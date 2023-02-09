Доставка в РФ за четыре дня. Что за «арабский AliExpress», о котором мало кто знает

Среди активных пользователей заграничных маркетплейсов стала обретать популярность новая площадка из ОАЭ под названием Microless. Часть товаров оттуда выходит заметно дешевле, чем при заказе с китайских маркетплейсов или у «серых» продавцов, а доставка до России занимает меньше недели. Чем интересен «арабский AliExpress» и к чему нужно быть готовым при заказе — в материале «Газеты.Ru».

Что, если не AliExpress

С начала 2022 года многие компании покинули Россию или приостановили продажу своей продукции на территории РФ, в том числе производители электроники. В связи с этим часть россиян стала чаще покупать на AliExpress, однако, как заметили многие, маркетплейс стал повышать курс, из-за чего почти все товары стали дороже. Вместе с тем китайский маркетплейс отключил возможность оплаты с помощью QIWI — это был единственный способ покупать в долларах и не переплачивать за невыгодный курс рубля.

Ближе к концу 2022 года россияне открыли для себя альтернативу — новый маркетплейс из ОАЭ, который называется Microless.com.

Энтузиасты собираются в специальные чаты в Telegram, создают ветки на форумах и рассказывают о своем опыте с этой площадкой — в большинстве своем отзывы положительные. Особо выделяют скорость доставки — в среднем посылка «идет» до России от 4 до 7 дней. Это намного быстрее того, что предлагают не только китайские, но и некоторые отечественные маркетплейсы.

Почему ОАЭ?

В первую очередь стоит отметить, что из-за санкций часть поставщиков начали ввозить в Россию товары напрямую из ОАЭ — аналогичным образом устроен и рынок в странах СНГ. Там, например, местные предприниматели закупают технику в Дубае и привозят на родину, продавая зачастую дешевле, чем официальные дилеры. Однако в большинстве случаев из ОАЭ возят то, что официально недоступно на рынке. Одна из причин невысокой стоимости техники в арабской стране — низкий НДС, который составляет всего 5%.

Для наглядности стоит сравнить стоимость товаров с Microless с другими доступными для россиян маркетплейсами.

Например, стоимость мини-ПК Mac mini M1 в минимальной комплектации на Microless составляет 58,4 тыс. руб. В России минимальная стоимость на «Яндекс Маркете» — 67 тыс., а в рознице, в «Ситилинке», 78 тыс. руб. Стоимость флагманского Mac Studio с чипом M1 Max в комплектации 32/512 ГБ в ОАЭ — 179 тыс. руб., а в России он стоит уже от 195 тыс. руб.

Сэкономить можно и при покупке ноутбука. Так, бюджетное игровое решение Lenovo Legion 5 15ACH6 со 120-герцовым экраном, процессором AMD Ryzen 5 5600H, видеокартой GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD в Microless продают за 55,6 тыс. руб. В России, на «Яндекс Маркете», ноутбук в такой сборке доступен за 84 тыс., а в «Ситилинке» — за все 100 тыс. руб.

Более дорогой ноутбук ASUS TUF Dash F15 FX517Z с процессором Intel Core i7 12650H, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и видеокартой GeForce RTX 3070 в Microless стоит 107 тыс. руб., а на «Яндекс Маркете» — 134 тыс. руб.

И, наконец, портативную консоль Steam Deck в конфигурации 256 ГБ в из ОАЭ можно заказать за 45,6 тыс. руб. В российской рознице, например, в «М.Видео», это устройство продается за 80 тыс. руб. Дешевле только на «Авито» — от 47 тыс. руб., однако гарантию предоставлять продавец-частник вряд ли станет. Также от 50 тыс. руб. можно найти консоль и на «Яндекс Маркете» от разных магазинов.

На AliExpress можно найти Steam Deck за те же деньги, что и на Microless, однако там доставка в среднем занимает около трех недель. Касаемо других рассмотренных «Газетой.Ru» товаров — найти их на AliExpress практически невозможно. Например, среди ноутбуков там в основном изобилуют более дорогие и менее интересные китайские модели.

Арабские нюансы и как их избежать

Перед покупкой стоит учитывать стоимость доставки, которая на Microless рассчитывается индивидуально. Как правило, ее цена в среднем составляет 2 тыс. руб. Также не стоит забывать, что, если стоимость товара превышает €1000, нужно будет оплатить таможенную пошлину.

Также при выборе товара следует отдавать предпочтение тем, продавцом которых выступает сам Microless — в этом случае на все товары предоставляется бесплатная гарантия на 1 год с возможностью ее платного продления. У других продавцов гарантия от 1 месяца.

При выборе ноутбука и других устройств с клавиатурой следует удостовериться, что на его клавиатуру не нанесена арабская раскладка.

Как рассказал «Газете.Ru» один из покупателей, в системе отправок могут происходить ошибки. Например, в его случае консоль Xbox была отправлена не ему, а другому покупателю, который затем пересылал по почте заказ нашему собеседнику. При этом поддержка маркетплейса возместила отправителю стоимость пересылки.

Также, согласно отзывам, в случае, если покупателю приходит не тот товар, расходы за возврат на почте возмещает магазин. Кроме того, перед покупкой на «арабском AliExpress» рекомендуется в первую очередь стоит ознакомиться с наличием и стоимостью товара в российских магазинах — все же на Microless далеко не все позиции дешевле, чем в России.

При учете всех этих нюансов Microless.com. представляется полезным для россиян ресурсом.