Британский блогер обожал поездки по бывшему СССР. Почему теперь он «отменил» Россию

Фанат СССР, блогер из Великобритании Бенджамин Рич выкладывал ролики про поездки по России на YouTube. Любитель общения на русском и путешествий на поездах, британец всегда позитивно смотрел на страны бывшего Советского Союза. Однако из-за решения властей он был вынужден «отменить» Россию и больше сюда не приезжать. Как блогер оказался в изоляторе, попал на допрос в ОВД и чем он занимается теперь — в материале «Газеты.Ru».

Взаимная любовь

48-летний британский блогер Бенджамин Рич, известный в сети как Mr. Bald или Bald and Bankrupt, стал популярен на видеохостинге YouTube благодаря своему открытому взгляду на Россию. Он регулярно публиковал ролики из путешествий по российским регионам и странам бывшего СССР.

Однажды он проговорился, что любовь к России ему привила учительница в школе.

«Мое путешествие началось 30 лет назад благодаря учительнице Анне из Томска. Она привила мне любовь к русскому языку», — отмечал Рич в одном из роликов.

С тех пор он выучил русский, на котором постоянно общался с жителями самых разных регионов и городов России. Блогер не чурался поездок в поселки и деревни.

Он с радостью путешествовал на поездах, выпивая с пассажирами в вагонах-ресторанах и ловил такси, расспрашивая водителей об истории страны и местных достопримечательностях.

close 100% baldandbankrupt/YouTube

В своих роликах британец также активно показывал архитектурные памятники. За время путешествий по железной дороге он постоянно выходил из поезда, чтобы провести по 5-10 минут на разных вокзалах.

Рич признавался, что ему нравится советский стиль в зданиях и то, как их украшали. Не вызывали у него отторжения и советские жилые постройки, которые он встречал во многих странах бывшего СССР.

Однажды блогер специально проехал в Киеве от вокзала на такси до здания, чтобы найти там мозаичное панно, которое до этого видел лишь в книгах и интернете.

Водитель помог британцу в поиске непримечательной на первый взгляд мозаики. Он пояснил, что это советское панно дорого для него тем, что посвящено истории Украины после окончания Великой Отечественной войны.

«За столько лет она осталась такой же яркой и красочной! Гораздо лучше, чем смотреть на нее в поисковике Google. И никак не пострадало, как же красиво!» — восторженно отметил блогер. Он выразил опасение, что со временем украинские власти могут отказаться от подобных панно в целях десоветизации.

За много лет ведения канала блогер успел побывать во всех странах-республиках бывшего СССР и изъездить большую часть населенной России.

close 100% baldandbankrupt/YouTube

Он также исполнил свою мечту, проехав на поезде от Санкт-Петербурга по Уралу и Сибири, останавливаясь лишь на один день в нескольких городах по пути для осмотра достопримечательностей и общения с жителями.

Встреча с полицейским

Однако в настоящее время блогер больше не приезжает в Россию. Сам Рич утверждает, что в страну ему запретили въезд на три года. По его версии, такое решение вынес Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области (ЕАО).

«Когда я шел на вокзал, ко мне подошла офицер полиции Екатерина. Она попросила пройти с ней в участок. Там меня посадили в тюремную камеру на пару дней, а потом привезли сразу на суд», — рассказал британец.

Вероятно иностранный гражданин был заключен в изолятор временного содержания, которые находятся в МВД, и пробыл там до судебного заседания. Блогер так и не уточнил, какие обвинения ему были предъявлены, однако заверил, что сразу после этого он был вынужден покинуть Россию в кратчайшие сроки.

«На заседании меня признали виновным. Одно из наказаний — запрет на посещение России. На три года с момента вынесения приговора», — сообщал блогер.

Согласно постановлению суда, блогера осудили по статье 20.3.3 ч.1 КоАП России (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России, не содержащие признаков уголовно наказуемого деяния). В статье прописано, что граждане в случае подтверждения нарушения должны оплатить административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

close 100% baldandbankrupt/YouTube

До этого события блогера поймали на территории Байконура, куда проход запрещен.

Правда тогда Рич утверждал, что в итоге сумел выйти сухим из воды и даже выпустил ролик про космический корабль «Буран» у себя на канале. На Байконуре, как пояснил британец, хватило оплаты штрафа в размере $50 (3,8 тыс. руб. по текущему курсу).

В сети также опубликовали ролик с допроса Рича сотрудниками МВД. Судя по его содержанию, поводом для ареста стали публикации блогера в соцсетях с критикой военной операции.

Во время общения с силовиком, блогер, наоборот, описывает военную операцию, высказываясь в поддержку России.

«На западе наши СМИ оказывают давление, чтобы люди были против России и вашего президента. На меня это тоже повлияло», — говорил он полицейскому на допросе, объясняя свои ранние посты.

При этом Рич также признал, что на YouTube «не существует свободы слова». По его словам, руководство видеохостинга отправляло письмо о том, что «нельзя показывать мнение России или Донбасса» о военной операции под угрозой отключения монетизации роликов.

В комментариях многие зрители посчитали, что таким образом блогер пытался минимизировать риск более сурового приговора, чем депортация из страны. По их мнению, Рич на самом деле может иметь другое мнение о действиях России.

Запрет на Россию

В итоге блогер публично сделал заявление о том, что все-таки «больше не может посещать Россию» и в связи с этим меняет тематику канала. Теперь Рич выпускает ролики про страны Азии и Латинской Америки.

Его аватар все еще отсылает к увлечению Россией и Советским Союзом. На нем изображены серп и молот, а для оформления выбраны красный и золотые цвета.

Сам британец посетовал на то, что одним из немногих за рубежом продолжал публиковать позитивные ролики про Россию даже после начала военной операции. Он указал на то, что долгие годы пытался переубедить своих иностранных друзей, чтобы те тоже поехали в Россию.

close 100% baldandbankrupt/YouTube

«Мой друг Джеймс отказывался ехать в Россию во время Чемпионата мира-2018. Он опасался, что русские болельщики нападут на него за футболку английской сборной. Я уверял его, что русские скорее попросят селфи с ним, чем нападут без причины», — рассказал Рич.

По его словам, переубедить друга не удалось, и тот в итоге остался в Англии на время турнира.

«Он определенно начитался всяких газет, типа Daily Mail. Но в то же время, если даже такой умный парень, как Джеймс, имеет такую точку зрения о России, бог знает сколько еще людей по всему миру придерживаются такого же ошибочного мнения», — констатировал блогер.

По его словам, канал на YouTube появился именно с целью изменить мнение людей по всему миру о России и странах бывшего Советского Союза. Он также выразил мнение, что решение о запрете на въезд в Россию — ошибка, которая скорее испортит образ страны для зарубежных зрителей.

«У меня ощущение, что ни одна страна в мире не любит так стрелять себе в ногу, как Россия. Я единственный в интернете не струсил, и продолжал показывать Россию в позитивном ключе: какие тут классные люди, как тут красиво. И получил запрет!» — заметил Рич.

Однако британец заверил, что за время поездок по России и другим странам бывшего Советского Союза «научился быть мужиком». «Я не буду жаловаться и плакать по этому поводу. У меня все будет хорошо», — добавил он.

В итоге он пересек границу России пешком, оказавшись на территории Эстонии. «Спасибо, русский народ! Вы **** (лучшие)! Думаю мои последние слова будут: досвидули и слава СССР!» — завершил свою речь Рич уже на территории Нарвы.