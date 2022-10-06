Pixel Watch, Pixel 7 Pro и Pixel Tablet. Все анонсы с осенней презентации Google

Компания Google провела ежегодную осеннюю презентацию новых гаджетов Made by Google. В рамках мероприятия были представлены два новых смартфона Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также первые в истории компании смарт-часы Pixel Watch и планшет Pixel Tablet. «Газета.Ru» подробно рассказывает обо всех характеристиках и особенностях новинок.

Pixel 7 Pro

Pixel 7 Pro и Pixel 7 получили минимальные обновления по сравнению с прошлогодними моделями. Это угадывается как во внешнем виде устройств, так и в их аппаратной составляющей. Например, Google не стала экспериментировать с дизайном и добавила к корпусу прошлогодних моделей только ободки для объективов камер.

В остальном Pixel 7 Pro и Pixel 7 выглядят так же, как Pixel 6 Pro и Pixel 7.

Pixel 7 Pro получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с максимальной частотой обновления 120 Гц, разрешение QHD+ (1440 на 3120 точек), плотность 512 ppi, поддержкой режима Always-on-Display, а также защитой Gorilla Glass Victus. В верхней части расположен О-образный вырез для фронтальной камеры.

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За производительность отвечает новый 8-ядерный процессор Tensor 2, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу, с максимальной частотой 2,85 ГГц. Согласно заявлению Google, Tensor 2 на 60% мощнее предшественника и значительно энергоэффективнее. За графику отвечает Mali-G710 MC10, который ранее хорошо себя зарекомендовал в геймерском Asus Rog Phone 6D, а также флагманах Honor 70 Pro+ и Vivo X80. Оперативной памяти – 12 ГБ. При этом встроенной может быть либо 128 ГБ, либо 256 ГБ.

Главным достоинством смартфонов Google всегда оставались фотовозможности. Компания ежегодно апгрейдит камеры и алгоритмы улучшения изображений. В этот раз разработчики также сумели придумать, как удивить публику.

Pixel 7 Pro получил три основные камеры: главный модуль на 50 Мп, сенсор с ультраширокоугольной линзой на 12 МП, а также телеобъектив с сенсором на 48 МП.

Физически в Pixel 7 Pro обновились только два последних модуля. Новый телеобъектив получил большее фокусное расстояние, что позволяет смартфону делать пятикратное оптическое увеличение изображения вместо четырехкратного в Pixel 6 Pro. При этом Google утверждает, что нейросетевой фильтр Super Res Zoom позволяет делать снимки без потери качества даже при 10-кратном приближении. В ультраширокоугольной же камере до 125 градусов увеличился угол обзора, а также появился автофокус, что позволяет делать макроснимки.

Кроме того, в Pixel 7 и 7 Pro появился режим Photo Unblur. Он при помощи нейросетей и процессора Tensor 2 исправляет размытия на снимках, сделанных в движении.

Нововведением по части видео стал режим Cinematic Blur. В нем Pixel 7 и 7 Pro могут записывать видео с эффектом размытия заднего фона.

Изменения коснулись и фронтальной камеры. В Pixel 7 Pro используется новый 11-мегапиксельный модуль с поддержкой автофокуса. К ней же Google привязала функцию разблокировки по лицу Face Unlock, которой нет в Pixel 6 и 6 Pro. Отмечается, что работа данной функции завязана на новом процессоре Tensor 2.

В плане автономности Pixel 7 Pro, вероятно, будет идентичен Pixel 6 Pro, поскольку новинка получила аккумулятор с той же емкостью 5000 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 30 Вт и беспроводная до 23 Вт.

Новинка уже доступна для предзаказа в США и ряде других стран. Поставки начнутся 13 октября. Цена – от $899 (примерно 55 тыс. руб.).

Pixel 7

Pixel 7 представляет собой упрощенную модель Pixel 7 Pro. Здесь используется 6,3-дюймовая OLED-матрица с разрешением FHD+ (1800 на 2400 пикселей), плотностью 416 ppi и частотой обновления 90 Гц. Аналогичное решение использовалось и в Pixel 6.

