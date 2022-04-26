«Маск может проснуться с утра и закрыть Twitter»

Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за $44 млрд (около 3,234 трлн руб.). Миллиардер уже пообещал глобальные изменения в компании, однако некоторые эксперты сомневаются, что он сможет привнести в платформу что-то новое. Какие цели преследует Маск и что ждет Twitter под его руководством — в материале «Газеты.Ru».

Оттепель в Twitter

«Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются жизненно важные для будущего человечества вопросы.

Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей.

Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его», — заявил будущий владелец Twitter Илон Маск после новостей о покупке.

Маск называет себя «абсолютистом свободы слова» и критикует чрезмерную модерацию со стороны социальных платформ. Он утверждает, что модерация социальных сетей не должна удалять оскорбительные, но законные комментарии. Западные эксперты, изучающие социальные сети, беспокоятся о том, что бизнесмен попытается ослабить правила Twitter. Это, по их словам, не только развяжет руки троллям и «токсичным людям», но и увеличит поток дезинформации.

Что ждет Twitter

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что покупка Илоном Маском Twitter не повлияет на демократичность соцсети.

«Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни. Никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации. И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится. Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым», — отметил Медведев.

В беседе с «Газетой.Ru» digital-эксперт Константин Карпов рассказал, что сделка Маска — это стратегическая попытка бизнесмена создать свое медиа для личных целей.

«Twitter сегодня является основной площадкой и медиа-активом Маска — его твиты «двигают» курсы криптоактивов и акций за счет значительного влияния и армии последователей. Странно было бы, осознавая важность этой медиаплатформы для своих бизнесов, не попытаться взять ее под собственный контроль просто для обеспечения стабильности и предсказуемости ее существования и существования собственного аккаунта на ней.

Маск хорошо продает массам то, что они хотят услышать, но стратегически делает то, что нужно ему: у каждого влиятельного человека в итоге появляется свое медиа, через которое он транслирует свою позицию. У Макса теперь это «социальное медиа», — считает эксперт.

Медиаисследователь и основатель коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что Илон Маск — новатор, благодаря чему Twitter ждут позитивные изменения.

«Возможно, вскоре мы увидим не только новые функции, но и кардинальные новшества. По-другому Маск не может. При этом остается открытым вопрос о свободе слова, которую Илон Маск привык мерить без негатива в свою сторону», — сказала Загитова.

По ее словам, новаторство миллиардера может стать причиной резких перемен в Twitter и даже закрытия соцсети.

«С другой стороны, Илон Маск может быть угрозой для Twitter. Новаторы любят ломать устойчивые правила, поэтому соцсеть сможет перестать быть той площадкой, к которой мы привыкли. Надо понимать, что Маск может проснуться с утра и решить закрыть Twitter. Спонтанные решения не остановят его от увековечивания своего имени в истории», — заключила эксперт.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «Газетой.Ru» выразил сомнения в том, что Маск сможет добиться желаемой свободы слова на просторах Twitter.

«Американские соцсети очень зависимы от одной из сил власти. Мы это видели, когда был заблокирован тогда еще действующий президент Дональд Трамп во всех соцсетях почти одновременно. Плюс удалялись публикации про Байдена-младшего на Украине. Так что Маску еще придется столкнуться с сильным давлением со стороны местных политических сил», — отметил Зыков.

По словам эксперта, сейчас рано говорить о том, сможет ли Маск дать ту свободу слова, которую он хочет.

«Twitter — это площадка, которая в основном держится за счет политиков и популярных людей. Если они начнут оттуда уходить, то дни соцсети сочтены. Маск по идее не должен сделать хуже Джека Дорси. А вот попытку спасения произвести может. У него же наверняка есть план. Не зря он вкладывает туда столько денег», — считает Зыков.

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что сделка Маска и Twitter связана с президентскими выборами 2024 года в США.

«То, о чем говорит Илон Маск, — это по сути возвращение тех, кто забанен на американской политической арене, в частности Дональда Трампа и его сторонников. Это внутриполитическая борьба, и я думаю, что Белый дом будет противостоять получению контроля над Twitter, так же как и американское антимонопольное агентство», — рассуждает эксперт.

Муртазин считает, что заявления Маска о свободе слова и отсутствии цензуры стоит рассматривать как посыл только для американской аудитории. Для российского рынка ничего не поменяется.

В интервью Fox News Трамп назвал Маска хорошим человеком, сказав, что он доволен приобретением миллиардера, но экс-президент не планирует возвращаться на платформу. Вместо этого политик сосредоточится на своей альтернативной социальной сети Truth Social.

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале предположил, что Twitter готовится к конкуренции с Telegram.

«У меня же создается впечатление, что стагнирующий Twitter готовится к конкуренции с Telegram, который стабильно растет. Этому росту площадка во многом обязана как раз свободе мнений: здесь, в отличие от Twitter, можно не бояться получить бан за неполиткорректные темы (а государственным СМИ выдают не предупреждающую маркировку, а синие галочки). Возможно, американский истеблишмент обеспокоен перетоком аудитории в соцсеть российского происхождения и стремится с помощью Маска построить альтернативу, работающую по схожей модели», — считает Горелкин.