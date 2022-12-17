«90% компаний не могут с нами работать». Глава предприятия — о ситуации с чипами в России

Из-за санкций произошла кардинальная перестройка всей структуры производства электронных компонентов в России, считает глава отечественной компании по сборке микросхем «Элодика» Константин Кириллов. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, как в условиях многомесячных санкций продолжает работать индустрия, сможет ли Россия догнать Тайвань с его инновациями или только «дружественный Китай» поможет ликвидировать отставание от лидеров.

Кардинальная перестройка

— В каких отраслях российской экономики компоненты для микроэлектроники наиболее востребованы?

— В России без них не обходятся системы связи, освещение, вентиляция, блоки управления и т.д. Они есть в любом современном приборе: пылесосе, компьютере, холодильнике, домофоне, умной колонке.

Российские производители используют в своих изделиях как отечественные, так и импортные компоненты, но импортных намного больше.

Львиную долю выручки приносят микросхемы и транзисторы.

— Как в настоящее время себя чувствует российский рынок компонентов?

— Он переживает непростые времена. Раньше мы были дистрибьюторами тех или иных зарубежных компаний, имели с ними какие-то дилерские отношения.

Рынок быстро приспосабливается к новым вызовам и ситуации в целом, хотя в последние полгода произошла кардинальная перестройка всей его структуры.

Сейчас Россия находится под санкциями, что блокирует работу с «привычными» импортными компонентами.

close 100% Из личного архива К. Кириллова

— Решает ли эту проблему параллельный импорт?

— Да, для многих предприятий это теперь основной канал поставок электронных компонентов. Параллельный импорт дает возможность соблюдать сроки производства и сохранить привычную стоимость конечного продукта. А главное – он может обеспечить производителей необходимыми компонентами «здесь и сейчас».

90% зарубежных производителей не могут работать с Россией из-за санкций. Все, что нам остается — это Азия и параллельный импорт.

У мировых производителей и дистрибьюторов заполненные склады. И параллельный импорт в Россию для них тоже выгоден. Главное, чтобы «никто об этом не знал».

Соперничество в чипах

— Могут ли российские производители составить серьезную конкуренцию иностранным поставщикам?

— Вопреки сложившимся стереотипам, российские предприятия выпускают хорошую качественную продукцию. Не поверите, многие такие изделия даже спустя 20 лет работают хорошо.

На складах до сих пор лежит отечественная продукция 90-х годов, и люди покупают ее! Они знают, что эти компоненты будут функционировать.

Во многих изделиях за 30 лет технология практически не изменилась. Может, поменялся корпус, но «начинка» сохраняется прежней.

— Но почему тогда за рубежом предпочитают не российские чипы?

— Минусы «наших» изделий — маленький ассортимент, отсутствие гибкости, сроки и объемы производства. Например, завод выпускает пять линеек микросхем.

Они качественные, но у импортных компаний этого же сектора может быть 50 таких линеек. Поэтому львиная доля российских потребителей этой продукции все равно будет рассматривать импорт.

Ни у одного нашего завода нет большого складского запаса. Поэтому многие предприятия отказываются от наших поставщиков в пользу импортных.

Клиентам приходится долго ждать продукцию или заказывать сильно заранее. На некоторые позиции очередь больше года.

Еще один вопрос — в цене. Некоторые детали дороже импортных, иногда намного. Хотя по качеству они не уступают Китаю и Тайваню, а иногда даже превосходят их.

— А сколько стоит российская деталь по сравнению с импортной и почему такая разница в цене?

— Например, чип резистор RC0805FR-07100RL. В импорте его цена от 16 копеек, а русский аналог Р1-12 ШКАБ.434110.002 начинается от 10 руб. Или DC-DC преобразователи (применяются для изменения выходного напряжения электричества — «Газета.Ru»). Импортный MAX1644EAE можно встретить от 400 руб., а отечественный 1310ПН1У сейчас продается от 600 р.

И все виды чипов резисторов, кондесаторов — импортная замена тоже в разы дешевле отечественных аналогов. Такая разница в цене обусловлена масштабами продаж и стоимостью производства.

Глобализация рынка компонентов

— Учитывая все минусы, смогут ли отечественные производители обеспечить все потребности внутри России?

— Самообеспечение на этом рынке – очень сомнительная цель. Микроэлектроника развивается стремительными темпами. По всему миру происходят научные открытия, появляются новые разработки, тенденции и изобретения.

Разные страны на этом рынке дополняют друг друга. Да и в целом современная международная экономика — это не про «замещение», а про сотрудничество.

Правильнее говорить о соответствии продукции современным требованиям рынка. Поставщики и производители должны быстро реагировать на мировых лидеров в этой сфере и добавлять новые линейки продукции.

Военная промышленность и умные колонки

— Как сильно изменилась деятельность «Элодики» в условиях многомесячных санкций?

