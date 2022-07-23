Android с камерой 200 Мп и iPhone без «челки». Самые ожидаемые смартфоны второй половины года

В течение ближайших нескольких месяцев Motorola и Xiaomi представят первые смартфоны с камерой на 200 Мп, а iPhone наконец лишится «челки» и получит датчик с разрешением 48 Мп. На какие мобильные устройства стоит обратить внимание во второй половине 2022 года — в материале «Газеты.Ru».

iPhone 14

Согласно многочисленным утечкам, флагманские iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут оснащаться 48-мегапиксельными основными камерами, в то время как последние несколько лет Apple устанавливала в свои смартфоны модули на 12 Мп. Ожидается, что смартфоны компании научатся снимать видео в разрешении 8K, что с форматом ProRes позволит видеооператорам использовать камеры iPhone 14 Pro в профессиональных целях.

Кроме того, впервые со времен iPhone X, представленного в 2017 году, смартфон от Apple лишится выреза под фронтальную камеру и сенсоры Face ID, который также называют «челкой».

Вместо этого iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получат i-образный вырез, который уже прозвали «пилюлей» ввиду его вытянутой формы. Многие фанаты «яблочной» компании разглядели в таком решении «глоток свежего воздуха» для дизайна лицевой панели смартфона, которая глобально не менялась пять лет.

В 2022 году Apple откажется от выпуска iPhone mini, однако на смену маленьким смартфонам придет большой — iPhone 14 Max, который получит идентичное номерной модели «железо» в корпусе iPhone 14 Pro Max. Так, технические характеристики iPhone 14 Max будут полностью повторять iPhone 14, однако размер экрана новой модели в линейке составит 6,7 дюймов, как в старшей модели.

Всего Apple представит четыре модели — iPhone 14, 14 Pro, 14 Max и 14 Pro Max. Первые две получат дисплеи на 6,1 дюйма, вторые две — на 6,7 дюйма.

Некоторые фанаты Apple будут расстроены, потому что iPhone 14 и 14 Max не получат существенных обновлений по части «железа». В качестве чипсета в новинках будет установлен Apple A15 Bionic, известный по iPhone 13. Обновленный чип A16 Bionic внедрят лишь в Pro-серию. Таким образом, производительность iPhone 14 и 14 Max мало будет отличаться от уровня iPhone 13.

Ожидается, что презентация новинок пройдет в сентябре 2022 года, а их стоимость увеличится по сравнению с прошлогодними моделями. Так, по данным инсайдеров, iPhone 14 будет предлагаться по цене от $800 (около 45,9 тыс. руб.), 14 Max будет стоить от $900 (около 51,6 тыс. руб.), 14 Pro — от $1,1 тыс. (около 63,1 тыс. руб.), а старшая модель iPhone 14 Pro Max обойдется покупателям минимум в $1,2 тыс. (около 68,8 тыс. руб.).

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Motorola Frontier

Компания Motorola планирует первой представить смартфон с камерой, разрешение которой составит 200 Мп. Согласно последним утечкам, смартфон будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. За производительность во флагмане от Motorola будет отвечать чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а также 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Разрешение камеры Motorola Frontier будет почти вдвое больше, чем у фотофлагмана Samsung Galaxy S22 Ultra — 200 Мп против 108 Мп. Предполагается, что выбор Motorola пал на сенсор Samsung ISOCELL HP1, выпущенный в конце прошлого года.

При этом, несмотря на заявленные 200 Мп, в автоматическом режиме смартфон будет снимать фото в разрешении 50 Мп с использованием биннинга (объединения) четырех пикселей в один, что ранее подтвердил генеральный директор подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае Чен Цзинь. Такое решение позволяет делать итоговый снимок более ярким и детализированным. Пиксельный биннинг используется во всех камерах с высоким разрешением. Например, датчики на 108 и 64 Мп в основном снимают в разрешении 12 Мп. Однако в смартфоне все же будет присутствовать режим съемки в полном разрешении (200 Мп).

В дополнение к основному датчику смартфон также получит сверхширокоугольный сенсор на 50 Мп и 12-мегапиксельный телеобъектив. На передней поверхности Motorola Frontier разместят фронтальную камеру с разрешением 60 Мп.

Предполагается, что новинка будет оснащена аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Анонс Motorola Frontier должен состояться до конца августа. Стоимость устройства пока не сообщается.

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Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4

Samsung официально подтвердила, что 10 августа проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в ходе которого, вероятнее всего, будут представлены гибкие флагманы компании — Galaxy Z Fold4 и Z Flip4.

Согласно последним утечкам, Galaxy Z Fold4 получит два экрана — внутренний дисплей будет представлен 7,6-дюймовым AMOLED-экраном, а внешний получит AMOLED-матрицу диагональю 6,2 дюйма. Оба дисплея предложат пользователю поддержку высокой частоты обновления изображения до 120 Гц.

Samsung Galaxy Z Fold4 также будет оснащен двумя экранами. Внутренний дисплей получит 6,7 дюймов, а внешний экран, согласно разным источникам, получит диагональ от 1,9 до 2,1 дюйма. При этом тип матрицы и какие-либо подробности об экранах Z Flip4 остаются неизвестны.

