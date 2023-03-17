Что такое «Сердце Чернобыля»? Разбор утечки по S.T.A.L.K.E.R. 2

Владельцы паблика «Вестник «Того самого Сталкера» во «ВКонтакте» украли у разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl огромный архив данных с наработками и начали его публиковать. В архиве находятся карта игрового мира, описание локаций, фрагменты сценария и многое другое. Это десятки тысяч файлов. Часть «Газета.Ru» успела изучить самостоятельно, часть разобрали представители большого фанатского комьюнити. Рассказываем о самых интересных находках в масштабной утечке S.T.A.L.K.E.R. 2.

Предыстория

S.T.A.L.K.E.R. – серия видеоигр, действие которых разворачиваются в альтернативной вселенной на территории Зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). По сюжету игры 12 апреля 2006 года на ЧАЭС случился второй взрыв, в результате которого вокруг станции начали появляться аномалии, предметы с мистическими свойствами и монстры, существование которых претит законам физики и принципам эволюции.

Серия S.T.A.L.K.E.R. насчитывает три игры с подзаголовками «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти». За создание каждой ответственна украинская студия GSC Game World. Релиз продолжения S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ожидается в 2023 году.

В начале марта администраторы паблика во «ВКонтакте» «Вестник того самого «Сталкера» Nick Frost и Daniil Nexus заявили, что получили доступ к архиву с наработками по игре S.T.A.L.K.E.R. 2., объемом около 30 ГБ. Энтузиасты пригрозили GSC Game World публикацией полученных материалов, если разработчики не извинятся перед российскими и белорусскими геймерами и не добавят русскоязычную локализацию. После отказа украинской студии от выполнений условий ультиматума, владельцы «Вестника», как и обещали, начали публиковать украденные данные.

Синопсис без спойлеров

Заранее стоит оговориться, что в слитых файлах присутствует множество концепт-артов, скетчей и сюжетных зарисовок. Вполне вероятно, что к релизу S.T.A.L.K.E.R. 2. они утратят свою актуальность.

Так или иначе, первое, на что стоит обратить внимание, это ключевые персонажи. Как и в оригинальной игре, история S.T.A.L.K.E.R. 2. будет вращаться вокруг Стрелка, который также известен под прозвищем Меченый. Однако, если в «Тени чернобыля» Стрелок выступал в роли протагониста, в новой игре он, кажется, станет одним из злодеев.

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Благодаря утечке стало известно, что человек из первого геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2, которого разработчики в титрах подписали как «Незнакомец», и есть изменившийся до неузнаваемости Стрелок.

Из речи Стрелка, в которой он говорит о Зоне, как о живом существе, ясно, что герой, как минимум, помешался.

О том, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки будут управлять сталкером по кличке Скиф, стало известно еще из упомянутого трейлера. Скиф – это новый персонаж во вселенной S.T.A.L.K.E.R, у которого нет биографии, официально вписанной в мир игры.

Однако из утечки стало ясно, что Скифу предстоит спасти Зону, разгадать тайну «Сердца Чернобыля» и поставить на место возомнивших себя богами ученых из Научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной зоны (НИИЧАЗ).

НИИЧАЗ – одновременно самая полезная и самая опасная фракция в S.T.A.L.K.E.R. 2., которая является одним из главных двигателей сюжета игры. От действий игрока будет зависеть, станут ли знания ученых созидающей или разрушающей силой.

Локации

Одним из самых содержательных материалов утечки является карта мира S.T.A.L.K.E.R. 2. Из нее можно узнать, что в сиквел перенесутся многие места из «Тени Чернобыля». Например, игрокам снова удастся посетить КПП на входе в Зону – «Кордон», равнины «Затона», «Свалку» с радиоактивными машинами ликвидаторов, завод «Янтарь», город Припять и большой вокзал «Янов».

Часть локаций сменят свое расположение. На их старых местах появились новые зоны. Например, на месте «Затона» в S.T.A.L.K.E.R. 2 расположится сельская местность под названием «Малая Зона». Именно с этого места стартует приключение Скифа.

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Из новых локаций также можно отметить место под названием «Горелый лес», где из-за аномалии постоянно вспыхивают пожары, а также «Градирни», «Корогод», «Цементный завод» и не только.

На карте также были отмечены места «Лиманск», «Холодный остров» и «Песчаный лес», которые разработчики планируют добавить в игру в формате платного дополнения «Тайна Лиманска». Ожидается, что оно выйдет после релиза основной игры.

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Самым примечательным местом, кажется, станет «Игла». «Игла» – это центр вырезанной из «Тени Чернобыля» локации под названием «Генераторы». «Иглой» называют антенну, окруженную девятью металлическими сферами – генераторами. Из слитых материалов видно, что наземная часть локации – это вершина айсберга. «Игла» уходит вниз на девять этажей.

В самом низу находится некая протоаномалия «Сердце Чернобыля». В документах игры указано, что «Сердце» является источником питания всех странностей, которые творятся в Зоне и причиной появления мутантов и артефактов.

Энергия протоаномалии копится в генераторах и во время выбросов (энергетических взрывов в центре Зоны, – прим. ред.) рассеивается по зоне. Каждому из пяти генераторов соответствует свой тип энергии: гравитационная, термическая, химическая, пространственная и электрическая. Есть еще шестой тип энергии – псионная. Ее, похоже, рассеивает сама антенна.

