«Павел Дуров здесь звезда». Российский бизнесмен — о Дубае, зарплатах в IT и арабских женщинах

Управляющий партнер консалтинговой фирмы SORP Group Сергей Сорп за долгие годы жизни в Арабских Эмиратах научил множество предпринимателей правилам ведения бизнеса в этой стране. По его словам, несмотря на консервативные устои, арабы готовы идти на компромиссы ради экономического роста и охотно привлекают к себе российских IT-специалистов. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о том, сколько зарабатывают российские экспаты, как он относится к Павлу Дурову, кому из бизнесменов в ОАЭ точно не будут рады и верно ли утверждение об «угнетенных женщинах востока».

Экзотическая локация

— Вы более 17 лет живете в ОАЭ. Ваша консалтинговая компания помогает российским и зарубежным предпринимателям создавать и управлять бизнесами в стране на Аравийском полуострове. Среди ваших клиентов есть и IT-компании. Почему вы решились на переезд в Арабские Эмираты и основали здесь консалтинговую фирму?

— С одной стороны, увидел далеко идущие перспективы. Еще когда работа компании велась в России, то Арабские Эмираты были одной из немногих точек наших интересов. Но считались экзотикой.

В ОАЭ буквально за первые четыре года нашего присутствия произошли колоссальные изменения. Закон о свободной продаже земли иностранцам привел к буму строительства. Мы оценили, что вскоре будет необходимо заполнять эти площади реальным бизнесом.

С другой стороны, тут и семейные обстоятельства. Здесь безумно комфортно жить с семьей, 8-9 месяцев в году стоит прекрасная погода. Плюс еще очень важный аргумент — мое личное настроение в ОАЭ.

Ощущение быть «понаехавшим» в какую-то Германию, Великобританию и так далее, оно есть в подсознании. Может быть это такие комплексы неполноценности, привитые в детстве. Но здесь такого ощущения у меня лично не было.

И когда я делюсь этим с друзьями, коллегами, те говорят: «Да, действительно, мы здесь себя чувствуем абсолютно в своей тарелке».

— Это настроение от жизни в ОАЭ повлияло на работу с клиентами?

— Наши любимые основные клиенты — это русскоговорящие. Но у нас есть понимание и поддержка со стороны зарубежных коллег. Опять же, из-за так называемого комплекса неполноценности я считал, что британские юристы умны, а швейцарские — еще умнее.

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По факту я вижу, как наши западные европейские коллеги с удовольствием слушают наши советы, обмениваются своими идеями и принимают наши рекомендации. Это говорит о том, что живость ума и решений присутствует и у европейского, и у российского бизнеса.

— Насколько бизнес-процессы в ОАЭ отличаются от российских?

— Отличаются, и поначалу непривычно. Мы помогаем клиентам избежать множества ошибок. По большому счету, мы сами в свое время через них проходили.

Однако ОАЭ не просто так занимают одно из первых мест в мире по критерию легкости ведения бизнеса. Здесь очень легко растаможиваются грузы, очень прямое и простое отношение с властями.

Опять же, это не связано с тем, что это самое прогрессивное правительство среди человечества, просто интересы бизнеса полностью соответствуют и совпадают с интересами государства.

Им нужно, чтобы приезжало как можно больше людей, в банках двигалось как можно больше капиталов, а через дубайские порты проходило как можно больше грузов.

— Насколько нужен арабский язык для работы? Или достаточно английского?

— Человеку будет приятно, если вы с ним поздороваетесь на арабском языке. Лично вам необходимо знание языка на таком уровне. Внутри компании, ведущей многоступенчатую деятельность, нужен специалист, знающий арабский язык.

Знание английского языка, которое получают выпускники российских вузов, достаточно для свободных коммуникаций и ведения бизнеса на территории ОАЭ.

— Какое впечатление у вас сложилось о жителях Эмиратов? Отличаются ли встречи с ними от общения с зарубежными партнерами?

— Граждане ОАЭ философски настроены. Они добродушные, никуда не торопятся и к этому призывают всех остальных. От них исходит ритм такой спокойной и благополучной жизни.

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Конечно, в ОАЭ делят людей на национальности. Они знают, что все национальности имеют свои особенности. И учитывая, что ты для них партнер, они нас понимают лучше, чем мы понимаем их.

Безналоговое счастье

— Насколько отечественные IT-компании востребованы в ОАЭ?

— Востребованы хорошие компании, которые обладают потенциалом стать успешными на этом рынке. И, безусловно, к таким я отношу большинство своих соотечественников. Если у тебя есть потенциал, ты здесь достигнешь успеха.

