Как добыть God of War: Ragnarok полностью на русском языке

Российская локализация God of War: Ragnarok обнаружилась на дисках в нескольких странах мира, но не в России. «Газета.Ru» выяснила, что официально игру с русскоязычным дубляжом можно приобрести в Польше, Украине, ОАЭ и Саудовской Аравии. Доступны версии как на дисках, так и для загрузки через интернет. В российском PS Store проект также доступен для покупки, однако приобрести Ragnarok практически невозможно из-за ограничений на способы оплаты, которые Sony ввела еще в начале 2022 года.

Локализация вышла, но не везде

Продолжение экшна от третьего лица по мотивам скандинавской мифологии God of War: Ragnarok вышло в полной локализации на русский язык. Голосом главного персонажа Кратоса выступил актер Михаил Белякович, а его сына Атрея — Иван Непомнящий, узнала «Газета.Ru», ознакомившись с версией игры из украинского PS Store.

В июле в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» Белякович подтверждал, что работа над озвучкой началась с первого трейлера, вышедшего в сентябре 2021 года. Работа над локализацией была завершена в срок. Актеры из предыдущей части, вышедшей в 2018 году, озвучили своих персонажей и в Ragnarok.

Однако 9 ноября вскоре после релиза выяснилось, что далеко не во всех регионах игра будет доступна с русской озвучкой.

Во всех странах игра будет распространяться с русскими субтитрами, а вот озвучка — только в отдельных государствах.

Днем 8 ноября авторы игры, студия Sony Santa Monica опубликовала пост в блоге про локализации проекта в разных регионах. В публикации указывалось, что дубляж с российскими актерами будет доступен всем странам европейского подразделения PlayStation, в который вошла и Турция.

«Газете.Ru» удалось выяснить, что God of War: Ragnarok с полной локализацией на русский язык занималась Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE), однако внутри компании имеется разделение на отдельные регионы.

В результате русский дубляж оказался доступен только в одном регионе — Europe East (SIEE-E).

Проверка магазинов цифровых версий игр PlayStation Store в разных странах позволила подтвердить, что полная русская локализация доступна по крайней мере в пяти странах. Это Польша, Украина, Россия (неофициально), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия.

Россиянин из ОАЭ подтвердил «Газете.Ru», что диск God of War: Ragnarok можно приобрести в магазинах этой страны с полной русской локализацией.

По его словам, код на диске «такой же, как и в Польше».

Почему без Турции?

Ранее портал Shazoo со ссылкой на службу поддержки PlayStation сообщал, что в турецких версиях God of War: Ragnarok будет полная локализация на русском языке. Утверждалось, что геймерам стоит ждать дубляжа как в коробочных версиях экшена, так и при загрузке через интернет.

Корреспондент «Газеты.Ru» лично приобрел диск God of War: Ragnarok для PlayStation 5 в Стамбуле и убедился, что русского дубляжа нет.

При переходе в настройки имеется возможность выбрать субтитры и меню на русском языке, но язык речи доступен только английский. Можно лишь дозагрузить озвучки, но на французском, итальянском и немецком языках.

Оказалось, что Турцию включили в группу Europe West (SIEE-W), в которой доступны только европейские языки. Цифровые версии игры в турецком PS Store тоже оказались без русской озвучки. Неожиданно и то, что вместе с Турцией в эту группу попали и такие страны, как Венгрия и Чехия.

Где и как приобрести с полной локализацией?

В Польше, Украине, ОАЭ и Саудовской Аравии приобрести God of War: Ragnarok можно путем оплаты с банковской карты нероссийского банка. Судя по стоимости игры, наиболее выгодной станет покупка из украинского PS Store.

Например, в ОАЭ и Саудовской Аравии экшен обойдется в $70 (4,3 тыс. руб.) и $80 (4,9 тыс. руб.) соответственно. В Польше игра стоит 339 злотых (4,4 тыс. руб.), а на Украине — 2,3 тыс. гривен (3,9 тыс. руб.).

Версии для PS4 стоят 299 злотых в Польше, 2 тыс. гривен на Украине, а в ОАЭ и Саудовской Аравии — $60 и $70.

Если карты иностранного банка нет, то можно рассмотреть вариант покупки с помощью карт оплаты (это специальные карты с кодом внутри, с помощью которых можно пополнять кошелек в цифровом магазине PS Store без банковских карт). Это единственный вариант покупки Ragnarok в полузакрытом PlayStation Store в России. В магазине ввели ограничения на способы оплаты с марта 2022 года в связи со специальной военной операцией.

В России цифровой магазин принимает только карты оплаты, из-за чего их активно скупают. В настоящее время пополнить баланс аккаунта будет стоить крайне дорого.

Карта оплаты на 1 тыс. рублей обойдется в 5 тыс. руб., то есть потенциальным покупателям придется переплатить в пять раз больше.

В российской версии PS Store игра продается за 5 тыс. руб. для PlayStation 4 и за 5,5 тыс. руб. для PlayStation 5. В связи с этим приобретение игры через отечественный магазин кажется необоснованно дорогим.

Польская карта на 200 злотых обойдется в $44 (2,7 тыс. руб.). Их несомненный плюс — карты для польского PS Store достаточно распространены.

А вот карты оплаты в гривнах крайне редки и дороги. Продавцы готовы отправить код для пополнения на 2 тыс. гривен за 17 тыс. руб. — совершенно неподходящий вариант, учитывая разницу.

В связи с этим в сети появились и другие объявления: продавцы готовы сами приобрести God of War: Ragnarok на аккаунт покупателя, взяв за операцию комиссию плюс сумму за саму игру.

«Газета.Ru» нашла предложения за $99, или 6,1 тыс. руб. Речь идет об украинской версии скандинавского экшна от Sony Santa Monica.