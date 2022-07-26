Гид: что делать на фестивале Geek Picnic

Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic впервые пройдет в московском парке «Музеон» 30 июля. Организаторы готовятся показать самые необычные и высокотехнологичные новинки науки и искусства. Рассказываем, чем можно заняться на фестивале — и что посмотреть взрослым и детям.

Парад фантастического электротранспорта

Выставка-парад необычных самодельных электромашин в стилях авто-бестиарий, киберпанк и ретро-футуризм позволит гостям прокатиться и сделать селфи на фантастическом транспорте. В параде примут участие уникальные электрические транспортные средства и их создатели — лауреаты всероссийского DIY конкурса Geek Day 2022.

Необычные экспонаты

Робот-ангел — роботизированный арт-объект создавался специально для Geek Picnic творческой лабораторией ArtBase. Четырехметровая динамическая инсталляция представляет собой робота, расправляющего механические крылья для тех гостей, кто три раза подряд правильно ответил на его вопросы, касающиеся различных областей науки.

Глава инфоцентра Робот-рыбак — новейший андроидный робот от компании Promobot будет ловить роборыб в огромном аквариуме. Вы можете задать ему любой вопрос о фестивале, и он с удовольствием отвлечется от своего любимого хобби. Также все желающие смогут помочь рыбкам с помощью пультов дистанционного управления.

Электрочерепаха — 7-метровый электромобиль — обладатель приза зрительских симпатий всероссийского конкурса фантастического электротранспорта Geek Day 2022. Черепаха может прокатить на своей спине до 20 взрослых одновременно.

Карусель «Заря» — главная сцена в этом году будет выглядеть как арт-объект, представлявший Россию за океаном на фестивале Burning Man. Динамическая конструкция карусели приводится в движение самими гостями, которые раскручивают выступающих спикеров и артистов.

Павильон «Фантастика»

Пространство соберет всех любителей фантастики на встречу с авторами. Российские писатели поговорят о создании книг и фильмов в этом популярном жанре. В программе также презентации новых книг, круглые столы, панельные дискуссии. Среди участников: Павел Верещагин, Алина Сафронова, Соня Фрейм, Анастасия Елахова, Слава Бакулин, Гриша Батанов, Женя Сафонова, Дмитрий Золотницкий, Даха Тараторина, Маргарита Блинова, Анна Платунова, Евгения Александрова, Эля Рин, Роман Папсуев и многие другие.

close 100% Пресс-служба Geek Picnic

Лекторий

Одновременно на фестивале заработают сразу 10 лекториев, посвященных урбанистике и вопросам технологического оснащения современных городов, экологии, игровой индустрии, науке и космосу, биотехнологиям и др.

Например, в Лектории научного и технологического искусства выступят известные художники, работающие в направлении Art&Science, которые в качестве инструмента в своих арт-проектах применяют исследовательские методики, оборудование научных лабораторий, а также художники, работающие в направлении Technological Art и применяющие новейшие технологии и разработки.

Дмитрий Булатов, выдающийся исследователь, куратор и художник Art&Science, расскажет о глубоких медиа, о работах в этом направлении, в которых автор, создавая нечто, включает в свое произведение в качестве соавтора ИИ, бактерии, гравитацию, магнитные поля – все то, что получило название «нечеловеческих» агентов.

Алексей Шульгин, художник, куратор, пионер российского медиа-арта затронет тему технологии и экологии в рамках новой этики. Эдуард Хайман, дизайнер, архитектор, городской исследователь и цифровой художник, расскажет, как искусственный интеллект становится частью творческих профессий, и как генеративные алгоритмы позволяют архитекторам и дизайнерам по-новому посмотреть на предмет своего творчества.

Мультидисциплинарный художник Евгений Лукута станет проводником в метавселенные. Он расскажет о творческих тактиках сбора данных, технологиях создания цифровых двойников и аватаров, о возможности перенести архив из объектов реальности в метапространство. На встрече с Артемом Коневских, художником, ML-инженером участники смогут выяснить, кто и как населяет цифровые миры, а также смогут при помощи нейросетей и технологий 3D-сканирования создать собственное виртуальное комьюнити, заселив небольшую улочку своими цифровыми копиями. Свой собственный когнитивный портрет смогут создать участники на встрече с Дмитрием Сошниковым. Николай Голиков, художник, инженер, исследователь познакомит зрителей с техническими способами взаимоинтеграции человеческого тела и электронных устройств в арт-проектах (ЭЭГ, ЭМГ, ЭКГ, миостимуляция).

