iPhone с камерой на 48 Мп: Apple проводит осеннюю презентацию LIVE

Самым ожидаемым изменением экстерьера iPhone 14 Pro может стать новый вырез в экране, который придет на смену набившей оскомину «челке». Во флагманских моделях также впервые появится камера с разрешением 48 Мп. Относительно базовых моделей iPhone 14 ждать чего-то принципиально нового не приходится. Совсем скоро узнаем, чем в этом году удивят в Apple.
Согласно утечкам, сегодня будут представлены не только четыре новых iPhone, но и целых три модели Apple Watch, включая первую в истории Apple версию Pro, а также AirPods Pro 2. Не исключены и другие анонсы вроде MacBook и iPad 10, но веры в них не очень много.