«Цель — импортоопережение». Как НТИ заработал на технологиях 6,5 млрд рублей

Совокупный доход всех центров компетенций Национальной технологической инициативы в 2021 году вырос на 44% и составил 6,5 млрд руб. Это в первую очередь объясняется повышением поступлений от разработок новых технологий, сообщил в интервью «Газете.Ru» гендиректор Фонда НТИ Вадим Медведев. Вклад НИОКР составил 54,61%. Также Медведев рассказал о самых перспективных проектах НТИ, работе в условиях санкций и раскрыл бюджет фонда на 2022 год.

— Что изменилось в деятельности фонда в связи с введением санкций?

Что такое НТИ Национальная технологическая инициатива – это программа, направленная на поддержку технологических проектов и компаний, выстраивание цепочек производства от идеи до реализации. Эту программу поддерживает правительство с помощью фонда НТИ.

— Мы поняли, что нам нужно ускориться, так как теперь наша цель — даже не импортозамещение, а импортоопережение. Сейчас в стране мы идем в двух направлениях: быстро латаем дыры, образовавшиеся из-за сбоев в поставках самой простой продукции, например, делаем пленки для экранов смартфонов, и ускоряемся в процессах создания поистине высоких технологий будущего, в частности — квантовой связи.

— Какие проблемы приходится решать в первую очередь?

— В связи с введенными санкциями произошел рост стоимости кредитных ресурсов.

Мы участвуем в решении этой проблемы, чтобы технологические компании могли бы получать кредиты с пониженной эффективной ставкой. Это сейчас главный вопрос. Кстати, на сегодня соответствующие решения правительство России уже приняло.

Из нового, мы работаем над развитием инвестиционного направления Фонда НТИ, развиваем возможности привлечения частных инвестиций. С одной стороны, защищая интересы инвесторов, с другой — обеспечивая интересные условия для растущих компаний.

— Доход всех центров компетенций Национальной технологической инициативы за прошлый год составил 6,5 млрд руб. Это на 44% больше, чем в позапрошлом. Вас можно поздравить? Или это меньше, чем вы предполагали?

— Это чуть больше.

— Что входит в эту сумму? Из каких источников пришли эти деньги?

— 53,6% доходов поступают от заказов коммерческих организаций. Из бюджетных источников — 42,2%, частные образовательные услуги дали нам 4,2% из этих денег.

— Доход Центров НТИ формируется за счет управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), реализации платных образовательных услуг, научных исследований и разработок, экспертно-аналитической и консультационной деятельности, а также за счет предоставления доступа к объектам информационной и научно-технической инфраструктуры. Сколько процентов занимает каждая из перечисленных видов деятельности в этих 6,5 млрд?

— Права на РИД — 6,48%, образовательные услуги — 5,77%, экспертно-аналитические услуги — 2,27%, инфраструктура пока приносит незначительный объем дохода, т.к. в основном используется непосредственно для реализации проектов центров. И больше всего дали вклад договоры НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии). Это 54,61%.

То есть, Центры компетенций НТИ зарабатывают именно за счет разработки новых технологий, — это важно.

— Совокупный портфель проектов 21 Центра НТИ на конец года составляет 320 проектов. Какие из них наиболее перспективные?

— Например, это две квантовые сети. Цифровые двойники изделий. Киберполигон для проведения исследований угроз в энергетической отрасли. Кроме того, на базе ИБХ РАН развивается питомник по промышленному разведению и содержанию мелких лабораторных грызунов SPF-категории (свободные от патогенной флоры) — уникальный как в России, так и в СНГ. Он будет использоваться для доклинических исследований различных фармпрепаратов. Есть также проекты по разработке интеллектуальных транспортных систем в Иннополисе, водородной батарейки для беспилотников, которая позволяет существенно, в 2–6 раз, удлинить полет БПЛА на электрической тяге в ИПХФ РАН; в ДВФУ разрабатывается реабилитационный программно-аппаратный комплекс с применением VR&AR и интерфейсов с двухсторонней связью для людей, перенесших инсульт, и многое другое.

— А какие проекты наиболее важны из тех, что только начнутся в 2022 году?

— В текущей экономической и политической ситуации наиболее перспективными являются проекты, направленные на формирование независимой технологической основы нашей страны в средне- и долгосрочной перспективе, важнейшие технологии, которые буквальным образом обеспечат наш технологический суверенитет.

Среди перечня проектов, над которыми работаем в 2022 году, около половины направлено на разработку новых материалов с заданными свойствами, которые могут применяться в самых разных областях. Также достаточно значимыми являются разработки в области цифровых технологий, в том числе по защите информации и доверенному взаимодействию.

