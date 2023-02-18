«Всяко лучше тут, чем в Украине». Блогерша Лиза Василенко вернулась в Россию

Популярная тиктокерша Лиза Василенко, попавшая в скандал из-за фразы «лучше тут, чем в Украине», вернулась в Россию и в настоящее время живет в Сочи, узнала «Газета.Ru». Летом 2022-го Василенко из Праги уверяла, что уехала из России и планирует жить за рубежом, отказавшись от российских контрактов. Блогерша официально не комментирует факт возвращения. Она перестала вести все соцсети, кроме TikTok, новые ролики из которого официально не могут смотреть российские пользователи.

Скандальный отъезд

24-летняя Елизавета Василенко, родившаяся в Днепре блогерша из TikTok с почти 9 млн подписчиков, в 2021 году попала в серьезный скандал.

В интервью каналу «Пушка» она прямо заявила, что ей лучше жить в России, чем на Украине. На тот момент Василенко уже несколько лет проживала в Москве и позитивно оценивала жизнь в российской столице по сравнению с Киевом. Позже она повторила это высказывание еще раз в подкасте блогера Эльдара Джарахова.

«Когда со мной случается какая-то х*рня, я всегда думаю о том, что всяко лучше сдохнуть тут, чем в Украине», — сказала блогерша, чем удивила коллегу.

Джарахов нецензурно выругался от удивления и лишь ответил, что не готов сравнивать две страны. Родившийся в Липецкой области блогер указал на то, что короткие поездки в украинские города в прошлом оставили у него положительные впечатления.

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Заявление тиктокерши было сделано еще до начала специальной военной операции, но Василенко припомнили это высказывание в начале 2022 года. Короткий фрагмент из интервью стали активно публиковать в соцсетях. Это вызвало бурю критики в ее адрес со стороны украинских поклонников.

В июне 2022 года блогерша официально принесла извинения за фразу про «лучше тут, чем в Украине». «Мы все совершаем ошибки, и я готова нести за свою ошибку наказание и дальше, если это будет нужно», — добавила она.

Василенко рассказала, что уехала из России и порвала все экономические связи с Москвой. Интервью с тиктокершей было записано в столице Чехии Праге. «Я отказалась от всего, от всех денег, всего, что касалось рекламы в России. Я очень предана своим принципам, никогда больше!» — говорила она в интервью.

После отъезда из России Василенко пожила в Турции, а затем некоторое время побывала в гостях у подруг в Испании и Франции. К середине 2022-го блогерша поселилась в Чехии. «Пока нет места, где хотела бы жить постоянно. Потому что нет понимания, что будет дальше. Живу сегодняшним днем», — пояснила она.

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В профиле «ВКонтакте» у блогерши местом жительства в настоящее время указан испанский город Жирона.

Также Василенко еще тогда, в июне 2022 года, призналась, что пока не собирается приезжать на Украину. «Я продолжаю искать себя дальше, и пока родители плюс-минус в безопасности, то я позволяю себе мечтать. При любой непонятной ситуации я всегда вернусь», — сообщала блогерша.

Тихое возвращение

Как выяснила «Газета.Ru», последние несколько месяцев Лиза Василенко снова живет в России. Она перестала вести аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Последний пост датирован 22 ноября 2022 года, а фотографии сняты, по утверждению автора, в Барселоне. Те же снимки — последний на данный момент пост в соцсети «ВКонтакте».

Василенко перестала вести YouTube-канал еще пару лет назад, участвуя лишь в шоу коллег по видеохостингу, однако продолжает выпускать короткие ролики в TikTok — ее главной соцсети.

Множество новых коротких видео за последние пару месяцев были сделаны в Сочи, некоторые из них сняты рядом с жилым комплексом «Актер Гэлакси». Например, в одном из роликов Василенко позирует на фоне ЖК, а в другом снимает ролик вместе с другим блогером у входа в это здание.

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Сама Василенко никак не комментирует в соцсетях свое возвращение в Россию. Примерно с весны 2022 года она не выпускала новые тиктоки. Возобновление публикаций фиксируется ближе к концу 2022 года.

