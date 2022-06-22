Видеоаватар и имя со звездочкой. Стоит ли покупать Telegram Premium

В популярном мессенджере Telegram появилась подписка Premium, которая предоставляет пользователям возможность расшифровывать голосовые сообщения, загружать файлы увеличенного объема, отправлять уникальные реакции и многое другое. Насколько полезны эти функции и стоит ли подписка своих денег — выяснял корреспондент «Газеты.Ru».

Подписку Telegram Premium на старте оценили в 450 руб. в месяц для пользователей iOS и 380 руб. для владельцев гаджетов под управлением Android. В сети поднялось немало шума по этому поводу — это дороже, чем в других странах, где в среднем просят $5 или €5,5 (около 273 и 316 руб. по текущему курсу). Спустя два дня стоимость подписки для россиян снизилась на 80 руб. Теперь Telegram Premium доступна за 300 руб. — те, кто успел оформить ее по старой цене, получат скидку в следующем месяце.

Как подключить

Самый простой и выгодный способ подключить подписку — воспользоваться специальным ботом @PremiumBot. Подписка оформляется за считанные секунды, необходимо лишь запустить сервис и внести платежные данные. Принимаются все карты, в том числе «Мир», Visa и MasterCard.

Перед оплатой можно сохранить данные, чтобы в будущем подписка продлевалась автоматически, но этого делать не стоит, как минимум потому, что об этом можно забыть и ежемесячно терять деньги.

Важно отметить, что для россиян, использующих гаджеты под управлением Android, бот является единственным способом оплаты подписки. Пользователи iPhone могут оплатить Telegram Premium с помощью баланса Apple ID или так же воспользоваться ботом. Последний заметно дешевле — 300 руб. против 450 руб.

Что дает подписка

Прежде всего, премиальным пользователям будут доступны 1 тыс. каналов для подписки вместо 500, возможность закреплять 10 чатов в списке вместо 5, использование 20 коротких ссылок типа t.me/example вместо 10 и много других увеличенных лимитов, которые вряд ли пригодятся большинству.

Например, предоставляется возможность отправки файлов до 4 ГБ (против 2 ГБ у «обычных» юзеров). Вероятно, это действительно полезная функция для администраторов пабликов, размещающих нелицензионные фильмы или игры, но, так как многие пользователи Telegram в основном пересылают друг другу документы или фотографии, и двух гигабайт им более чем достаточно.

Так же в «Премиум» входит ускоренная загрузка, благодаря которой скачивание фото, видео и других файлов происходит без ограничения по скорости. Стоит признать, разница заметна: например, отправка видео весом 500 МБ заняла 39 секунд. Без подписки это же видео передавалось на 10 секунд дольше. Разница при скачивании файлов на аккаунте с подпиской и без заметна куда сильнее. Но, стоит отметить, что скорость загрузки все же напрямую зависит от скорости интернета.

Одна из самых заметных и долгожданных в Telegram функций — расшифровка голосовых сообщений в текстовые. Неприятно, что это преподносится как эксклюзивная фишка для платных пользователей — в «ВК» и других сервисах она предоставляется совершенно бесплатно. Функция расшифровки сообщений также доступна в стороннем клиенте Telegram — iMe. Работает аналогично, и, что важно, бесплатно.

Можно было бы понять Павла Дурова, если бы в Telegram эта функция работала бы лучше, чем у конкурентов, но нет — вероятно, используются один и тот же алгоритм. Знаки препинания, как и у конкурентов, могут расставляться неправильно, посреди предложения слова могут прописываться с заглавной буквы и прочее.

Также пользователи Telegram Premium не будут видеть рекламные блоки, которые размещаются в каналах через Telegram. Пока эта реклама не является сильно навязчивой, чтобы можно было оправдать покупку подписки ради такого удовольствия, но не исключено, что в будущем показ рекламы в мессенджере будет куда «агрессивнее».

По мнению корреспондента «Газеты.Ru», самая странная функция, включенная в подписку — уникальные реакции на посты и стикеры.

На данном этапе в разделе стикеров доступно лишь три эксклюзивных анимированных стикера с человекоподобной черешней. Реакций немного больше — 29 против 17 стандартных.

close 100% Дони Джабборов/«Газета.Ru»

При этом у «необновившихся» пользователей и использующих сторонние клиенты Telegram новые стикеры и значок Premium-пользователя показываться не будут.

Также подписчики платной версии Telegram могут выбрать папку по умолчанию, которая будет открываться при входе в мессенджер, а также настроить автоархивирование и скрытие новых чатов с незнакомцами. Последняя функция может оказаться не только бесполезной, но и вредной, — таким способом можно пропустить важное сообщение от человека, который не внесен в список контактов.

Кроме того, владельцы премиум-аккаунта смогут выделиться среди других 700 миллионов пользователей Telegram: они получат значок подписчика в виде звездочки и активные видеоаватары, которые прогружаются не только в разделе профиля, но и в любом месте, где показан контакт Premium-пользователя.

Наконец, обладатели Telegram Premium получили возможность заменить иконку значка приложения — всего доступно целых шесть. Но стоит ли платить за такую кастомизацию? Нет, ведь пользователям Android давно доступны целые наборы значков для разного рода приложений, — так называемые Icon Pack, а также разные темы.

Вывод

В сравнении с другими подписками, например «Сбер Прайм», «Яндекс Плюс» и прочими, Telegram Premium кажется проигрышной, так как не предлагает набор услуг экосистемы, а лишь небольшие дополнения внутри одного сервиса. Кроме того, мессенджер Дурова и в бесплатной форме работает идеально.

В премиум-подписке хотелось бы видеть чего-то большего.

Например, увеличения файлов не до 4 ГБ, а до 10 ГБ или вовсе отдельное приложение-облако. Также не помешали бы пресеты для отправляемых фото по типу фильтров или масок, нормально работающей камеры и возможности переключения модулей, — например, с обычного сенсора на ультраширокий.

На момент запуска покупка Telegram Premium может быть оправдана желанием поддержать проект Павла Дурова, но никак не доступом к чему-то эксклюзивному и необходимому.