Как «Google Карты» подводили военных

Google официально опровергла информацию о том, что в ее геолокационном сервисе стали отображаться военные объекты России. Однако Google неоднократно подводила армии разных стран, случайно публикуя спутниковые снимки секретных объектов. Ракетные установки Тайваня, атомные бомбы в Бельгии и новейшие беспилотники ВВС США — эти и другие объекты в разное время публиковались в сервисе «Google Карты», что становилось причиной скандалов.

Тайваньский блин комом

В 2019 году Google впервые опубликовала спутниковые снимки нескольких регионов Тайваня: Тайбэй, Новый Тайбэй, Таоюань и Тайчжун. Как это иногда бывает, первый раз обернулся казусом. На снимках района Синдянь (Новый Тайбэй) пользователи обнаружили засекреченную базу воздушной обороны страны с ракетными установками Patriot.

Изображения оказались настолько качественными, что энтузиастам удалось идентифицировать модели пусковых установок и даже самих ракет.

Информация о раскрытии секретных объектов быстро дошла до Министерства обороны Тайваня, и ведомство не заставило долго ждать своей реакции. Во-первых, Минобороны потребовало от Google отредактировать изображения Синьдяна, а во-вторых, поспешило успокоить граждан, заявив, что в кадр попало временное расположение ракетных установок – в случае мобилизации их дислокация меняется.

Французский след в песках Сахары

В августе 2021 года на форуме Reddit были опубликованы снимки из пустыни Сахара с детальным изображением небольшого поселения. Автор находки обратился с просьбой помочь идентифицировать объекты.

Вместе пользователям удалось выяснить, что фрагмент асфальтовой дороги – это взлетно-посадочная полоса, странный забор – цепочка фугасных мин, а машины – военная техника. На Reddit появились снимки военной базы.

Позже находку принялись изучать журналисты. Они пришли к заключению, что на снимках запечатлен военный аэродром Madama в Нигере, построенный французами еще в 1931 году, но продолжающий действовать по сей день. В 2014 году французское правительство распорядилось разместить там 50 военных вертолетов. О реакции французских властей в связи с этим инцидентом ничего не известно.

Бельгийское терпение хлопнуло

Осенью 2018 года в Европе разгорелся очередной скандал с участием Google. Причиной стали все те же спутниковые снимки.

В этот раз на фотографиях обнаружили бельгийскую военную базу Кляйн-Брогель — с самолетами, солдатами и даже атомными бомбами США.

Минобороны Бельгии вежливо попросило заретушировать на картах обозначенные объекты, однако Google пропустила эту просьбу мимо ушей.

В связи с отсутствием реакции со стороны американской корпорации власти Бельгии решили действовать радикально и подали на компанию в суд. Довод выбрали убедительный: бельгийцы заявили, что наличие снимков военной базы в открытом доступе создает угрозу теракта, последствия которого, ввиду наличия на базе ядерного оружия, пришлось бы разгребать в том числе и американцам. В результате снимки все же были удалены.

Рассекречивай своих, чтобы чужие боялись

Американские военные тоже натерпелись от всевидящего глаза Google, и речь совсем не о «Зоне 51», все секреты которой давным-давно раскрыли спутниковые фотографии.

Еще в 2011 году на «Google Картах» энтузиасты обнаружили снимки секретной базы Юкка-Лейк в штате Невада. Спутник выбрал настолько удачное время, что в момент фотосъемки на базе проводилось испытание новейших на тот момент беспилотников ВВС США RQ-170 Sentinel.

Минобороны США сочли действия Google нарушением военной тайны и потребовали в срочном порядке удалить снимки.

В результате они были удалены, а вот в сети случай с Юкка-Лейк до сих пор вспоминается как хрестоматийный пример безрассудства IT-корпорации.

Здесь же отметим, что объекты американской армии, пожалуй, самые излюбленные точки интереса исследователей карт Google. По некоторым данным, за все время существования геолокационного сервиса в нем были обнаружены сотни объектов военной инфраструктуры США, причем как на территории страны, так и за ее пределами.

Страх и ядерная угроза в Лас-Вегасе

Зная о существовании «Зоны 51», несложно догадаться, что существуют «Зоны» с меньшим порядковым числом. Одну из таких – «Зону 6» – в 2018 году нашли недалеко от Лас-Вегаса при помощи обсуждаемого сервиса Google. Судя по карте, это относительно небольшой военный объект, расположенный на территории Службы нацбезопасности штата Невада. Он огражден забором, на объекте есть взлетно-посадочная полоса.

Официально назначение этой базы не раскрывается. Однако представитель Национальной администрации по ядерной безопасности США Дарвин Морган рассказал изданию Las Vegas Review-Journal, что объект используется для тестирования сверхбыстрых регистраторов радиационного фона.

По его словам, военные работают над сенсорами, которые смогут собрать и передать информацию до своего уничтожения в случае взрыва бомбы. Также журналисты выяснили, что «Зона 6» действует как минимум с 2005 года и с нее регулярно взлетают беспилотные летательные аппараты.