За производительность здесь отвечает такой же, как и в Pixel 7 Pro, процессор Tensor 2. При этом модель имеет меньший объем оперативной памяти: доступны версии либо на 8 и 128 ГБ, либо 8 и 256 ГБ.

По камерам флагман и субфлагман тоже идентичны за исключением отсутствия в последнем телеобъектива – Pixel 7 не поддерживает оптическое приближение. При этом в Pixel 7 тоже используется обновленная фронтальная камера с Face Unlock.

В младшей модели используется аккумулятор на 4355 мАч. Это значительно меньше, чем у Pixel 7 Pro и даже Pixel 6, к автономности которого в 2021 году было много претензий. При этом, по данным Google, новинка способна проработать от одного заряда до 72 часов. Вместе с тем субфлагман поддерживает проводную зарядку мощностью до 30 Вт и беспроводную до 23 вт.

Новинка появится в продаже 13 октября по цене от $599 (примерно 36 тыс. руб.).

Pixel Watch

Pixel Watch – это первые часы компании Google. Устройство получило круглый 1,6-дюймовый AMOLED-экран с плотностью 320 ppi, яркостью до 1000 нт и поддержкой режима Always-on-Display. Экран имеет скругленные края, что вызывает опасения за его долговечность, хоть он и защищен стеклом Gorilla Glass 5. Впрочем, сторонние производители аксессуаров уже начали выпускать специальные чехлы для Pixel Watch, которые защищают края экрана от царапин и ударов.

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Дизайн новинки напоминает Galaxy Watch Active. Pixel Watch – это такие же компактные унисекс-часы только с более «плавными» формами. По умолчанию в комплекте с часами идут две пары силиконовых браслетов – при желании их можно заменить.

За производительность часов отвечает 2-ядерный процессор Exynos 9110 SoC от Samsung с максимальной тактовой частотой 1,15 ГГц. Помогают ему 2 ГБ оперативной памяти.

Из коммуникационных модулей в устройстве установлены Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, модуль eSIM для связи типа 4G LTE, а также GPS.

Для мониторинга состояния здоровья в часах предусмотрены оптический пульсометр, сенсор уровня кислорода в крови (SpO2), а также система для снятия электрокардиограммы сердца (ЭКГ), как в Apple Watch и последних моделях Huawei Watch и Samsung Galaxy Watch.

Корпус устройства на 100% выполнен из переработанного металла и имеет защиту от влаги и пыли. Часы поддерживают давление воды до 5 АТМ, что позволяет нырять с ними на небольшую глубину без дайверского оборудования. Из элементов управления на часах имеется только одна функциональная кнопка-колесо вроде Digital Crown в Apple Watch.

Часы поддерживают более 1000 видов тренировок и коло 400 упражнений для релаксации.

Google заявила, что аккумулятора емкостью 294 мАч хватает в среднем на 24 часа работы от одного заряда.

Устройство работает на базе Wear OS 3.5, которая также доступна на Galaxy Watch. То есть на Pixel Watch можно устанавливать сторонние приложения из файлов типа .apk. Фактически это говорит о том, что в России на часы Google можно будет установить Mir Pay и расплачиваться ими в магазинах.

Устройство поступит в продажу 13 октября по цене $349 (около 21 тыс. руб.) за версию без eSIM и $399 (около 24 тыс. руб.) c ней. На выбор будут доступны «золотой», «серебряный» и «черный» цвета.

Google Tablet

Другим принципиально новым устройством, которое было представлено в рамках Made By Google, стал Pixel Tablet. Ввиду того, что планшет поступит в продажу только в 2023 году, компания провела короткую его презентацию.

Устройство получит алюминиевый корпус, покрытый неким «нанокерамическим» слоем, который по тактильным ощущениям схож с фарфором.

Google позиционирует новинку как устройство премиум-класса.

Из технических характеристик известно только то, что Pixel Tablet, как и новые смартфоны, будет работать на фирменном процессоре Tensor 2.