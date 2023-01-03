«Чудо-девайс за $2-3 тыс.» Чего ожидать россиянам от Apple в 2023 году

В 2023 году Apple готовит к выходу не только новую линейку смартфонов iPhone 15, но и очки дополненной реальности, рассказали «Газете.Ru» специалисты в области гаджетов. Две новинки будут работать совместно для доступа к особому видеосервису, аналогу метавселенной от компании из Купертино. Что же касается «яблочных» сервисов, то, по словам экспертов, в следующем году россиянам следует ожидать сохранения проблем с их доступностью в стране.

Что нового будет в iPhone 15

iPhone 15 будет визуально похож на iPhone 14, но вырез в виде «таблетки» получит уже вся новая линейка, рассказал «Газете.Ru» независимый IT-эксперт Дмитрий Бевза.

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«Это означает, что во всех версиях iPhone 15 будет использоваться Dynamic Island», — отметил он.

По словам Бевзы, крайне велика вероятность отказа от порта Lightning уже на iPhone 15. «Он будет заменен на порт USB-C, что позволит смартфонам соответствовать нормативам европейских регуляторов», — добавил Бевза.

Он уточнил, что пока нормативы находятся в процессе принятия, и дедлайн назначен на осень 2024 года. Однако есть все основания полагать, что компания из Купертино завершит переход на USB-C в ускоренном порядке уже к 2023 году, заметил специалист.

Бевза также согласен с информацией инсайдера Мин-Чи Куо, что наибольшее число обновлений у блока из трех камер запланировано для Pro-линейки — iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Эксперт пояснил, что самые дорогие «айфоны» из новой линейки получат объектив «перископ», который будет обеспечивать 10-кратный оптический зум.

«Европейская цена на iPhone 15 может немного вырасти из-за приличной инфляции в ЕС в 2022 году», — рассказал Бевза. Однако это не значит, что российские цены на новинки тоже вырастут, уточнил он. По слова аналитика, при инфляции в Евросоюзе курс евро может упасть по отношению к рублю.

«Повышение цен в рублях возможно, только если что-то повлияет на рост евро, а также возникнут новые трудности с логистикой, из-за чего затраты на нее вырастут», — резюмировал Бевза.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко сообщил «Газете.Ru», что также в iPhone 15 предусматривается экран с частотой 120 Гц и технологией LTPO, позволяющей частоте подстраиваться под тип просматриваемого контента. У обычных моделей также появится режим всегда активного дисплея (Always-On Display).

Гаджеты из обычной линейки, iPhone 15 и iPhone 15 Plus, будут оснащены камерами с разрешением 48 Мп, восьмилинзовым объективом и широкоугольной камерой, добавил эксперт B&C Agency.

Самойленко считает, что первые официальные заявления от Apple по новым моделям запланированы на весну 2023 года, а презентация с точной информацией о стоимости гаджета традиционно пройдет осенью.

Новый главный гаджет

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Apple хочет представить совершенно новый гаджет — AR-гарнитуру — в 2023 году, заявил IT-эксперт Дмитрий Бевза. «Об этом можно судить по найму специалистов в области VR и AR. Причем шлем будет идти сразу в комплекте с видеосервисом 3D-контента», — добавил специалист.

Под видеосервисом 3D-контента Apple понимает виртуальный мир, в котором сможет взаимодействовать пользователь, однако компания и ее гендиректор Тим Кук упорно избегают упоминания слова «метавселенная», которое популяризовал Марк Цукерберг с похожим проектом.

По словам Бевзы, следует ожидать, что покупка нового гаджета от Apple потребует владения одной из последних моделей смартфона iPhone, как это было в случае в умными часами Apple Watch.

«Интеграция AR-гарнитуры с iPhone и другими устройствами экосистемы Apple будет 100%, а оснастить такое внушительное устройство GSM-модемом с eSIM вообще не проблема», — указал Бевза.

Очки смешанной реальности Apple начнет производить весной 2023 года, а презентация гаджета намечена на декабрь 2023 года, рассказал аналитик Иван Самойленко.

При этом Самойленко допустил, что Apple попытается сначала протестировать AR-очки в условиях поставок коммерческим компаниям и только позже перейдет к массовым продажам в розничных магазинах.

«Цену на этот чудо-девайс предсказывают в диапазоне $2-3 тыс.», — добавил Бевза.

Возвращение в Россию?

В 2023 году если что-то и изменится в политике Apple по России, то только в худшую сторону, считает IT-эксперт Дмитрий Бевза. По его словам, в попытке избежать ограничений могут возникнуть какие-то финтех-стартапы для проведения платежей за платные приложения и другие услуги в магазине App Store. Однако специалист считает, что вряд ли такие сервисы долго проработают, а проблемы с пополнением Apple ID по мобильному номеру сохранятся.

«Что касается Apple Pay, то возвращение системы бесконтактной оплаты в 2023-м вообще исключено, так как в технологическую цепочку этого сервиса включены банки и платежные системы Visa и Mastercard», — констатировал Бевза.

По его словам, появление гаджетов Apple с маркировкой Ростеста в конце 2022 года не свидетельствует в пользу того, что компания из Купертино собирается вернуться в Россию.

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«Подобную маркировку можно в принципе получить на любой телефон, произведенный для Евразийского экономического союза (EAC) и даже для Европы. Разницы с теми девайсами, которые официально завозилось в Россию до весны 2022 года либо совсем нет, либо она минимальна», — пояснил Бевза.

Он также указал на то, что новые гаджеты Apple в 2023 году продолжат ввозить в Россию через параллельный импорт, который официально легализован властями страны.

Apple, как и другие крупнейшие западные компании, могут вернуться в Россию только спустя несколько лет, утверждает аналитик B&C Agency Иван Самойленко. По его словам, возвращение Apple в Россию будет всецело зависеть от геополитики. Эксперт указал на заявления западных политиков о том, что санкции против России введены надолго и быстро сняты не будут.

«Снова открыть представительство в стране, которую Запад признал «спонсором терроризма», значит понести очень серьезные репутационные потери. Apple не может себе этого позволить», — заключил Самойленко.