Вин Дизель, Саша Грей и даже Елизавета II. Кто известен своей любовью к видеоиграм

Вин Дизель играет за друида в WOW, Генри Кавилл часами путешествует по вселенной Warhammer, Саша Грей любит ретро, а королева Елизавета II получила золотую консоль за страсть к спортивным симуляторам. «Газета.Ru» рассказывает про геймерские «карьеры» знаменитостей.

Золотые годы Елизаветы II

Вот уж кто действительно должен был быть далек от видеоигр, так это почившая в этом году Елизавета II. Тем не менее, судя по сообщениям СМИ, королева Великобритании увлекалась как минимум одной игрой от Nintendo.

В 2008 году в ряде англоязычных таблоидов вышли статьи о том, что королева Англии подсела на симулятор Wii Sports для приставки Nintendo Wii, в котором нужно махать контроллером, имитируя удары клюшкой для гольфа, теннисной ракеткой, бейсбольной битой и не только. Утверждалось, что Елизавета увлеклась игрой после того, как застала за новым развлечением 25-летнего принца Уильяма.

По данным источников при Сандрингемском дворце, несмотря на преклонный возраст (тогда Елизавете был 81 год), королева обладала реакцией и координацией, которым могли позавидовать люди вдвое младше нее.

С этим же увлечением королевы связана забавная история про золотую консоль Nintendo Wii. Прознав о новом хобби ее величества, издатель игр THQ решил провернуть хитрый рекламный трюк. Издатель отправил Елизавете II копию своей новой игры, которая была клоном Wii Sports, вместе с приставкой в корпусе из золота в качестве подарка. Компания надеялась увидеть восторженные отзывы королевской особы в СМИ, но служба безопасности Елизаветы II не пропустила этот подарок и отправила его в музей. В конце концов, уникальный экземпляр Wii в 2022 году был продан на аукционе за $36 тыс.

Детская травма Чендлера из «Друзей»

Мэттью Перри – звезда культового ситкома «Друзья», в котором актер исполнил роль Чендлера Бинга. В последних двух сезонах он, как и его коллеги по съемочной площадке, получал гонорар в размере $1 млн за каждый эпизод. Чем же занимался Перри, когда был молод, знаменит и сказочно богат? Играл в Fallout 3 до появления туннельного синдрома (защемление нерва в запястье, – прим. ред.) сутками напролет. О своей травме Перри рассказал в 2009 году на ток-шоу The Ellen Show известной телеведущей Эллен Дедженерес.

«Я играю во многие видеоигры. Моя любимая консоль – Xbox 360. В моей жизни был период, когда я так долго играл в Fallout 3, что заработал туннельный синдром, и мне пришлось колоть стероиды в руку», – рассказал Перри.

Любопытно, что эта история перекликается с историей его персонажа из сериала «Друзья». В одной из серий Чендлер также повредил руку, пытаясь поставить новый рекорд в аркадной игре Ms. Pac-Man.

В том же шоу Мэттью Перри заявил, что его девушка обязательно должна быть геймершей, иначе, скорее всего, они не поладят. После этого актер подарил Дедженерес копию злополучной Fallout 3.

Страсть телезвезды к Fallout не прошла даром. Вскоре после заявления Перри о любви к этой игре с актером связались разработчики серии Fallout из Bethesda и предложили озвучить второстепенного персонажа в дополнении Fallout: New. Перри согласился.

Геймерский «каминг-аут» вратаря сборной Англии

Вратарь сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд в год зарабатывает примерно £5,2 млн и эти деньги он тратит в том числе на дорогие компьютеры для игры в онлайн-шутер Fortnite. Об этом общественности стало известно в 2022 году во время Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Журналисты обратили внимание, что во время турнира в Катаре футболист часто появлялся перед телекамерами со странным чемоданом, предназначенным явно не для одежды. В одном из интервью он ответил, что возит с собой мобильный сетап настольного компьютера для игры в Fortnite. В чемодан помещаются системный блок, монитор, клавиатура и другие «примочки».

Пикфорд признался, что ноутбуки ему «надоели», а компьютер позволяет добиться от игры большей производительности. При этом Fortnite, по его словам, является одним из главных развлечений, которое помогает ему восстановиться после матча.