Оба смартфона от Samsung будут работать на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Известно, что Galaxy Z Fold4 предложит от 128 ГБ встроенной памяти до 1 ТБ.

Из-за форм-фактора раскладушек Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 не смогут предложить высокий запас аккумулятора — их емкость составит 4400 мАч и 3700 мАч соответственно, а мощность зарядки — 25 Вт по проводному и 10 Вт по беспроводному протоколам.

Сообщается также, что Samsung Galaxy Z Fold4, как и его предшественник, получит защиту от воды и сможет работать со стилусом Samsung S-Pen.

Согласно последним утечкам, Samsung повысит стоимость Galaxy Z Flip4 на $100 — смартфон будет стоить от $1,1 тыс. (около 62,1 тыс. руб.). Стоимость Z Fold4 останется на прежнем уровне — от $1,8 тыс. (около 101,6 тыс. руб.). Сколько новинки будут стоить в России, неизвестно, так как в марте Samsung приостановила поставки смартфонов, чипов и бытовой электроники в РФ.

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Xiaomi 12T Pro

Если верить инсайдерам, компания Xiaomi в скором времени представит в Китае смартфон Redmi K50S Pro, который поступит на глобальный рынок под названием Xiaomi 12T Pro. Ожидается, что смартфон получит 200-мегапиксельную камеру ISOCELL HP1, как Motorola Frontier или более новый сенсор ISOCELL HP3.

На момент публикации заметки о грядущем флагмане Xiaomi известно не много. По слухам, он будет работать на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1 и сможет предложить быструю зарядку мощностью 120 Вт, благодаря которой восполнение аккумулятора емкостью 4500 мАч займет не более 15 минут.

В линейке также будет представлена начальная модель, Xiaomi 12T, которая, как сообщается, получит чипсет MediaTek Dimensity 8100.

Ожидается, что линейка Xiaomi 12T будет представлена в сентябре — в том же месяце прошлого года были представлены Xiaomi 11T и 11T Pro.

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OnePlus 10T

Бренд OnePlus сильно изменился за последние несколько лет. Компания отошла от создания гаджетов для энтузиаста в попытках выйти на массовый рынок. В процессе бренд расширил свой модельный ряд, добавив гораздо больше устройств начального и среднего сегмента, и сократил флагманский модельный ряд до одного смартфона — OnePlus 10 Pro.

Несмотря на это, в многочисленных утечках утверждается, что до конца года OnePlus выпустит новый флагман под названием 10T 5G, который получит аналогичный OnePlus 10 Pro дизайн и похожие характеристики.

Предполагается, что OnePlus 10T будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц и вырезом под 32-мегапиксельную селфи-камеру. На задней панели вместе с основной 50-мегапиксельной камерой будут расположены сверхширокоугольный сенсор на 16 Мп и 2-мегапиксельный макромодуль.

Ранние утечки указывали на то, что в смартфоне будет чип MediaTek Dimensity 9000, но впоследствии OnePlus остановилась на Snapdragon 8+ Gen 1.

Известно, что OnePlus 10T получит аккумулятор емкостью 4800 мАч и зарядку мощностью 150 Вт. При этом смартфон в отличии от OnePlus 10 Pro лишится поддержки беспроводной зарядки.

Единственным заметным недостатком новинки для фанатов может оказаться отказ компании в модели OnePlus 10T от рычажка беззвучного режима, которые считались главной фишкой смартфонов компании.

На момент написания заметки стоимость и сроки презентации субфлагмана компании не сообщаются. Предполагается, что цена OnePlus 10T будет варьироваться от $600 до $800 (около 33,8 и 45,1 тыс. руб. соответственно), а выход новинки состоится ближе к концу года.

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Google Pixel 7

Компания Google в ходе конференции Google I/O 2022 в мае показала Pixel 7 и 7 Pro на фото, рассказав некоторые детали, но полноценная презентация смартфонов состоится лишь осенью.

Ожидается, что размеры экрана новинок будут идентичны прошлогодним моделям линейки Pixel 6 — 6,4 и 6,71 дюймов в Pixel 7 и 7 Pro соответственно. Однако инсайдер Росс Янг уверен, что диагональ экрана в младшей модели будет уменьшена до 6,3 дюймов. Обе модели должны получить OLED-дисплеи с частотой 90 и 120 Гц для младшей и старшей модели.

Если верить инсайдерам, Pixel 7 не претерпит существенных изменений в камере по сравнение с прошлогодней моделью. Это означает, что в смартфоне будет установлена основная камера на 50 Мп и сверхширокоугольная камера на 12 Мп, а Pixel 7 Pro получит вспомогательный сенсор в виде телеобъектива на 48 Мп. Одно из возможных изменений может быть связано с фронтальной камерой Pixel 7, которая сможет записывать видео в разрешении 4K.

Предполагается, что полноценная презентация смартфонов Google Pixel 7 состоится в октябре 2022 года. Стоимость ожидаемых смартфонов не сообщается, но, вероятно, останется на уровне прошлогодних моделей — от $600 и $900 (около 34,4 и 51,6 тыс. руб. соответственно).