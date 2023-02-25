Скопировать-вставить. Как зарабатывают на краже контента и чем это грозит

Давно мечтали возглавить новостной Telegram-канал и начать на нем зарабатывать, но не хотели самостоятельно писать материалы? Выход есть — достаточно копировать готовые новости у других СМИ и просто их публиковать. Возможно, именно так началась история одного непримечательного канала, который, как оказалось, целый год копировал материалы отдела «Технологии» «Газеты.Ru» и других профильных порталов. Чем опасна подобная деятельность, как не «попасть» на 5 миллионов рублей, копируя чужой текст, и как защитить собственный от кражи — в этом материале.

Копипаст

В феврале 2023 года корреспондент «Газеты.Ru» отдела «Технологии» на просторах Telegram обнаружил внешне ничем не примечательный канал с более 50 тыс. подписчиков. Пролистав ленту, он заметил знакомый слог, узнаваемые картинки и инфоповоды.

После «гуглинга» текста из поста злополучного Telegram-канала выяснилось, что это скопированная слово в слово новость с сайта «Газеты.Ru». После нескольких часов изучения, удалось прийти к самому первому «краденному» материалу, — он датируется февралем 2022 года.

Оказалось, что авторы канала с самого начала его создания брали уже готовые материалы с других ресурсов, не внося вообще никаких изменений в исходный текст, но не указывая при этом источник. В некоторых случаях использовались иллюстрации и снимки, права на которые принадлежат исключительно тем или иным изданиям.

В шапке канала нашлась ссылка на человека с пометкой «Связь и реклама». После непродолжительной беседы с просьбой указывать источник авторы канала перестали брать материалы с «Газеты.Ru» и переключили свое внимание на другие ресурсы (ранее у них также встречались публикации, взятые с других СМИ).

Так, авторы этого Telegram-канала используют материалы «Ленты.Ру», «Техкульта», IT-World, Overclockers и многих других порталов. Опыт общения с корреспондентом «Газеты.Ru» ничему не научил нечестных авторов, — они все так же не указывают источник, выдавая материалы за написанные ими. В современном мире авторы Telegram-каналов чаще приписывают себя к журналистам, нежели блогерам, но в журналистской среде подобное поведение считается неэтичным и непрофессиональным.

«Нарушение авторских прав СМИ

Как объяснил в беседе с «Газетой.Ru» юрист Илья Львов, исключительное право (то есть право использовать произведения, новости, статьи и распоряжаться ими, а также разрешать или запрещать другим лицам использовать произведения) на материалы, созданные сотрудниками соответствующего СМИ, принадлежит компании-учредителю СМИ.

«Авторское право, то есть права автора, это несколько иное понятие. Исключительное право изначально принадлежит автору-создателю произведения, журналисту, но в силу заключенного с изданием договора, исключительное право переходит от автора к компании, чтобы она могла использовать его на своем ресурсе по своему усмотрению», — отметил Львов.

По его словам, в большинстве случаев несанкционированное использование материалов СМИ нелегально, так как это, как правило, требует разрешения правообладателя за исключением случаев, когда правообладатель разрешил использовать произведение без разрешения и заключения договора. Например, в случае с «Газетой.Ru» такое разрешение требуется.

«В случае обнаружения таких ситуаций в зависимости от критичности ситуации могут приниматься разные меры — вплоть до блокировки соответствующего ресурса и взыскания компенсации с нарушителя, если его возможно установить», — заключил Львов.

Нарушение авторских прав на контент

Статьи и новости, которые публикуют пользователи сети, например, блогеры, относятся к объектам авторского права, поскольку они имеют признаки собственного произведения. Авторские права в РФ защищены законом и регулируются гражданским кодексом, статьей 1255 ГК РФ. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова.

