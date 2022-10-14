От тысячи до миллионов: хроника фейков в России

Как показывает практика, новости о любом громком событии или происшествии разлетаются в сети со скоростью света, опережая заявления официальных ведомств, а порой даже СМИ. При этом подобный информационный шум зачастую содержит огромное количество непроверенных данных, фейков, которые не способствуют ничему кроме развития тревожности и панических настроений среди граждан. А иногда неконтролируемый поток лжи в сети и вовсе способен привести к печальному и даже летальному исходу.

Распространение фейков в последние годы набирает все большие обороты. Конечно, дезинформация на просторах Рунета так или иначе попадалась всегда. Тем не менее впервые с массивом ложных сообщений, теорий заговоров и информационных вбросов россияне столкнулись в период коронавируса.

Однако даже те цифры не имеют ничего общего с теми показателями, которые эксперты приводят сегодня.



С первой волной фейков Россия, как и весь мир, столкнулась в 2020 году. Ключевым поводом, конечно же, стал коронавирус. Так, за девять месяцев 2020 года Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета выявили в сети 17 607 фейковых сообщений о COVID-19. А по данным на октябрь прошлого года, с начала 2021 их было порядка 13 тыс.



Отдельное место в сердце распространителей фейков заняла тема вакцинации от коронавируса.

Например, за девять месяцев 2020 года Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета выявили 3922 фейков о вакцине. По данным на октябрь прошлого года, с начала 2021 их число достигло 23 тыс.

При этом распространение подобной дезинформации мешало борьбе с болезнью, унесшей в России более 388 тыс. жизней, а в мире свыше 6,5 млн.

На фоне этого в Китае, Сингапуре, Египте, Кении, Филиппинах, Катаре, Греции и России ужесточили антифейковое законодательство: ввели наказание за распространение фейков о коронавирусе.



Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию и выборы – еще одни темы, полюбившиеся распространителям лживой информации.

Так, за девять месяцев 2020 года Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета выявили 8407 фейков об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России. 1781 – о едином дне голосования. В 2021 году прошли выборы в Государственную Думу РФ. С начала июля по 25 сентября прошлого года Общественная палата РФ обнаружила около 19 тыс. фейков об этих выборах.



Сегодня статистика по фейкам бьет все рекорды. Их численность уже давно перестала исчисляться десятками тысяч, а по некоторым темам перевалила за миллион. Причины этого – специальная военная операция на Украине, частичная мобилизация и референдумы.

Так, по данным на июль, с 24 февраля этого года Лига безопасного интернета выявила порядка 16,6 млн фейковых сообщений о России и специальной военной операции на Украине.

А за последнюю неделю сентября Лига безопасного интернета выявила более 7,2 млн фейков о частичной мобилизации и свыше 934 тыс. фейков о референдумах о присоединении к России ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.



По словам экспертов, основная задача фейков – создать тревогу и панику в обществе, чтобы начался шквал звонков в органы власти, повысилась нагрузка на порталы, в том числе на сайт «Госуслуги».

Подобные акции являются итогом заранее подготовленных кампаний, считает директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Она также уточнила, что изначально фейки создаются и распространяются из-за границы: Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши.

В связи с увеличившимся количеством информационных вбросов эксперты также призывают быть бдительными и критически оценивать информацию из интернета, особенно из неофициальных источников.