— К основным сложностям нынешнего времени можно отнести постоянно меняющиеся условия работы. Правда, мы все равно пока не планируем выходить за рубеж. У нас большие планы на российский рынок.

Среди наших клиентов можно отметить «Яндекс», «Ростех», «Роскосмос», «Вертолеты России», концерн «Созвездие» и «Росэлектронику».

«Яндекс» закупает у нас комплектующие и заказывает монтаж печатных плат. «Яндекс.Станции» работают именно на них. Сейчас «Яндекс» дорабатывает своих роботов-доставщиков, и мы тоже принимаем в этом участие.

Мы начинали в 2017 году с девяти клиентов, а теперь примерно 90% наших заказчиков — государственные и окологосударственные проекты развития и модернизации страны.

— Как изменился спрос на вашу продукцию в 2022 году?

— В 2022 году у государства сменились приоритеты в сторону оборонной промышленности. В некоторых случаях облегчился порядок взаимодействия с заказчиками, упростились бюрократические процедуры. Скорость, гибкость и нацеленность на результат стали последними тенденциями рынка.

— Была история про то, что российские военные вынимали чипы из стиральных машин, чтобы их вставлять в военную технику. Интересует ваше мнение как специалиста, насколько это реалистично?

— Забавная история. Теоретически, конечно, возможно все. Можно и сову на глобус попытаться натянуть, только зачем? Все электронные компоненты имеют взаимозаменяемые аналоги, их огромное множество.

Извлекать условный контроллер из бытовой техники для его дальнейшего использования в военных целях — очень трудоемко и иррационально, его проще купить.

Если же такая странная история была, надо отдать должное гибкости мышления и изобретательности исполнителя.

— Как вы поставляете иностранные компоненты для собственного производства в условиях санкций?

— У нас налаженная за пять лет логистика, за счет чего нам в рамках параллельного импорта гораздо легче, чем другим игрокам. И все равно признаюсь, что имеются определенные трудности.

На самом деле параллельный импорт был всегда. Просто официальным дилерам больше доверяли: «Это надежно, мы лучше немного переплатим».

Но с весны этого года все стало еще интереснее. Под санкции попали микросхемы, чипы и так далее.

close 100% Из личного архива К. Кириллова

Предприятия, которые все это производят, не могут привезти комплектующие. Сейчас сохраняются небольшие официальные поставки китайских производителей, и на этом, по сути, все.

— Какие компании, производящие чипы, ушли с российского рынка?

— Такие компании как Schneider Electric, NXP и Analog Devices приостановили работу с Россией, их продукция используется в огромном множестве изделий, но это не говорит о том, что аналогов им нет.

Догнать Тайвань?

— Может ли Россия самостоятельно справиться с проблемой нехватки чипов? Догнать Тайвань?

— Производства микроэлектроники в Китае, США, Южной Корее и Тайване имеют большой инвестиционный и исторический бэкграунд. В этих странах мощные производственные и технологические базы, много специалистов и привлекательные условия для развития на мировом уровне.

Может, это звучит слишком самоуверенно, но Россия вполне может догнать мировых лидеров. Для этого нужно в первую очередь создать благоприятную бизнес-среду. Не будет лишней и финансовая поддержка отрасли государством. Будущее у российской микроэлектроники есть, мы его строим и приближаем.

— Сколько нужно времени и ресурсов, чтобы выйти на мировой уровень?

— Еще раз повторю — все далеко не так плохо, как принято считать. Заводы готовы масштабироваться, наращивать производственные мощности, более оперативно выпускать продукцию, снижать цену.

Но все упирается в то, что люди «здесь и сейчас» все равно покупают импорт. Насколько для наших заводов актуально рисковать и закупать станки за десятки миллионов долларов?

Лично я бы не рискнул: слишком неоднозначная ситуация. Непонятно, что будет дальше, в какую сторону повернет рынок.

— Чего ожидаете от своей индустрии в ближайшие пять лет?

— В ближайшие пять лет я не ожидаю роста производства отечественных компонентов: нет гарантии сбыта. Допустим, все санкции сохранятся еще несколько лет.

При этом дружественный нам Китай быстро построит заводы и закроет все потребности России в этой сфере.

Здесь может помочь законодательство. Например, установить квоту для импортных комплектующих — условно говоря, не более 30%. Тогда наши производители увидят перспективу и начнут развиваться.

— Не видите опасности в такой большой роли Китая в вопросах поставок технологий? Ведь один из лидеров вряд ли захочет отдавать целиком свое преимущество, пусть и за большие деньги.

— Мы не видим в этом опасности. Китай, как и другие страны с кем мы ведем торговлю, дает выгодное предложение по стоимости и ассортименту продукции микроэлектроники, но это не говорит о «зависимости» от них, скорее о большей привлекательности продукции, только и всего.

Ряд компаний действительно выставляют условия на использование выпускаемой микроэлектроники, например на предприятиях военно-промышленного комплекса, но всегда есть аналоги.