Да, есть определенный финансовый порог входа в страну. Но здесь деньгами ты точно никого не удивишь. Здесь надо брать другим, брать надо комплексом — и финансовой состоятельностью, и креативностью, и подходом.

Если оценивать породу наших российских бизнесменов, то мы достаточно закомплексованы и ущербны. Именно подсознательно. Это то, что в нас сидит.

Я четко понимаю и ощущаю, что ты встречаешься с иностранным коллегой, и он о тебе хорошего впечатления. Может это наша особенность, что мы всегда что-то плохое выискиваем, а они выискивают хорошее.

— А востребованы ли российские айтишники в ОАЭ?

— Скажу так, IT-специалисты в России недооценены. И конечно, находясь в ОАЭ, они получают комфортную заработную плату. Учитывая отсутствие подоходного налога, заработная плата, которую айтишники получают в Эмиратах, привлекательна даже для жителей Западной Европы. В Европе с налогами-то страшные вещи творятся.

— То есть зарплаты IT-специалистов в ОАЭ сопоставимы с европейскими?

— Да, айтишники получают в ОАЭ столько же, сколько в Западной Европе, иногда даже больше. Но отсутствуют налоги на заработную плату, поэтому получается значительно выгоднее.

Конкуренты российских айтишников

— А по зарплатам местные и экспаты на одном уровне?

— Самый опасный конкурент в любой стране — это человек, который вырос на этих улицах, который здесь живет, знает все входы и выходы. В ОАЭ он устранен, потому что государство максимально заинтересовано в том, чтобы граждане ОАЭ работали на государственной службе.

Зарплата приблизительно у всех одинаковая, но гражданин ОАЭ живет в более комфортных условиях. У него имеются социальные блага в виде беспроцентных кредитов, возможности претендовать на землю на особых условиях.

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Также существует программа «эмиратизации». Это требование к компаниям привлекать к себе местных. Например, у вас работает 200 сотрудников — вы должны гипотетически трудоустроить себе двух эмиратовцев, чтобы шел обмен опытом.

— Сколько в среднем платят российским экспатам в ОАЭ?

Рядовой менеджер получает зарплату минимум $1,5-2 тыс. (91,5-122 тыс. руб. по текущему курсу) в месяц. Если говорить ближе к топ-менеджменту, то там заработная плата составляет около $3-5 тыс. (183-305 тыс. руб.) ежемесячно.

— Зарплаты в долларах выплачиваются в дирхамах [национальная валюта ОАЭ. — «Газета.Ru»]?

— Да, в национальной валюте. Дирхам законодательно с 1971 года привязан к доллару США и имеет один и тот же курс. Официальный курс — 3,67, обменный — 3,65-3,66, в зависимости от суммы.

Перечисление зарплаты в долларах США или в евро — это больше контроля, более сложные бюрократические процедуры, нежели расчеты в местной валюте.

— Что надо понимать российским IT-специалистам, которые собрались в ОАЭ?

— Сюда надо уезжать тем, кто недооценен у себя на родине. Но тут всегда надо думать о том, а если все массово стали уезжать, то кто останется? Если остаешься, то возможно и на родине будешь востребован, начнут ценить. Также важно оценивать собственный уровень.

Нельзя забывать, что не только Россия — кузница IT-кадров. Если ты уезжаешь под чужую юрисдикцию, то должен понимать, что тут есть Индия, которая «шлепает» айтишников, как угорелая. Они все так же, как и ты, разбираются в IT. А сможешь ли ты составить им конкуренцию?

Я смело скажу, что российские бизнесмены-айтишники дают им фору. Но если брать рядового айтишника, который тупо приехал в ОАЭ работу искать, то не уверен. Надо понимать: индусы в виртуальном мире наступают.

А индусом может управлять только индус. Когда ты попадаешь под руководителя-европейца, то конечно он тобой, россиянином, будет лучше управлять, потому что ты больше европеец.

— То есть российскому IT-специалисту крайне важно в ОАЭ уметь общаться с коллегами из разных стран?

— Да, залог успеха — управление многонациональной командой. Здесь отголоски истории Советского Союза, потому что это все-таки мы были интернационалистами. А вот британцы — потомки колонизаторов.

— Кому из российских бизнесменов точно не стоит приезжать в ОАЭ?

— Сюда не нужно приезжать тем, кто профессионально занимается отмыванием средств, нажитых преступным путем, потому что здесь этого пробовать не стоит.

Также Эмираты не для тех, кто производит продукцию плохого качества. Сюда ее просто так не завезешь — все проходит лабораторные испытания. Если присутствует повышенное содержание вредных веществ, то будет провал.

И в-третьих, здесь нет места тем, кто не умеет заниматься бизнесом, в голове у которых одна бизнес-модель — дал взятку, купил тендерную комиссию и делай, что хочешь. Здесь такого не бывает, здесь рыночные отношения.