При этом Василенко вероятно изначально вернулась в Москву. Например, один из первых тиктоков, опубликованных в прошлом году после перерыва, сделан в Малом театре в Москве, и лишь после этого появляются ролики из Сочи.

Эту информацию подтверждают и пользователи в комментариях. Многие отмечают, что тиктокерша вернулась в Россию, так как узнают те или иные локации, рядом с которыми происходят съемки.

Также возвращение в Россию подтверждает то, что вместе с Василенко в роликах участвуют и другие блогеры, проживающие на территории страны. Например, вместе с ней в Малом театре станцевала 23-летняя певица Дора (Дарья Шиханова).

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В другом ролике, снятом на несколько дней раньше, к ним с Дорой присоединилась популярная тиктокерша и хореограф, известная по роликам с Даней Милохиным, 20-летняя Инст Рина (Ирина Петренко). В Сочи вместе с Василенко в тиктоках снимается модель и блогер 25-летний Георгий Помогисебе.

Жизнь Василенко в России

После начала специальной военной операции Василенко уехала из России, так как посчитала опасным для себя дальнейшее проживание в Москве.

По словам блогерши, она уезжала из России в одиночку, чтобы в случае получения запрета на выезд «не подставить друзей». Василенко вспомнила, как обсуждала отъезд с коллегой из Киева, которая приезжала к ней в гости в российскую столицу.

«На той встрече был молодой человек, который шарил в том, как пересекать границу. Он мне сказал, что я не могу ехать с друзьями и что я уже 100% в базах, поэтому меня могут словить», — утверждала Василенко.

Тиктокерша заверила, что в итоге послушалась совета и вылетела в Турцию ближайшим рейсом за 180 тыс. руб. из Москвы, потому что «это был единственный выход, так как на таких рейсах меньше проверяют».

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На тихое возвращение Василенко в Россию мог повлиять тот факт, что сама тиктокерша крайне позитивно отзывалась о стране и возможностях для блогеров. Еще в 2021 году в Москве она уверяла, что в России готовы куда больше платить блогерам, чем на Украине.

Также она призывала не осуждать тех украинцев, кто работает в России. «Это тупость — судить человека по национальности, по тому, куда он уехал или не уехал», — отмечала украинка.

Василенко переехала в Москву и развивала карьеру в доме тиктокеров Xo Team House, пока проект не был закрыт. С тех пор блогерша имеет много знакомых именно среди российских блогеров, хотя и выпускает ролики уже полностью самостоятельно.

В настоящее время Василенко продолжает публиковать не только тиктоки, но и платный контент на сервисе OnlyFans. В прошлом она утверждала, что деньги от подписок на ее откровенные фотографии и видео являлись одним из основных видов заработка.

«Мне совершенно не стыдно [за OnlyFans], родители разве что расстроились. Говорят: «Лизка, ну ты же не об этом». Но мне важно было им сказать обо всем, я так привыкла», — признавалась Василенко. По оценкам тиктокерши, за три месяца она заработала на OnlyFans около $40 тыс. (около 3 млн руб. по текущему курсу).

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При этом еще до начала специальной военной операции уроженка Днепра попала в базу сайта «Миротворец», в который вносят граждан за действия и высказывания, которые, по мнению авторов, направлены против Украины.

Василенко на сайте охарактеризовали как «провокатора», которая участвует в «информационных провокациях России против Украины» и «отрицает российскую агрессию, несмотря на то, что родилась на Украине».

По неофициальной информации, осенью 2021 года Василенко пыталась заплатить «Миротворцу» за то, чтобы ее профиль удалили из базы. Тем не менее, ее фамилия все еще показывается в результатах поиска на сайте, а анкета доступна для просмотра.

Сама блогерша подтвердила, что действительно пыталась договориться об удалении анкеты через третьих лиц, но стала жертвой мошенников. «Тогда эта сумма конкретно ударила по моему кошельку. Я платила в рублях, так что, судя по всему, меня обманули ребята из России», — констатировала Василенко.