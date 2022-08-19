Как защитить смартфон от прослушки и шпионажа

Несмотря на все заверения производителей, мобильные ОС Android и iOS все еще остаются уязвимы перед самыми банальными способами отслеживания со стороны злоумышленников. Как с помощью встроенных в устройства функций можно защитить смартфон от прослушки и шпионажа — читайте в материале «Газеты.Ru».

Отключение камеры и микрофона

Современные трояны и зловреды умеют вести незаметную прослушку и видеосъемку с помощью камеры и микрофонов в смартфонах. Однако, чтобы обезопасить себя, необязательно использовать проверенный метод в виде заклеивания камеры.

С появлением Android 12 Google добавила в систему функциональные кнопки в меню быстрого доступа, которые позволяют отключать микрофон и камеру. Так, если нужно будет быстро совершить снимок, при открытии камеры появится запрос доступа к модулям, как это обычно бывает при первом открытии приложения. Если какое-то приложение в фоновом режиме запустит фиксацию голоса или картинки, пользователь сразу же увидит запрос доступа к микрофону или камере, что позволит выявить шпионскую программу.

Если же не отключать камеру и микрофон, то при активации того или иного модуля в строке состояния смартфона будет появляться иконка, уведомляющая о его использовании — если вы видите, что иконка «горит», но вы устройством не пользуетесь, это повод задуматься о возможной слежке.

Стоит отметить, что приложение «Яндекс», VK или Google при нахождениях на определенных страницах держит микрофон активным для моментального срабатывания голосовых ассистентов, если пользователь разрешил приложению доступ к модулю.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт по «железу», преподаватель в Школе программистов МШП Кирилл Ситнов отметил, что возможность отключения камеры и микрофона уже внедряется многими производителями Android-смартфонов и скоро станет повсеместной.

Защита USB

Чтобы защитить личные данные и само устройство от нежелательного вмешательства, можно использовать и специальную функцию в настройках. Так, владельцы iPhone могут включить режим «USB-аксессуары» в меню «Face ID и код-пароль» в настройках. Эта функция предотвращает подключение USB-аксессуаров к устройству iOS, если устройство заблокировано более часа.

В случае с Android-смартфонами аналогичной функции нет, однако, как считает Ситнов, следует хотя бы ограничиться защитой от нежелательного доступа к файлам при подключении USB-провода.

«Обязательно в настройках нужно выставить опцию, чтобы при подключении гаджета по USB автоматически шла только зарядка, а для передачи данных необходимо было ответить на запрос, который можно подтвердить только при разблокированном экране», — советует эксперт.

Обычно подобная функция прячется в «Настройках для разработчиков», которые включаются после многократного нажатия по пункту «Номер сборки» и другим в зависимости от производителя. Найти необходимый пункт после активации раздела для разработчиков можно по ключевому слову «USB».

Кража данных через браузер и приложения

Чтобы обезопасить себя от «шпионящих» сайтов, рекомендуется отключать браузеру доступ к камере, микрофону и файлам. На iPhone это можно сделать в настройках Safari.

На Android же необходимо зажать иконку браузера, открыть пункт «Сведения», который обозначается значком «i», и перейти в меню «Разрешения». Там необходимо выбрать, к какой части смартфона приложению будет запрещен доступ. Рекомендуется использовать настройку «Спрашивать каждый раз» — так пользователь сможет продолжать пользоваться всем функционалом программы, а при первом же закрытии приложения доступ снова отзовется.

Аналогичным способом можно запретить доступ к тем или иным данным и службам на любом Android-смартфоне. В iPhone широкие возможности для разрешений приложений спрятаны в настройках в разделе «Конфиденциальность».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что нельзя быть уверенным в безопасности приложений, даже если они были загружены из магазинов Apple или Google.

«Приложениям запрещать доступ к фото, SMS, контактам можно и нужно, особенно если это приложения, в которых пользователь не уверен. Например, если какая-то полезная программа «стучится» и просит получить доступ ко всему, чему угодно. Не надо быть уверенным в том, что, если приложение попало в Play Store или App Store, оно безопасно» — считает эксперт.

Защита SIM-карты

Кроме того, Муртазин отметил, что установка пин-кода на SIM-карту, которой часто пренебрегают пользователи, является действенным способом защиты не только данных, но и «кошелька» владельца.