Фракции

Фракций в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет много. По сети расходится дизайн-документ, на котором изображены аж 16 групп. В их числе группа с полномочиями полиции «Варта», фанатики из «Монолита», некие «Закон», «Полдень», «Пламя» и не только. К каждой прилагается небольшая характеристика.

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Например, «Монолит» обладает способностью влиять на сознание людей. По уровню амуниции они конкурируют с группой «Закон». Есть просто «Ученые», которые помогают всем, а есть группа «Искра», в которую входят «ученые с целью». Фракцию «Пламя» разработчики описали как «ассасинов, которые живут в грязи».

Сюжетные спойлеры

В слитых материалах присутствует много сценарных зарисовок, которые позволяют получить четкие представления о ключевых сюжетных поворотах игры.

Поэтому, внимание, далее перечислены мощные спойлеры к игре S.T.A.L.K.E.R. 2.

Игра начинается с демонстрации аномалии в виде энергетической воронки. Закадровый голос сравнивает ее с тем, что видит человек, когда сливает воду в раковине. Голос говорит, что энергетическая воронка засасывает людей ровно также, как воронка с водой засасывает руку, если ее близко поднести к сливному отверстию. Только, в отличие от ванной, воронка в Зоне может засосать человека полностью.

Сюрреалистичная сцена прерывается. Игроку показывают задремавшего Скифа, въезжающего в «Малую Зону». Он просыпается от резкого торможения грузовика. Судя по всему, пролог был сном Скифа.

Почти сразу выясняется, что у Скифа есть предмет, похожий на фрагмент «Исполнителя желаний», могущественного артефакта в центре Зоны, который, согласно сталкерским байкам, способен воплотить любую мечту человека. Одна беда – артефакт Скифа разряжен и не работает.

Скиф узнает, что вернуть силу мистическому предмету можно. Для этого нужно обратиться к ученым из НИИЧАЗ, которые научились заряжать артефакты энергией Зоны.

В «Малой Зоне» Скиф получает задание расставить по разным локациям сканеры, которые, как заявляется изначально, помогут понять, почему артефакты разряжаются во внешнем мире.

По ходу событий придется столкнуться с разными фракциями и принять несколько сюжетных решений. События эти так или иначе завязаны на поиске и расстановке сканеров. Принятые решение повлияют на то, какими соратниками и врагами обзаведется Скиф, и как закончится игра.

Позже Скиф встречается с ученым по фамилии Далин. Далин берет у протагониста осколок Исполнителя желаний и говорит, что этот артефакт называется «Сердцем Чернобыля». Ученый просит главного героя помочь собрать данные с расставленных сканеров.

Скиф собирает сканеры и приносит их Далину в лабораторию-базу Х-11. Далин достает из одного из сканеров сердечник, которым оказывается уже заряженное «Сердце Чернобыля».

Скиф ругается с Далиным, но ученый уговаривает сталкера отнести осколок к Исполнителю желаний в лабораторию Х-11 и посмотреть, что произойдет. По мере приближения осколка к артефакту у Скифа начинаются галлюцинации. Протагонист понимает, что Исполнитель желаний не воплощает мечты, а просто дурманит сознание, заставляя верить в иллюзии. Скиф сопротивляется влиянию артефакта и сбегает с базы Х-11, попутно ее взорвав.

Еле унеся ноги, Скиф встречает Стрелка, — главного героя оригинальной игры «Тень Чернобыля».

При помощи пси-установки Стрелок заставляет Скифа найти и убить ученого Кайманова. В этот момент выясняется, что Кайманов – это уже знакомый геймерам по «Тени Чернобыля» персонаж с кличкой Доктор. В первой игре Доктор выступает другом и спасителем Стрелка. Стрелок объясняет свой мотив тем, что Кайманов вывез из Зоны «Сердце Чернобыля», которое потом оказалось у Скифа, поставив тем самым мистическое место в районе ЧАЭС под угрозу исчезновения.

Скиф направляется к Кайманову и узнает истинное предназначение «Сердца Чернобыля». Выясняется, что его нужно вернуть в протоаномалию на дне бункера под «Иглой», которое тоже называется «Сердцем Чернобыля». Так игроку удастся уравновесить баланс сил в Зоне. В главной сюжетной линии на это задание Скиф отправляется вместе со Стрелком.

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Под «Иглой» сталкеры находят «О-Сознание», восемь гибернационных капсул с учеными, которые буквально объединили свои умы, связались с ноосферой (мистическим информационным полем Земли, – прим. ред.) и создали первую аномалию еще до второго взрыва на Чернобыльской АЭС.

Скиф возвращает свой осколок в истинное «Сердце Чернобыля», а стрелок объединяется с «О-Сознанием». Зона спасена, а Скиф становится героем.

Есть и другие концовки. В одной из них Скиф сам ложится в одну из капсул «О-Сознания». После он просыпается в доме, которого ранее лишился. Судя по всему, это галлюцинация, в пользу которой протагонист отказался от реальности. В другом случае один из персонажей, который отправляется со Скифом к «Игле» вместо Стрелка, убеждает протагониста в том, что происходящее нереально, и он является подопытным жестокого эксперимента ученых. Наконец, есть концовка, в которой Скиф уничтожает «Сердце Чернобыля» и саму Зону.