Художник Ростан Тавасиев исследует взаимодействие искусства с научной фантастикой познакомит зрителей с идеей искусства в космосе. Владлена Громова (VALab), художник и исследователь научного искусства обратится к истории происхождения самого понятия сайнс-арт.

В лектории пройдет дискуссия о развитии научного искусства «Art&Science и инновации». В ней примут участие художники и эксперты Art&Science: Алексей Шульгин, Эдуард Хайман, Артем Парамонов и Владлена Громова, модератор дискуссии — Екатерина Щербакова, культуролог, куратор, специалист в области Art&Science и технологического искусства, исполнительный директор Laboratoria Art&Sciencе Fondation.

Куратор лектория — Елена Демидова медиахудожник, куратор исследовательского проекта MEDIA BODY MEDIA.

В Лектории «Экология» выступит Ольга Гандурина, заместитель руководителя +1Город. Она расскажет про инновации в текстильном производстве, которые способны спасти мир от экологической катастрофы.

Максим Голованов, руководитель +1Город и эксперт в области устойчивых технологий, затронет тему глобального «гринвошинга» в бизнесе.

В IT-лектории вы узнаете, как реально «войти в АйТи» и как проверить IT-курсы на предмет дальнейшего трудоустройства.

А на главной сцене состоится круглый стол «Киборгизация, чипизация и прочие страхи технологического мира». В ходе круглого стола ученые, которые занимаются разработкой и тестированием нейроинтерфейсов, бионических протезов и исследователи научного и технологического искусства, дадут профессиональные комментарии позициям «возможностей» и «страхов». Участники: Михаил Лебедев, Андрей Демчинский, Дмитрий Булатов, модерирует Елена Демидова.

* Полное расписание лекций можно посмотреть на сайте фестиваля geek-picnic.me.

Геймдев (Разработка компьютерных игр)

Впервые на Geek Picnic будет работать отдельный большой лекторий, посвященный видеоиграм, их созданию, раскрутке и поиску работы в этой перспективной отрасли, которая уже обогнала индустрию кино по бюджетам и выручке.

В лектории выступят: Дмитрий Воротилин, маркетолог GameXP; Анна Мусина, литературовед, разработчик игр и ведущий нарративный дизайнер лаборатории геймификации, автор блога для игровых сценаристов Mooshi Games; Павел Жуков, автор научных статей, руководитель проектов в лаборатории геймификации, основатель PlaySkills; Вера Величко, художник-иллюстратор, основатель Owl Studio, основатель онлайн-школы ArtNest; Сергей Чекмаев, писатель, сценарист, литературный редактор, руководитель сценарной секции Союза литераторов России и другие.

VR-зона

Впервые в этом году пространство будет включать в себя не только полноценный лекторий по виртуальной реальности, но и отдельный шатер, где каждый желающий может сделать первые шаги в знакомстве с различными метавселенными, узнать, как оформить свой аватар, протестировать методики общения и взаимодействия с предметами виртуального мира в авторских метавселенных от компании «Венера Метаверс».

close 100% Пресс-служба Geek Picnic

Science Art выставка SOUND ARTIST

Молодежная секция Термен-центра при Московской консерватории и выпускники школы Родченко представят коллекцию предметов искусства. Будут показаны работы молодых медиа-художников, фокус которых направлен на работу с современными технологиями и DIY. Светозвуковые объекты, интерактивные инсталляции, звуковые перформансы — это и многое другое можно будет увидеть на фестивале.

FIRST Tech. Соревнования роботов

Серия международных командных инженерных робототехнических соревнований для школьников. Вы узнаете, в чем заключаются принципы движения FIRST Tech Challenge, как проходят инженерные соревнования, как выглядит игровое поле и роботы, чем занимаются команды кроме постройки роботов и многое другое. У каждого будет возможность построить своего игрового робота, взять в руки джойстик и поуправлять им. На фестивале будет проведены мастер-классы по сборке роботов, после которого участников ждут мини-соревнования на специальном игровом поле.

Увидеть Солнце в телескоп

На фестивале любители астрономии из Московского астрономического клуба дадут гостям уникальную возможность понаблюдать за ближайшей к нам звездой – Солнцем. Наблюдения будут проводиться как через универсальные телескопы, оснащенные защитными солнечными фильтрами, так и через специальные хоромосферные телескопы Coronado.

