Пять лайфхаков, которые раскроют возможности вашего смартфона

Ускорение анимации

Владельцы относительно устаревших смартфонов нередко замечают, что интерфейс гаджета работает уже не так, как раньше. Если система постоянно подвисает, существует рабочий способ ускорить анимацию, благодаря чему смартфон будет казаться более «шустрым».

В первую очередь необходимо получить доступ к настройкам разработчика, где спрятаны необходимые параметры анимации. Для этого нужно открыть раздел «Об устройстве» и найти пункт «Версия MIUI» или «Номер сборки» — в зависимости от производителя. Затем необходимо быстро нажимать по «Номеру сборки» до тех пор, пока на экране не появится уведомление «Вы стали разработчиком».

После выполненной процедуры переходим в «Настройки» — «Дополнительные настройки» — «Для разработчиков». В этом разделе нужно найти пункты «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации», а затем выдать всем этим параметрам значение «0.5х».

Важно учитывать, что на смартфонах, в которых экран работает при высокой частоте обновления (90 или 120 Гц), из-за этой процедуры анимация может казаться «рваной».

close 100% «Газета.Ru»

Ввод текста свайпом

Благодаря встроенным и сторонним клавиатурам в смартфонах пользователи могут упростить и ускорить процесс ввода текста функцией под названием «Непрерывный ввод». Эта функция наиболее удобно реализована в приложениях Gboard (Google-клавиатура) и «Яндекс.Клавиатура».

Непрерывный ввод, как следует из названия, позволяет писать, проводя пальцем по экрану. По сравнению с привычным написанием это намного быстрее и удобнее, особенно во время ходьбы или при тряске в транспорте. Если клавиатура неправильно определит слово, то можно выбрать нужный из вариантов в подсказках. Чем чаще владелец устройства пользуется клавиатурой и пополняет его словарь, тем лучше по итогу будет работать непрерывный ввод.

close 100% «Газета.Ru»

Клонирование приложений

На Android-смартфонах многих китайских производителей предусмотрена функция клонирования приложений, которая позволяет устанавливать на одном устройстве, например, сразу две версии WhatsApp. Это особенно удобно пользователям двух SIM-карт — одна версия может являться личной, другая будет рабочей. Впрочем, клонирование не ограничено одними лишь мессенджерами — это могут быть даже игры, что также полезно для пользователей, имеющих два аккаунта.

Чтобы создать дубликат программы или игры, необходимо открыть «Настройки», перейти в раздел «Приложения» и открыть «Клонирование приложений».

Однако стоит учитывать, что некоторые смартфоны не позволяют клонировать любое приложение. Например, в Xiaomi можно сделать дубликат любой программы или игры, в то время как в Realme под это предусмотрен список «одобренных» приложений.

close 100% «Газета.Ru»

Производительный режим

В случае, если смартфон подвисает при работе с некоторыми играми и приложениями, можно немного увеличить производительность устройства. Однако нужно иметь в виду, что данный метод влечет за собой более высокое энергопотребление и больший нагрев.

Чтобы увеличить мощность смартфона Xiaomi, необходимо перейти в «Настройки» — «Батарея» и выбрать «Производительный режим».

В случае Realme нужно открыть «Настройки» — «Батарея» — «Расширенные настройки» — «Режим работы» и поставить галочку напротив пункта «Режим высокой производительности». Кроме того, в смартфонах компании серии GT предусмотрен одноименный режим, при котором устройство становится мощнее. Его можно найти в специальном разделе настроек аккумулятора или в шторке быстрого доступа.

Если этого недостаточно, следует поместить нужные игры и программы в игровой сервис, который оптимизирует работу смартфона, выдавая в отобранных приложениях максимально доступную производительность.

Важно иметь в виду, что не каждый вендор предусматривает в своих смартфонах подобные функции. Их можно найти при помощи поиска в настройках, написав, например, «производительность».

close 100% «Газета.Ru»

Заводские настройки

Если ни один из предложенных выше способов не помог достичь желаемого уровня плавности и производительности, следует прибегнуть к последнему способу — сбросу до заводских настроек.

Важно отметить, что после выполнения сброса до заводских настроек пользователь лишится всех установленных приложений и файлов, находящихся в памяти устройства. Поэтому следует заранее произвести бэкап всех важных данных.

Как правило, сброс до заводских настроек помогает тем, что из памяти устройства слетают все нагружающие его приложения, в том числе разрешения, выданные пользователям на выполнение фоновых процессов. Важнее всего, что таким образом пользователь может избавиться практически от всех «поедающих» оперативную память и аккумулятор пиратских программ, которые выявить самостоятельно бывает крайне сложно.

После выполнения этой процедуры смартфон превращается в «новое» устройство в плане ПО, и пользователю предстоит пройти первоначальную настройку, как при покупке гаджета. По окончании настроек важно вернуть все документы и медиафайлы, а к установке приложений подойти взвешенно, чтобы не слишком перегружать смартфон.