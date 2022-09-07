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Технологии

iPhone с камерой на 48 Мп: Apple проводит осеннюю презентацию LIVE

Онлайн-трансляция презентации iPhone 14, Apple Watch 8 и новых AirPods Pro

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters
В Купертино проходит ежегодная осенняя презентация компании Apple, на которой должны представить новый iPhone 14, его увеличенную Plus-версию и iPhone 14 Pro в двух размерах. Также на мероприятии покажут три версии умных часов Apple Watch и обновленные AirPods Pro. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Apple Far Out.
Трансляция
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19:50

Самым ожидаемым изменением экстерьера iPhone 14 Pro может стать новый вырез в экране, который придет на смену набившей оскомину «челке». Во флагманских моделях также впервые появится камера с разрешением 48 Мп. Относительно базовых моделей iPhone 14 ждать чего-то принципиально нового не приходится. Совсем скоро узнаем, чем в этом году удивят в Apple.

19:45

Согласно утечкам, сегодня будут представлены не только четыре новых iPhone, но и целых три модели Apple Watch, включая первую в истории Apple версию Pro, а также AirPods Pro 2. Не исключены и другие анонсы вроде MacBook и iPad 10, но веры в них не очень много.

19:30

Привет всем любителям высоких технологий! Сегодня мы проведем этот вечер вместе с вами за просмотром презентации новой линейки смартфонов и других гаджетов от Apple, которая стартует в 20:00 часов по московскому времени.

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