«Пользователи часто забывают о защите SIM-карты, и это ошибочно. Причина простая — потеряете телефон, кто-нибудь ей воспользуется. У меня знакомые, коллеги-журналисты, в Барселоне так «попали» на 45 тыс. руб. У них украли в баре iPhone, который не смогли разблокировать, но SIM-карту вставили в другой аппарат и звонили», — отметил эксперт.

Кроме того, если злоумышленник сможет получить доступ к SIM-карте, к которой привязаны банковские приложения, рабочие аккаунты и соцсети, пользователь рискует потерять не только деньги, но и всю свою «цифровую жизнь». С помощью SIM-карты мошенники смогут украсть как интимные фотографии, которые часто хранятся в переписках, так и конфиденциальные данные, которые также нередко встречаются в облаке или в переписках с самим собой.

Защита «флешек»

Специалист Ситнов также отметил, что в смартфонах, в которых предусмотрен разъем для MicroSD-карточек, необходимо использовать шифрование — так данные с накопителя будут читаться только на данном устройстве. Если злоумышленник получит физический доступ к гаджету, он никак не сможет похитить пользовательские данные с «флешки».

В iPhone ввиду отсутствия возможности расширения памяти такой функции не предусмотрено. Пользователи Android в свою очередь могут найти этот раздел в настройках по ключевым словам — расположение этого пункта зачастую зависит от производителя.

Защита от «лишних глаз»

Антишпионское защитное стекло для смартфона выполняет двойную функцию, защищая дисплей от царапин и одновременно пользователей от посторонних глаз, считает Ситнов.

«Такое стекло позволяет видеть информацию на экране только под прямым углом к экрану. То есть сторонние попутчики в общественном транспорте за вами не пошпионят», — считает эксперт.

Однако стоит учитывать, что такое решение будет неудобным при совместном использовании смартфона, например, просмотре видеороликов. К тому же подобные стекла и пленки слабо пропускают свет, из-за чего заметно уменьшается яркость смартфона.

Риск есть всегда

Существуют приложения, которые собирают личные данные пользователя без его согласия и передают их злоумышленникам. Такое ПО может получить доступ к переписке в соцсетях и мессенджерах, перехватывать и анализировать нажатие клавиш, делать скриншоты экрана, записывать окружение через микрофон и камеру мобильного телефона и многое другое.

По словам эксперта по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, для разнопланового шпионажа может использоваться два класса ПО: сталкерское и шпионское.

«Если слежка ведется за партнером в паре с использованием сталкерского софта, для установки которого необходим физический доступ к устройству, то ее можно попытаться выявить самостоятельно. Для этого на Android нужно проверить разрешения приложений: обычно сталкерский софт использует доступ к камере и микрофону, геолокации, Accessibility Service, и имеет права администратора на устройстве», — отметил эксперт.

При этом на iOS такая слежка невозможна без так называемого «джейлбрейка», или взлома операционной системы. Однако если человек все же обнаружил у себя на устройстве сталкерское ПО, Галов не рекомендует его сразу удалять, так как злоумышленник об этом быстро узнает.

«Сложная целевая атака на высокопоставленное лицо зачастую реализуется с применением шпионского ПО и часто вместе с эксплойтами. Способ заражения может отличаться в зависимости от самого шпионского ПО. Однако надо понимать, что применение таких программ — это сложная в техническом плане и не массовая история», — уверил Галов.

Как высказались большинство из опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, в современном мире становится сложнее полностью защититься от шпионажа со стороны гаджетов. Так, коммерческий директор компании NGR Softlab Александр Булатов уверен, что лучшей защитой личных данных является осознанное отношение к смартфону.

«У нас в руках устройство, которое способно 24 на 7 фиксировать все перемещения, разговоры и даже видеть окружающее пространство. Эти функции можно отключить далеко не всегда. Лучшая защита — исключение физического присутствия смартфона или обеспечение его изоляции там, где не желательны лишние «глаза и уши»», — заявил Булатов.

Эксперт предупредил, что никакое программное отключение возможностей доступа приложений не дает 100-процентных гарантий. Важно понимать, что даже полное отключение смартфона или авиарежим не могут гарантировать полную пассивность устройства, особенно если оно имеет встроенный аккумулятор, который нельзя изъять.