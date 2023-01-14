«Здесь ты бомжара несчастная». Как российские блогеры уехали в США

Стример JesusAVGN уехал из Москвы в Нью-Йорк еще в 2021 году и возвращаться не планирует, а GwinGlade отправился в Лос-Анджелес, заполучив американскую визу на 10 лет. Блогер Амиран Сардаров, напротив, разочаровался в американской мечте, хотя уезжал покорять западный YouTube. Как живут и чем занимаются три блогера, уехавшие из России в США, — в материале «Газеты.Ru».

JesusAVGN

30-летний Алексей Губанов известен в сети как JesusAVGN, или Хесус. Стример переехал в Америку 29 октября 2021 года и после этого ни разу не был в России, хотя на Родине и остались его родственники и друзья.

Первоначально Хесус даже скрывал, куда именно переехал. Во время дебютного стрима из Нью-Йорка он убеждал зрителей, что это новая квартира в Москве. Тем не менее, когда блогер запустил стрим и вышел из подъезда, чтобы удивить подписчиков и показать им город, то зрители сразу все поняли.

Губанов регулярно говорил на стримах о личных мотивах уехать из России, так как ему «интересно пожить за рубежом». Однако в комментариях многие зрители посчитали, что Хесус мог ускорить процедуру отъезда из-за того, что в июне 2021 года был задержан блогер Юрий Хованский.

На вопрос, навсегда ли он покинул Россию, Губанов в 2021 году отвечал, что пока не знает точного ответа на этот вопрос. «Навсегда — не навсегда, я не знаю, посмотрим», — сказал он.

Тем не менее, в конце 2022 года блогер рассказал, что не жалеет о переезде и не планирует возвращаться в Россию, но регулярно скучает из-за того, что рядом нет друзей, с которыми он активно общался, когда жил в Москве.

«Жалею ли я о том, что в итоге принял такое решение? Ну, исходя из того, какие события произошли за последний год, ответ, я думаю, здесь будет очевиден», — отметил он.

Стример признался, что лично для него 2022 год был одним из самых сложных в личной жизни и карьере, так как переезд все еще в процессе, а он уехал из страны в одиночку.

«Я бы многое отдал, чтобы просто провести со всеми ребятами хоть один веселый вечер, мне здесь их очень не хватает», — отмечал Хесус. По словам Губанова, он надеется, что со временем друзья смогут приехать к нему в США.

При этом JesusAVGN также рассказал, что за последний год ему удалось найти новых друзей и даже возлюбленную, но никаких подробностей об отношениях он сообщать не стал.

Хесус начал карьеру блогера в 2012 году с роликов на YouTube. Одним из первых были видео про игры. Со временем он почти полностью ушел с YouTube и стал активнее проводить стримы на Twitch. Канал JesusAVGN все еще является одним из самых популярных в русском сегменте стриминговой платформы.

В настоящее время Губанов на стримах вместе со зрителями смотрит видеоролики, играет в игры и обсуждает события в мире, а также периодически публикует на YouTube фрагменты из трансляций и свои реакции на популярные ролики.

36-летний блогер Амиран Сардаров, известный в сети как автор «Дневника Хача», в начале 2020 года переехал в США и жил в Лос-Анджелесе. Блогер после нескольких месяцев переезда отмечал, что доволен жизнью в Америке, несмотря на серьезные траты.

«Сколько бы ты ни зарабатывал в России, здесь ты бомжара несчастная. Это надо сразу принять и как-то смириться», — рассказывал он в интервью YouTube-каналу «Че каво».

Сардаров признавался, что тратит на аренду недвижимости более 400 тыс. руб. в месяц. Он объяснял отъезд в США тем, что за время самоизоляции из-за коронавируса стал по-другому смотреть на жизнь.

«Понял, что становлюсь опустошенным, теряю смысл в жизни. Каждый раз, когда сюда приезжал, появлялись детские эмоции, горели глаза, жизнь наполнялась красками», — рассказывал блогер.

Однако в конце 2021 года Сардаров вернулся в Россию. По мнению блогера, его карьера в Америке провалилась из-за незнания английского языка.

Он рассказал, что когда дело доходило до переговоров, то потенциальные партнеры отказывались от сотрудничества с блогером по бартеру, если он не говорит по-английски.

Сардаров уверен, что для того, чтобы добиться успеха в Америке и обзавестись контактами, понадобится как минимум 5-10 лет.

«На первое время, если бабло есть, Америка будет любить тебя и принимать. Но если бабла нет, а бабло очень быстро там заканчивается, построить что-то крайне тяжело», — признавался он.

Сардаров заключил, что «долго сопротивлялся», прежде чем признал, что «совершил ошибку» и вернулся из США в Россию.

GwinGlade

25-летний Александр Гвинский, известный в сети как GwinGlade, пока присматривается к США и находится на этапе обустройства жизни в новой стране. 2022 год блогер провел в поездках по европейским странам. Однако осенью он получил американскую визу на 10 лет в Молдавии, о чем сообщил своим подписчикам.

После этого стример отправился в Нью-Йорк, где встретил католическое Рождество с JesusAVGN. Уже больше года проживающий в Нью-Йорке стример показал Гвинскому город, а также рассказал об особенностях жизни в американском мегаполисе.

«Здесь и правда жить *** (очень) дорого. Но слышите рядом со мной — наша, русская речь. Я приехал в Америку и ни разу не слышал американскую речь. Какую угодно, но не английскую», — отмечал он на одном из стримов из Нью-Йорка.

Блогер некоторое время пожил в районе Брайтон-Бич, известном как один из самых русскоязычных. На одной из трансляций он подошел к незнакомцу и обратился к нему на смеси русского и английского: «Экскьюз ми, зажигалочка?» («Можно, пожалуйста, зажигалку?»). Мужчина понял обращение стримера и помог ему. Впоследствии Гвинский описал свою поездку, сравнив американский мегаполис с игрой GTA IV, которая проходит в вымышленном городе Либерти-Сити, прототипом для которого и стал Нью-Йорк. «Ребята, я буквально в GTA IV, прямо вот как в игре все», — констатировал он.

Однако GwinGlade не задержался надолго на восточном побережье и уехал на западное — в Лос-Анджелес. В начале января он провел несколько стримов в прогулках по городу, а также на игровых стримах пообщался со зрителями, обсуждая жизнь в Америке.

Американский штат Калифорния является популярным местом у блогеров. Туда переезжают не только американские блогеры, но и интернет-знаменитости из других стран. Также в регион регулярно приезжают для съемок совместных проектов и влогов. Гвинский констатировал, что эта поездка в США не означает окончательного переезда и некоторое время он будет совершать поездки между Штатами и Молдавией, где остались жить его родственники.