«Ответственность за нарушение авторских прав предусмотрена статьей 146 УК РФ. Она будет учтена, если доказать, что авторское право нарушено, например, текст скопирован. В этом случае вы можете обратиться к автору в досудебном порядке и потребовать удаления контента. Если это касается Telegram-канала, вы можете обратиться к администрации мессенджера, чтобы удалить информацию, в которой нарушено ваше авторское право. Если в рамках досудебного урегулирования ваше право не будет восстановлено, вы можете обратиться в суд и потребовать восстановления ваших прав», — говорит Гукова.

Кандидат юридических наук, эксперт в области договорного права и судебных разбирательств Дарья Петрова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что дословное воспроизведение чужих статей и публикаций является нарушением интеллектуальных прав авторов материалов. За это предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

«Спецификой административной и уголовной ответственности является то, что это ответственность перед государством – так можно восстановить справедливость, но взыскать вред, причиненный автору нарушением, получится только в рамках гражданско-правовой ответственности», — отметила Петрова.

По ее словам, гражданская ответственность направлена на защиту нарушенных прав автора статьи. В рамках гражданского иска с нарушителя в пользу автора можно взыскать причиненные убытки или же компенсацию до 5 миллионов рублей. Единственным условием остается то, что предстоит доказать объем убытков, а сумму компенсации уже определит суд.

Как признается Петрова, самое сложное при защите своих авторских прав – это доказывание.

«Чтобы привлечь нарушителя к любой ответственности, нужно доказать свое авторство на контент. В связи с тем, что авторские права возникают у автора в момент создания произведения и не подлежат регистрации в каком-либо реестре, на практике доказать факт авторства бывает достаточно сложно. Более того, замена каких-то слов, фраз, абзацев в статье может привести к тому, что суд не квалифицирует чужой материал как нарушающий права автора, а оценит его как новое самостоятельное произведение», — отмечает эксперт.

Как бороться с кражей контента?

Прежде чем обращаться в суд, необходимо зафиксировать факт кражи материалов, советует руководитель патентного бюро «Бизнес.Ру» Виталий Ревизонский.

«Для этого существует процедура акта осмотра сайта, которая фиксируется нотариусом и им же заверяется протокол осмотра. После фиксации факта необходимо составить и направить досудебную претензию в адрес нарушителя, на требования которой должен быть предоставлен ответ в течение 30 дней. Эта процедура является обязательной, так как перед подачей иска законом определено прохождение процедуры досудебного урегулирования», — отметил эксперт.

Заместитель директора Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ Руслан Будник рекомендует в случае возникновения подобных проблем привлекать специалиста с опытом в делах о нарушении авторских прав, который предметно оценит ситуацию с точки зрения исковых затрат и размера потенциально возможного выигрыша, и уже на этом основании предложит оптимальную стратегию защиты прав. К тому же, как отметил Будник, не всякий случай использования контента без разрешения является правонарушением.

«Термин «контент» в законодательстве отсутствует. Правонарушением является использование только охраняемого авторским правом контента, а точнее – объектов авторских прав – произведений литературы, науки или искусства, – без разрешения автора или иного правообладателя, например, издателя», — рассказал эксперт.

По его словам, объектом авторских прав является результат, созданный творческим трудом и выраженный в объективной форме. Если спорный материал, например, статья, соответствует этим критериям, то ее использование возможно только с разрешения автора или правообладателя.

«Если охраняемое произведение использовано «слово в слово в полном объеме» без разрешения правообладателя, то данный факт безусловно является нарушением авторских прав», — считает Будник.

Можно ли зарабатывать, не работая?

Как стало известно «Газете.Ru», авторы вышеупомянутого Telegram-канала ведут его с целью заработка — как минимум есть один подтвержденный случай продажи рекламы.

Может ли в таком случае каждый желающий использовать чужие материалы, публиковать их, развивать свой канал, а в будущем зарабатывать на этом, по сути просто копируя контент?

Как объяснили опрошенные «Газетой.Ru» эксперты — нет. В случае, если вы хотите вести новостной канал в Telegram, стоит использовать навыки рерайта и обязательно указывать источник новости.