Виртуальная любовь Саши Грей

В своих видео порноактрисы часто имитируют любовь к компьютерным играм ради привлечения внимания молодой аудитории. Впрочем, есть актрисы из фильмов для взрослых, которым притворяться в таких сценах не приходится. Самой яркой представительницей этих «единорогов» является широко известная в России Саша Грей.

После завершения карьеры порноактрисы она подалась в разные сферы деятельности, в том числе и в стриминг. Благодаря трансляциям на Twitch выяснилось, что она — геймер со стажем. Особое место в списке предпочитаемых ею проектов занимают ретро-игры, которые нравились ей еще в детстве, например, Tetris и двухмерные части Mortal Kombat.

Современные игры Грей тоже уважает. Например, в конце 2020 года она опубликовала в Twitter фото с монитором в кадре, на котором видны финальные титры к игре «Ведьмак 3: Дикая Охота».

«Я наконец-то прошла «Ведьмак 3»! Это было нереально красиво. Готова пройти эту игру снова в любое время!» – написала она.

В послужной список геймерского амплуа Саши также входят Among Us, Fall Guys, Overcooked, Elden Ring и другие популярные онлайн и оффлайн-хиты.

Супермены тоже играют

Многие знают, что актер Генри Кавилл является фанатом серии игр «Ведьмак» – об этом он часто рассказывал, когда его утвердили на роль Геральта. Однако, кроме этой франшизы, актер также любит Half-Life, Overwatch, Red Dead Redemption 2, Total War и не только.

Практически о каждом своем увлечении, как и о новых деталях для своего ПК, голливудская звезда с энтузиазмом рассказывает в социальных сетях.

Самая большая любовь Генри Кавилла – это Warhammer 40k. Актер не только играет в игры по этой Вселенной, но и коллекционирует и раскрашивает фигурки персонажей, что является хардкорным гик-увлечением даже по меркам геймеров. Актер однажды рассказал, что его увлечение Warhammer 40k нередко вызывает усмешки у его приятелей.

Кавилл увлекается видеоиграми с детства. В одном из интервью актер рассказал, как давным-давно он, его братья и отец при помощи пяти компьютеров превратили кухню в настоящий геймерский клуб, где часто играли по локальной сети. Мама Кавилла, по его воспоминаниям, такой инициативе мальчиков была не очень рада.

Для Вина Дизеля нет ничего важнее семьи и… World of Warcraft

Говоря об иконах брутальности и видеоиграх в одном контексте, невозможно не упомянуть Вина Дизеля, почти бессменного исполнителя роли главного героя в серии фильмов «Форсаж». Да, Дизель далеко не единственный поклонник World of Warcraft (WoW) среди обладателей звезды на голливудской «Аллее славы», но вряд ли кто-нибудь из них сможет похвастаться таким же, как у Дизеля, стажем.

Вин Дизель играет в культовую онлайн-игру от компании Blizzard с середины нулевых. Причем, судя по новостям и постам на фанатских форумах, его на виртуальных просторах Азерота (вымышленный мир игры WoW, – прим. ред.) периодически встречают до сих пор. Дизель – настоящий ветеран WoW.

За годы своей геймерской карьеры Дизель успел подсадить на WoW нескольких своих коллег. Например, актер не раз рассказывал, как он часто играл со своим другом по «Форсажу» Полом Уокером, пока тот не погиб в автокатастрофе. В свою очередь звезда «Форсажа 7» Ронда Роузи на шоу Конана О'Брайена в 2016 году призналась, что Дизель часто помогал ей выполнять квесты в WoW в перерывах между съемками.

«Каждый вечер мы приходили к нему домой, ставили компьютеры в разные углы комнаты, и он говорил: «Окей, сейчас мы пойдет в такое-то подземелье и зачистим его», – вспоминала Роузи.

Актриса также рассказала, что Дизель предпочитает играть за друида.

Кстати, Дизель увлекся видеоиграми задолго до появления World of Warcraft. Еще в 2002 году актер основал компанию Tigon Studios, которая выпускает игры по фильмам с его участием вроде «Форсаж» и «Хроники Риддика».