Три идеальных подарка для любого владельца iPhone

Владельцы iPhone часто экономят на этих аксессуарах, и именно поэтому каждый из них в качестве подарка станет по-настоящему ценным. Три нужных и качественных презента на разные суммы под Новый год для «яблочников» — в материале «Газеты.Ru».

Прочный и тонкий чехол

Большинство владельцев iPhone покупают стандартные чехлы, зачастую в торговых центрах, выбирая среди разноцветных вариантов в специальных мини-магазинах в торговых центрах. Порой люди ходят с этими чехлами годами, хотя из-за не самого качественного материала подобные аксессуары достаточно быстро приходят в негодность.

Чаще всего пользователи самостоятельно считают неоправданно высокими цены на качественные чехлы. Например, официальные аксессуары от Apple имеют примерно тот же состав материалов, однако они сделаны по более высоким стандартам и не имеют химического запаха, который свойственен некоторым бюджетным вариантам.

Главное при выборе чехла в подарок для владельцев «айфонов» — удобство. Чехол должен быть легким и тонким, но при этом прочным и надежным.

На маркетплейсах можно найти именно такой вариант — чехлы из арамида, материала в пять раз прочнее стали, но при этом легкого.

В дополнение к этому подобный чехол имеет магнитную вставку для крепления в автомобиле, не собирает пыль, не впитывает влагу и имеет крайне долгий срок службы. Аксессуар по акции можно зайти за цену от 1,5 тыс. руб., а без скидок — от 3 тыс. руб.

Спасающее экран защитное стекло

Чаще всего при покупке смартфона от Apple клиенты подбирают простую защитную пленку и просят ее наклеить мастера в том же магазине электроники или салоне связи. У пленки имеются преимущества, и она действительно защищает гаджет экрана от некоторых потенциальных опасностей, таких как царапины и грязь.

Однако по-настоящему защитить экран с ней не получится. Пленка — это достаточной тонкий и непрочный материал. В большинстве случаев пленка не выдерживает падения на пол, и дисплей «айфона» ломается вместе с ней.

Если человек, которому выбирается подарок, ценит свой смартфон, но при этом ведет активный образ жизни и потенциально способен обронить гаджет, то имеет смысл рассмотреть в качестве презента специальное защитное стекло.

Речь о закаленном защитном стекле с маркировкой 9D, которое имеет уровень твердости 9H. Это стекло было подвержено термической обработке в течении девяти часов. В этом случае производители гарантируют защиту экрана от механических повреждений и царапин.

Другой плюс 9D — такой экран тоньше, а значит лучше пропускает свет и более точно реагирует на касания пальцами по дисплею. Производители научились делать подобные стекла за достаточно небольшие деньги. На маркетплейсах они стоят от 400-500 руб.

Компании упаковывают свои аксессуары в яркие небольшие коробочки. В комплект входит весь набор для самостоятельной установки аксессуара на смартфон. Салфетки помогут обезжирить экран смартфона перед установкой, а тряпочка и специальные стикеры соберут всю пыль. При этом клеить такие защитные стекла куда проще, чем пленки.

Меломаны и их главный переходник

Переходник для наушников с разъемом Lightning в 2022 году кажется странным атавизмом, ведь iPhone давно поддерживает беспроводные наушники, причем не только AirPods. Однако у многих поклонников музыки имеются хорошие проводные наушники, которые нельзя использовать со смартфоном от Apple.

Цена такого переходника — всего 1 тыс. руб., это официальный аксессуар от Apple, который можно приобрести в сетевых магазинах электроники по всей России.

Многие пользователи iPhone уже не используют проводные наушники постоянно, а в поездках привыкли к беспроводным. Однако те самые проводные, с хорошим звуком, ставшие домашними, могут получить новую жизнь и помочь раскрыть уже знакомую музыкальную библиотеку с другой стороны.

К тому же, периодически беспроводные наушники нужно заряжать или ремонтировать, и в таком случае переходник будет как нельзя кстати. Многие обладатели «айфонов» также знакомы с такой проблемой, как быстрая разрядка AirPods на морозе, а с проводными наушниками об этой напасти можно будет забыть. Кроме того, беспроводные тратят и больше энергии аккумулятора самого смартфона из-за постоянного использования Bluetooth-соединения.

Еще один плюс адаптера для наушников на 3,5 мм, который не кажется очевидным сразу — его универсальность. Даже после покупки новой модели «айфона» переходник будет работать, так как порт Lightning пока никуда не делся. А учитывая любовь россиян к покупке именно предыдущих поколений смартфонов, iPhone 11 и iPhone 12, Lightning останется главным «яблочным» разъемом в стране еще как минимум пару-тройку лет, несмотря на намечающийся переход iPhone 15 на USB Type-C в европейских странах.