Кино

В этом году на фестивале будет свой кинозал, где можно будет отдохнуть и посмотреть подборку авторских документальных и художественных лент о науке и ученых. Также здесь будут проходить встречи с режиссерами и панельные дискуссии.

В программе кинотеатра:

Научно-документальный сериал «Мозг. Вторая Вселенная» рассказывает о малоизученных явлениях работы мозга, над пониманием которых бьются современные ученые.

«Гравитация. Главная сила» — фильм, который вышел на канале «Наука» в 2021 году, посвящен фундаментальному взаимодействию, которое благодаря своей универсальности и дальнодействию в значительной степени сформировало Вселенную.

«Меганаука «Как услышать галактику». Когда вы настраиваете радио, вы буквально слышите космос. Какая-то часть так называемого белого шума – это синхротронное излучение нашей галактики Млечный Путь. А вообще, практически все объекты в космосе постоянно находятся в прямом эфире. Но только для того, чтобы их услышать, нужны антенны помощнее, чем в вашем радиоприемнике.

«Научные сенсации: «Невечная мерзлота». Глобальное потепление климата сопровождается таянием подземных льдов, которые учёные называют криосферой, или «вечной мерзлотой». Больше половины территории России лежит в этой зоне мерзлых грунтов. Как быстро Земля теряет свои подземные льды? Как изменится жизнь в городах и посёлках, расположенных в вечной мерзлоте, какие последствия ждут нашу планету в связи с происходящими изменениями и как выжить в новых условиях?

«Научные сенсации «Экореволюция». С середины 18-го века человечество совершило уже три промышленных революции. Они сформировали лицо современной цивилизации, дали нам развитую энергетику, недорогие синтетические материалы и доступную пищу. Но рост уровня потребления обернулся колоссальными экологическими проблемами. Последствия загрязнения окружающей среды и глобального потепления уже ощущает на себе практически каждый житель Земли. И в ближайшие несколько десятилетий эти проблемы будут только нарастать.

* Полное расписание кинотеатра можно посмотреть на сайте фестиваля geek-picnic.me.

Стартапы

В зоне стартапов представят самые необычные решения для разных случаев жизни: например, специальное устройство позволит делать необходимое в каждом хозяйстве мыло из надоедливых комаров, с помощью новейших фито-инсталляций можно будет вырастить укроп и салат прямо на стенах дома, а рюкзаки-теплицы позволят взять урожай с собой в поход. Там же все желающие смогут пройти чипирование NFC.

Центр современного искусства «Марс»

Выставка «Экспансия реальности» представляет AR-скульптуры, интерактивные, световые и site-specific инсталляции, а также уникальный кинетический объект, реагирующий на дыхание человека, и масштабную композицию, составленную из цифровых панно, разработанных на основе алгоритмов машинного обучения. Авторы: Владимир Андреев, Nature Breath, Energy Pulsation.

Детская программа

Образовательная программа будет очень насыщенной: дети и подростки смогут научиться программированию и основам скетчинга в школе «Кодабра», сделать космического робота своими руками, а также пройти уроки по строительству мостов и зданий, сборке модели водородного двигателя. На фестивале пройдут увлекательные мастер-классы по современной космонавтике и астрономии, созданию компьютерных игр и анимированных спецэффектов и многие другие. Привезут даже специальные телескопы, в которые можно без проблем наблюдать за Солнцем.

Полезные навыки можно будет получить и в школе юных блогеров. В специальном шатре пройдут встречи с известными блогерами, мастер-классы, конкурсы и лекции. Самые смелые участники смогут показать свои аккаунты в YouTube, TikTok, VK Клипах, а эксперты дадут советы, как развивать проект.

Почувствовать себя детективом и расследовать преступление с помощью науки, можно будет приняв участие в программе «Случай в Сибирском Экспрессе». По сюжету события происходят в поезде, в котором произошло преступление. Чтобы разгадать тайну, будет необходимо проверять улики, вести собственное расследование и исключать подозреваемых из списка.

Программа для школьников реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Ориентироваться на площадке поможет геосервис 2ГИС. Специально для Geek Picnic картографы 2ГИС сделали подробную карту фестиваля. Обязательно скачайте приложение, открывайте карту Geek Picnic, чтобы не заблудиться и не пропустить интересные площадки и ивенты.

А если вдруг 30 июля вы окажетесь не в Москве, робот телеприсутствия поможет подключиться и посмотреть на фестиваль своими глазами из любой точки мира.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда культурных инициатив.

Время работы фестиваля: 10:00 — 22:00

Купить билет можно здесь.