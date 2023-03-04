Это все придумал Сорос: данные жителей Дальнего Востока попадают в «недружественные страны»

Пользователям Дальнего Востока стоит более внимательно выбирать интернет-провайдера из-за риска утечки данных за границу, рассказали «Газете.Ru» специалисты по доменам. По их словам, трафик жителей региона часто идет не напрямую по России, а в третьи страны, в том числе «недружественные». Почему так получилось и какую роль в этом сыграли США — в нашем материале.

Крюк в США и Европу

Трафик с Дальнего Востока не всегда идет напрямую по России — зачастую он делает крюк в США, затем в Европу и только потом в Москву. Таким образом, данные жителей этого региона легче перехватить, так как они попадают в «недружественные» страны, сообщили «Газете.Ru» интернет-специалисты.

«Действительно, случается, что трафик с Дальнего Востока идет не напрямую через нашу страну, а сначала в Китай или даже Японию, а затем через Швецию или Финляндию возвращается в нашу страну», — рассказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

По его словам, в процессе данные могут завернуть даже в США, «совершив кругосветное путешествие по кабелям на дне двух океанов».

Крюки в маршруте трафика связаны с несколькими факторами, сообщил ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев.

«Во-первых, техническими причинами, такими как недостаточная пропускная способность или отсутствие прямых подводящих линий связи между Дальним Востоком и Москвой», — отметил специалист.

Второй причиной Сергеев назвал то, что решение «уходить» в США и Европу обусловлено финансовыми соображениями, так как использование зарубежных маршрутов может быть дешевле, чем прокладка новых линий связи внутри России.

Тем не менее, эксперт предупредил, что не стоит рассматривать такие переходы трафика в третьи страны только с точки зрения экономии.

«Такие обходные маршруты могут быть использованы для обеспечения высокой надежности и устойчивости сети, в случае если один из маршрутов перегружен или недоступен», — добавил он.

Помощь Сороса и кабель от Москвы

Причины такой необычной инфраструктуры интернета на Дальнем Востоке — в особенностях развития сети в городах региона. В 1990-е годы развивать интернет помогали американские компании и некоммерческие организации.

Одной из таких НКО было «Открытое общество», фонд американского финансиста Джорджа Сороса с официальным представительством в России.

В 1992 году американская компания Sprint на базе предприятий Дальнего Востока развернула региональную сеть передачи данных «Роспринт/Глобал Один», а в 1993 году Сорос профинансировал создание первого российского спутникового интернета все от того же Sprint. Региональные власти поддержали развитие новых проектов.

Однако до конца первой половины 1990-х интернет все равно был недоступен большинству россиян. Сеть имелась в некоторых учреждениях, таких как, например, Дальневосточное отделение Российской академии наук.

В 1994 году в Дальневосточном государственном техническом университете (ДВГТУ) американской организацией «Совет по международным исследованиям и обменам» (АЙРЕКС) был создан Центр электронной почты. Это была первая точка свободного интернет-доступа в регионе.

Этот доступ финансировала и американская организация Project Harmony Inc. В результате были открыты девять интернет-центров в шести городах Дальнего Востока.

В 1996 году «Открытое общество» Сороса подписало меморандум с Госкомвузом России о создании крупных интернет-центров в 33 университетах страны. Это были компьютерные залы на 100 человек каждый. Такой центр был открыт и во Владивостоке на территории ДВГТУ.

Проект прямого соединения интернет-кабелей по территории России на Дальнем Востоке был реализован только к концу 2000-х.

До этого россиян на Дальнем Востоке почти всегда подключали к уже имеющимся кабелям других стран, которые могли уходить по воде в США, а затем переходить в европейские страны.

«В 90-е подобные маршруты были практически правилом в силу отсутствия необходимых каналов, но уже в 2000-е с появлением компании ТрансТелеКом, проложившей оптику вдоль большинства железных дорог, а также с развитием магистральных сетей Ростелекома и большой тройки операторов мобильной связи, значительная часть данных пошла по внутренним маршрутам», — рассказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Однако интернет в регионе по-прежнему достаточно сильно централизован, и стыки между крупными операторами находятся не только в Москве, сообщил «Газете.Ru» специалист отдела сетевого администрирования хостинг-провайдера REG.RU Михаил Сысоев.

«Поэтому некоторые сеансы соединения выполняют более длинный путь, чем тот, который кажется логичным и быстрым», — добавил он.

Опасность для данных

В настоящее время операторы продолжают использовать маршруты для трафика через третьи страны в целях экономии, но это несет потенциальную опасность для данных пользователей, предупредил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

«Сегодня причины кругосветного хождения российского трафика, в основном, коммерческие. Международные магистральные операторы владеют каналами огромной пропускной способности и, несмотря на большее расстояние, предлагают более привлекательные тарифы на передачу данных», — пояснил он.

Также Воробьев указал на то, что у части российских операторов даже спустя столько лет могут отсутствовать пиринговые соглашения, позволяющие отправлять трафик напрямую через территорию России.

Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев отметил, что опасность подключений через другие страны реальна.

«Если трафик проходит через третьи страны, то существует риск его перехвата и утечки информации. Кроме того, некоторые из этих стран могут считаться «недружественными» России и могут быть более склонны к шпионажу и кибератакам», — сказал специалист.

По словам Сергеева, в настоящее время подобный перехват стараются исключить дополнительными технологиями защиты данных.

«Большинство провайдеров связи соблюдают правила конфиденциальности и защищают данные своих клиентов. Кроме того, существуют технологии и меры безопасности, такие как шифрование данных и использование виртуальных частных сетей (VPN), которые могут помочь защитить личную информацию пользователей в интернете», — добавил эксперт.

Тем не менее ситуация с трафиком через третьи страны постепенно меняется, и все чаще операторы стараются проводить все соединения по территории России, продолжил Сергеев.

«Это связано как с ростом роли интернета в нашей жизни, так и с изменением политической ситуации. Сегодня транзит внутрироссийского трафика через Европу и США нежелателен из соображений информационной безопасности», — отметил он.