Так что резюмируя, главные «сложности» для бизнеса в ОАЭ — это несоблюдение закона, стартовая убыточная стратегия и неумение работать.

Главная IT-звезда

— В ОАЭ есть свои звезды в IT?

— С гордостью скажу, что мой бывший соотечественник, а сейчас гражданин ОАЭ, Павел Дуров, является здесь звездой.

close 100% Создатель Телеграма Павел Дуров, 14 апреля 2018 года Durov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Конечно, Павел отмечен, он известен, он интересен. Здесь вообще в принципе страна ярких людей. Такие персоны, при учете их стартовой успешности и потенциала, легко достигают своих целей.

— А какой мессенджер наиболее популярен в ОАЭ?

— Наверное, это все-таки WhatsApp. Но и Telegram тут активно пользуются.

Есть и местный мессенджер, который называется Botim. Это фактически единственный мессенджер, у которого не заблокированы голосовые сообщения.

(Официально запрет на голосовые сообщения связан с тем, что программа с передачей голоса по интернет-протоколу (VoIP) должна получить лицензию, как оператор связи. Неофициально такие меры объясняют стремлением ОАЭ продвигать собственные приложения с этой функцией). Чтобы пользоваться голосовыми, нужно оплатить специальный «голосовой трафик». Даже сервис видеозвонков Zоом — это достижение локдауна.

Арабские женщины

— ОАЭ как раз со стороны видят как богатую, но консервативную страну, в которой строгие правила из-за ислама. Насколько этот образ соответствует действительности?

— Если убрать «из-за ислама», а применить просто термин «консервативная страна» — да, действительно это консервативная страна. Я не говорю, что пороков нет, я говорю, что их не видно.

Здесь не видно пьянства, ЛГБТ-проявлений. Здесь все прилично одеты. И причина этому не ислам. Это просто правила игры.

То есть ребята сказали: «Да, вы европейцы, мы уважаем ваши традиции так же, как вы уважаете наши».

Условно говоря, перегибы не приветствуются. Я уверенно скажу, что это прекрасное место воспитывать детей, жить в комфортных условия для людей, которые считаются с морально-этическими нормами поведения.

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Но страна вступает в определенные компромиссы. Есть пятизвездочные отели, и там туристы живут как хотят.

— Насколько свободно может себя чувствовать женщина при трудоустройстве в ОАЭ?

— Есть мифы о «забитых женщинах востока», но, на самом деле, это абсолютно не так. Например, 17 лет назад в ОАЭ мы сотрудничали с руководителем банка.

Ее звали Алия, очень молодая и очень образованная девушка, местная локальная арабка. Женщине здесь всегда было комфортно вести бизнес, во многом комфортнее, чем на территории России.

Арабское общество очень открытое, просто имеется особенность. Не знаю, с чем это связано, но в ОАЭ общество очень внушаемое. И когда руководитель страны говорит с большого экрана, что работающая женщина — респект и круто, то у них в голове это откладывается.

Планы на будущее

— Вы хотели бы получить гражданство ОАЭ?

— Здесь появился закон о гражданстве, в котором официально разрешено предоставлять гражданство не только тем людям, которые, например, женились или вышли замуж за гражданина ОАЭ. В первую очередь это те люди, которые внесли существенный вклад в развитие страны.

Есть возможность получить это гражданство за инвестиции, но я считаю, что гражданство — это все-таки дар по рождению или за выдающиеся заслуги, и покупать его не хочется.

Павлу Дурову дали гражданство не потому что он богатый, а потому что он реально заслужил. Я хочу быть таким же.

Я делаю для этого все и надеюсь, что я, как представитель мира бизнес-девелопмента, заслужу и получу это гражданство.

— Планируете ли вы возвращаться в Россию? Или вы связываете будущее с ОАЭ?

— Вопрос завязан на моей личной жизни. Здесь школы реально космические, у меня у детей в школе обсерватория. Пока мои дети не закончат школу, то я из этой страны точно никуда не уеду.

А дальше — как получится. Мне здесь комфортно вести бизнес. Я не прекратил быть россиянином, я им всегда останусь, я всегда за свою страну, я всегда с ней вместе радуюсь и грущу.

Я рекомендую и пропагандирую жизнь и ведение бизнеса в комфортных условиях в ОАЭ. Но это не значит, что все, кто последовал моим советам, должны сказать: «Я уезжаю из грязной, немытой России». Это абсолютно не так.

Наша страна значительно лучше, чем мы о ней думаем. И глазами как раз арабского человека надо на нее смотреть. Они о россиянах и России думают лучше и уважительнее, чем иногда мы сами.