— За прошлый год на базе Центров НТИ заработали 25 новых объектов инфраструктуры: лаборатории, технологические линии, стенды. Какие из них наиболее значимы?

— Отмечу защищенную сеть квантовых коммуникаций, развернутую в МГУ имени М.В. Ломоносова. Сеть соединяет 20 абонентских пунктов на территории МГУ (на Ленинских горах и на Моховой улице) и в компании «ИнфоТеКС». Университет планирует использовать ее не только как защищенный коммуникационный канал, но и как тестовую сеть, которую можно будет использовать для опробования квантового оборудования.

В настоящий момент пользователям доступны классические симуляторы квантовых процессоров, в ближайшем будущем можно будет получить доступ к реальному оптическому чипу. Эта платформа позволяет запускать и тестировать различные программы, предназначенные для работы с квантовыми вычислителями, — что необходимо для движения вперед. Также важна межвузовская квантовая сеть с открытым доступом на базе НИТУ МИСиС и МТУСИ и киберполигон Центра НТИ МЭИ.

— Что он собой представляет?

— Это учебная «киберкрепость» для отражения угроз в энергетической отрасли. Полигон Центра НТИ Московского энергетического института позволяет проводить масштабные учения с максимальной реалистичностью исследуемых процессов. Объединение сценариев атак и их отражения на этой площадке позволит сформировать список угроз, с которыми могут столкнуться российские предприятия, обеспечить устойчивую работу организаций в экстренных случаях.

— В вашем отчете за 2021 год сказано, что общее число результатов интеллектуальной деятельности составило 154 единицы. Имеются в виду патенты?

— Патенты на изобретения и полезные модели, но также и программы для ЭВМ, базы данных, секреты производства (ноу-хау).

— Не мало ли патентов по сравнению с лидирующими научными державами?

— Стремимся, чтобы было больше. В то же время понимаем, что жизнь вносит свои коррективы. Так, копирование разных технологий сейчас происходит просто мгновенно.

Поэтому в некоторых случаях (и их все больше) выгодно сначала запустить производство, а уже потом запатентовать продукт.

При этом отмечу, что показатель по РИД введен только с 2021 года, поэтому такое число РИД пока что не отражает всей картины.

— А есть ли случаи, когда НТИ на проект выделила деньги, а он не получился? Проводятся ли судебные разбирательства по таким поводам?

— Ни одного судебного процесса, связанного с деятельностью Центров компетенций, инициировано не было. Так происходит потому, что программа поддержки Центров НТИ подразумевает гибкий подход, который позволяет в связи с изменениями запроса рынка или внешней незапланированной ситуацией (например, COVID-19) вовремя вносить корректировки в программу каждого центра. В случае закрытия центром какого-либо проекта у нас есть ряд процедур, которые позволяют оценить необходимость такого рода корректировок и проследить, чтобы взамен закрывающегося проекта в программе появились новые, по объему и сложности релевантные старым.

— Сколько средств было выделено из бюджета на финансирование деятельности центров в последний год? Это больше или меньше, чем раньше?

— В 2018 году мы получили из бюджета 3,9 млрд рублей. В 2019-ом — 2,8 млрд; в 2020-м — 2,5 млрд; в 2021-м чуть больше — 2,9 млрд (в связи с запуском пяти новых Центров компетенций). При этом совокупный доход центров, напомню, — 6,5 млрд руб. То есть НТИ — результативная программа.

В 2022 году Фонду НТИ выделено 1,6 млрд руб.

— Каковы планы на ближайшее время по деятельности фонда?

— Несмотря на период экономической турбулентности, мы не откладываем в будущее никакие новые проекты. Мы должны содействовать технологической независимости России, появлению суверенных технологических систем.

В рамках НТИ мы за последние несколько лет инвестировали в ряд технологий, которые сегодня стали предельно актуальными — спутниковые системы, технологии сохранения здоровья, системы 5G и прочее.

Сегодня наступает время интегрированных проектов, например, «беспилотники 5G и собственный спутниковый канал связи», что позволяет в любом месте разворачивать свои, контролируемые системы управления. Для таких интегрированных проектов необходимо решить ряд задач, связанных и с новыми материалами, и с логистикой, и с информационными системами.

Так, в части развития Центров компетенций НТИ мы активно готовим решения об отборе и запуске в 2022 году с Минобрнауки России еще три новых центра, в том числе связанных с интегрированными системами связи, геоинформационными системами. И в рамках Фонда НТИ мы готовы поддержать на стадии НИОКР и переходов в малую серию проекты по созданию таких интегрированных систем.