Искусственный интеллект составит конкуренцию HR-менеджерам

HR-менеджерам грозит потеря рабочих мест, уверен основатель компании по оцифровке данных «Биорг» Георгий Зуев. Он утверждает, что новая система на базе ИИ упростит людям трудоустройство. Бизнес смотрит на эту идею позитивно, но с долей скептицизма. О том, как внедрение информационных технологи может изменить работу кадровых служб, — в материале «Газеты.Ru».

Кадровик с искусственным интеллектом

В будущем технологии автоматического распознавания документов на основе искусственного интеллекта заменят людей, деятельность которых не требует специальной квалификации, рассказал «Газете.Ru» основатель российской компании по оцифровке данных «Биорг» (Beorg) Георгий Зуев.

«Под угрозой в первую очередь HR-менеджеры, которые преимущественно заняты переносом данных из печатных документов сотрудников в информационную систему работодателя», — отметил он.

Зуев уверен, что эту работу легко может выполнить сервис распознавания и анализа. По утверждениям главы «Биорга», нейросети гораздо лучше справляются с рутинными задачами нежели человек, так как искусственный интеллект не устает, не делает перерывов, не допускает ошибок и опечаток.

Он предлагает ввести новую систему, под названием Beorg Smart Vision, в которой потенциальные работники будут подавать заявление на работу онлайн.

«Кандидат просто отсканирует QR-код, перейдет по ссылке на страницу работодателя, сфотографирует и загрузит свои документы через наше облако, интегрированное с информационной системой компании», — рассказал Зуев.

По итогам этих действий в системе компании автоматически появится заполненная карточка кандидата на работу.

«Оформление занимает пять минут, при этом сотруднику не надо ехать в офис компании с документами, вместо этого он ответит по телефону на уточняющие вопросы и сразу может прибыть на рабочее место», — добавил Зуев.

В первую очередь новой системой могут заинтересоваться магазины, точки общепита, аптеки и салоны связи, уверен он.

«Продавцы, складские работники, сотрудники производства, курьеры, водители, строители — на многие рядовые позиции оформляться станет проще через технологии искусственного интеллекта», — добавил Зуев.

По данным Росстата, в России в 2021 году работало более 817 тыс. розничных торговых точек. В случае, если каждая точка ищет всего одного продавца и одного грузчика в год, то это в сумме 1,5 млн человек.

Зуев оценил, что привлечение одного сотрудника в среднем стоит пять тыс. рублей. В результате компании тратят на привлечение новых сотрудников минимум 7,5 млрд рублей в год.

Согласно данным рекрутинговой компании Antal за 2021 год, в розничной торговле задействовано 16% из 70 млн работающих россиян, то есть около 11,2 млн человек. При этом процент текучки (увольнений и смены сотрудников. — прим. ред.) в розничной торговле в России в среднем достигает 42% в год — это больше 4,7 млн человек.

«Применение облачного сервиса способно сократить стоимость привлечения и оформления человека до одной тысячи рублей и даже менее, что даст существенную экономию и избавит от ненужной логистики», — заверил Зуев.

В пример он привел то, как система компании «Биорг» ускорила прием на работу в сети из более чем двух тысяч аптек в разных регионах России. Время обработки документов для трудоустройства сократилось с 40 до 10 минут.

Компании задумались

Начальник управления компенсаций и кадрового администрирования «Азбуки вкуса» Андрей Фирсов рассказал «Газете.Ru», что вопрос автоматизации переноса данных из документов в информационные системы стоит давно, но спешить с этим переходом не стоит.

«Для практической реализации таких проектов нужно убедиться, что технологии работают быстрее людей и компаниям это выгодно. Иначе бизнесу просто нет смысла внедрять ПО или сервис», — добавил специалист.

По его словам, ситуацию с сохранением рабочих мест HR-менеджеров вместо внедрения ИИ можно описать фразой «если землекопы дешевле, то будем копать вручную».

Фирсов признал, что сотрудникам кадровых отделов приходится очень много работать с печатными документами и перебивать данные из них в разные электронные формы.

По оценке руководителя, в России текучка и ротация на уровне линейных сотрудников [работников, выполняющих базовые функции в любых компаниях. — прим. ред.] даже более высокая — 50-60% в год. Все изменения до сих пор необходимо постоянно вносить в информационную систему вручную, хотя механический труд является атавизмом, пояснил специалист.

Фирсов выразил надежду, что автоматизация подбора персонала в компании позволит разорвать замкнутый круг, когда люди не могут зарабатывать больше, потому что все время заняты рутиной, а компания не может повышать оплату их труда за выполнение простой работы.

По мнению эксперта, автоматизация позволит людям использовать освободившееся время для более креативных задач и повышения квалификации.

«Части сотрудников придется переучиваться, чтобы заниматься новой работой, которая требует не только механических действий, но и предполагает умение принимать решения на основе имеющихся знаний», — заключил он.