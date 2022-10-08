На руках 12 тысяч рублей. Какой смартфон выбрать за эти деньги

Пока цены на iPhone пробивали психологическую отметку в 200 тысяч рублей, на российском рынке появились интересные и сверхдешевые модели смартфонов от бренда Wiko и Tecno. При цене всего в 12 тысяч рублей они предлагают ультраширокоугольную камеру, довольно производительное железо, стереодинамики, экран с частотой 90 Гц и огромный аккумулятор емкостью 7000 мАч. Какую бюджетную новинку выбрать этой осенью — в обзоре «Газеты.Ru».

Комплект

Вместе с Wiko T3 в транспортировочной коробке пользователь обнаружит защитный чехол, довольно медленную зарядку на 10 Вт, USB-C-кабель, документацию и ключ для извлечения SIM-лотка.

Комплектация Tecno Pova Neo 2 практически такая же с некоторыми отличиями — комплектная зарядка выдает мощность до 18 Вт. Кроме того, Tecno не клеит защитную пленку на смартфон, оставляя ее в коробке, в то время как на Wiko она наклеена на заводе.

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Дизайн

Это самое скучное в Wiko T3: внешне устройство ничем не примечательно, будто бы из 2020 года. Напоминает Poco C3, Redmi 9 или Realme C20. В любом случае все эти смартфоны объединяет их низкий ценник, и Wiko не пытается казаться дороже.

Вспомнить хоть один смартфон, чья спинка была бы похожа на Tecno Pova Neo 2, невозможно. Это оригинальное устройство со своим узнаваемым дизайном. Внешне гаджет старается выделиться за счет «геймерского» внешнего вида.

В обоих случаях смартфоны глянцевые, и использовать их без чехлов не получится, так как задние панели моментально «собирают» отпечатки пальцев. К тому же грани и задние спинки у них выполнены из пластика, что грозит быстрым появлением царапин.

Несмотря на низкий ценник, Wiko предлагает довольно тонкие рамки по бокам и сверху экрана, а также нормальный нижний «подбородок». Модель T3 весит 188 граммов и ощущается в руке комфортно.

Tecno Pova Neo 2 оснастили большими аккумулятором и экраном из-за чего устройство получилось увесистым — по ощущениям около 220 граммов. Несмотря на это, смартфон держать в руке также комфортно. Однако заметным недостатком устройства могут показаться более широкие рамки по бокам и сверху.

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Экран

Смартфон от Tecno получил большой IPS-экран диагональю 6,82 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Яркость дисплея для бюджетного сегмента хорошая, под солнцем пользоваться устройством можно, но не всегда комфортно. Цвета на экране Tecno больше уходят в холодные оттенки. Единственным недостатком по части экрана может показаться скромное разрешение HD+, но, изучив рынок современных смартфонов до 12-13 тыс. руб., приходится с этим смириться. На практике каких-либо проблем, связанных с низким разрешением, за время тестирования не происходило.

Wiko T3 также оснащен IPS-экраном с разрешением HD+. Однако в этом случае это 6,6-дюймовый дисплей со стандартной частотой 60 Гц. Картинка данного дисплея больше уходит в теплые оттенки. У экрана есть один весомый недостаток — из-за сильного скоса углов экрана часть интерфейса уходит за видимые пользователем границы или, например, символ »%» от уровня заряда в строке состояния практически заходит на рамку. Выглядит неэстетично и недоработано.

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Оболочка

Wiko T3 работает под управлением практически «чистого» Android 11 с незначительными изменениями. Из-за этого многим пользователям Android может не хватать разного рода функций, к которым они могли привыкнуть на китайских смартфонах. Патч безопасности на смартфоне стоит от 5 мая и, вероятно, в дальнейшем его еще обновят, однако обновления до Android 12 или 13, скорее всего, ждать не стоит.

В целом, система у Wiko очень скучная и пустая, будто это урезанный Android Go, хоть это и не так.

Система работает неторопливо, но при этом стабильно. Единственное, можно иногда наткнуться на не до конца переведенное меню. Например, описание функции разблокировки по лицу написано на английском, а про сканер отпечатков пальцев говорится уже по-русски.

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Tecno Pova Neo 2 получил Android 12 и патч безопасности от 5 июля. Вероятно, стоит даже ждать как минимум одного крупного обновления. Поверх операционной системы стоит фирменная оболочка HiOS 12, которая дополнена большим количеством надстроек, функций и приложений. Эта система чем-то напоминает смесь из прошивок Xiaomi, Realme и Honor, из-за чего многим придется по душе.

Если сравнивать с прошлым опытом при сравнении другого смартфона Tecno, в эту оболочку внесли некоторые улучшения, и на данном этапе она работает очень стабильно.

Производительность

Важно помнить, что сравниваемые смартфоны получили бюджетное железо, и «спрос» с таких гаджетов должен быть соответствующим цене.

Wiko T3 работает от 12-нанометрового чипа MediaTek Helio P35, представленного еще в 2018 году. Смартфон предлагается в одной модификации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, которую можно расширить с помощью MicroSD вместо второй SIM-карты.

Tecno Pova Neo 2 также получил чип, выполненный по 12-нм техпроцессу от MediaTek, но более современный и производительный Helio G85, представленный в 2020 году. Смартфон доступен в трех модификациях 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно. Память также можно расширить за счет MicroSD-карточки. При этом в данном случае используется тройной слот, благодаря чему не придется жертвовать второй «симкой». Также в Tecno можно расширить оперативную память за счет основной вплоть до 5 ГБ, но на практике разница вообще не ощущается.

close 100% Wiko T3/Tecno Pova Neo 2 «Газета.Ru»

В бенчмарке Geekbench 5 Wiko T3 набрал 162 и 955 баллов в одноядерном и многоядерном тесте. Teno Pova Neo 2 в свою очередь показал 365 и 1411 баллов, что в два и полтора раза больше соответственно. На практике более мощное железо Tecno ощущается даже при использовании смартфона в качестве проводника в интернет, не говоря уже про игры.

