других производителей устройств, если «надо будет».

Джабаров добавил, что перед важными совещаниями в Совфеде парламентарии сдают свои телефоны.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов сообщил «Газете.Ru», что ему ничего не известно об указании сотрудникам АП избавиться от IPhone.

«Я ничего об этом не знаю, честно говоря. Но у меня есть и Android, и IPhone. В принципе с Android все хорошо. Поэтому я думаю, никаких проблем с этим не возникнет. Что касается российских систем, то понятно, что они еще достаточно сырые, я думаю, что это очень ненадолго. Указаний никаких не поступало, так что сказать нечего на этот счет», — отметил он.