Например, игра New State работает на Wiko со вторым из пяти уровней графики HDR и средним количеством частоты кадров, в то время как Tecno поддерживает высокую графику и высокий FPS. Причем игровой процесс на Tecno Pova Neo 2 идет заметно плавнее, в то время как Wiko T3 чаще «сбрасывает» кадры.

Назвать эти гаджеты игровыми нельзя, но и при своей цене Tecno выдает хороший уровень производительности не только в сравнении с Wiko, но и другими именитыми брендами с более дорогими устройствами.

close 100% Wiko T3/Tecno Pova Neo 2 «Газета.Ru»

Камеры

Wiko T3 получил три задние камеры. Основной датчик с разрешением 48 Мп не может похвастаться высоким уровнем детализации, но для запечатления каких-то моментов, документов и простеньких фотографий его достаточно. Второй модуль — ультраширокоугольный на 8 Мп получился не очень хорошим.

В бюджетном сегменте лучше не использовать камеры-заглушки, так устройство выйдет дешевле для потребителя. Угол не очень широкий, детализация плохая, а снимки получаются довольно темными.

Третий сенсор также является заглушкой — это двухмегапиксельный датчик глубины, используемый для эффекта боке (размытие изображения не в фокусе объективом в фотографии). Фронтальная 8-мегапиксельная камера также справляется на тройку, но для видеосвязи ее хватит «с головой».

close 100% Tecno Pova Neo 2/Wiko T3 «Газета.Ru»

Tecno Pova Neo 2 получил всего два датчика сзади — 16-мегапиксельную основную камеру, способную выдавать снимки с чуть лучшим качеством по сравнению с Wiko. Но если с экраном и железом у Tecno все было выше своего сегмента, то камера тут не прыгает выше головы. В целом, этого достаточно, чтобы также заснять документы или пейзаж — с обработкой помогут алгоритмы Tecno. Детализация снимков лучше, чем у конкурента, но яркость чуть ниже, что понравится не каждому. Второй сенсор в смартфоне — такая же заглушка, которая в стандартных сценариях использования никак не задействуется.

Фронтальная камера Tecno с разрешением 8 Мп может похвастаться хорошей цветопередачей и обработкой, вполне сносным качеством фотографий для соцсетей. К тому же в рамке над экраном смартфона расположен LED-прожектор, который положительно сказывается на качестве фото и видео при недостаточном освещении.

close 100% Wiko T3/Tecno Pova Neo 2 «Газета.Ru»

Wiko T3 может снимать видео на основную и ультраширокоугольную камеру в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду. Детализация с главной камеры для бюджетного сегмента хорошая, но видеоряд получается очень дерганым из-за отсутствия какой-либо стабилизации. С широкого угла детализации практически нет, картинка получается очень мыльной.

Tecno Pova Neo 2 показывает лучшую картинку в разрешении Full HD при 30 к/c, но эталонной съемку назвать нельзя. В целом, снимать в статичном положении лучше с Tecno, но ожидать чего-то выдающегося не стоит.

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Особенности

В Wiko T3 нет поддержки Wi-Fi 5 ГГц. Из-за этого загрузка файлов может занимать заметно большее время. Например, загрузка и установка New State из Google Play объемом 1,27 ГБ на Tecno завершилась, когда у Wiko скачалось лишь 20%.

Также в Wiko T3 сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения, практически не ошибается при считывании рисунка, но сама разблокировка занимает около двух секунд — долго включается экран. В этом плане у Tecno Pova Neo 2 все заметно лучше — сканер отпечатков работает шустро. В обоих также предусмотрена разблокировка по лицу.

В смартфонах установлены скромные по качеству, но довольно громкие динамики. В случае с Tecno Pova Neo 2 — это стереопара, так называемые «полуторки», в которых задействованы мультимедийный и разговорный динамики.

Обнаружить такое в бюджетном устройстве было сюрпризом, учитывая, что в более дорогом Tecno Camon 19 Pro использовался моно-звук.

Еще один нюанс — в Wiko T3 нет NFC, из-за чего бесконтактная оплата на нем невозможна. В Tecno Pova Neo 2 NFC-чип есть, и Mir Pay работает без каких-либо проблем.

Аккумулятор

Wiko T3 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, который заряжается с комплектной 10-ватной зарядки чуть дольше двух часов. Tecno Pova Neo 2 может похвастаться «огромной» по современным меркам батареей на 7000 мАч, с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. На полную зарядку уходит немного больше двух часов.

Tecno проработает от полного заряда в течение полутора-двух дней, в то время как Wiko с уверенностью хватит на один день. Например, при часовом просмотре YouTube у Wiko и Tecno заряд расходуется на 15% и 7% соответственно.

Выводы

При цене в 11 и 12 тыс. руб. за Wiko T3 и Tecno Pova Neo 2 соответственно оба сумели сохранить достаточно производительное для своей категории железо. При этом Tecno за счет дизайна и игровых возможностей, вероятно, больше подойдет школьнику или студенту. Привыкшим к гаджетам с выдержанным дизайном есть смысл присмотреться к Wiko, который хоть и не хватает звезд с неба, имеет достаточный функционал, способный удовлетворить все основные потребности пользователя.