«Режим пропажи». Найден способ оплаты картой «Мир» с iPhone

В конце марта Apple официально заявила о прекращении поддержки карт «Мир» в приложении Apple Pay. Однако пользователи Сети обнаружили работающую схему, позволяющую настроить работу платежной системы в iPhone. О том, как настроить бесконтактную оплату на смартфонах Apple, — в материале «Газеты.Ru».

Инструкция по включению Apple Pay

Для того, чтобы вернуть возможность оплаты картами «Мир» в Apple Pay, необходимо, чтобы в приложении Wallet была ранее добавленная карта. То есть новые карты к сервису уже не подключить.

Для начала необходимо подготовить другое устройство — компьютер, планшет или смартфон, с которого нужно будет зайти на сайт iCloud и перейти в раздел «Найти iPhone». Владельцам компьютеров Apple для этого остаточно открыть приложение «Локатор».

После этого нужно авторизоваться под тем же Apple ID, через который выполнен вход в iPhone. Далее следует нажать на кнопку «Устройства» и выбрать iPhone, на котором планируется подключить Apple Pay.

После этого необходимо нажать на кнопку «Режим пропажи», нажать «Далее» и «Готово». Вводить номер телефона в данном случае нет необходимости.

Через несколько секунд iPhone заблокируется, а на его экране высветится сообщение: «Пропавший iPhone. Восстанавливаем Apple Pay».

Затем необходимо вернуться к устройству, через которое проводилась блокировка смартфона, снова нажать на «Режим пропажи» и внизу всплывающего окна выбрать пункт «Выключить режим пропажи».

После того как пользователь отключит этот режим, его iPhone станет снова доступным, а также ему поступит уведомление, в котором будет сказано, что его карта готова для Apple Pay.

Нюансы

Стоит еще раз подчеркнуть, что данный способ работает исключительно для пользователей, у которых ранее были добавлены карты «Мир» в Apple Wallet.

Как показала практика, на данном этапе схема рабочая, но с некоторыми нюансами — сервис сохраняет работоспособность в среднем 5-7 часов. При этом остается возможность повторить процесс «пропажи», и Apple Pay снова заработает.

Рекомендуется всегда иметь при себе запасной вариант в виде наличных денег или пластиковой карты, которыми можно будет воспользоваться в случае неожиданного отказа работы Apple Pay.

«Газета.Ru» проверила работоспособность Apple Pay при помощи режима пропажи, и по состоянию на 12 апреля оплата со смартфона действительно продолжает функционировать. Но и злоупотреблять такой возможностью не стоит — неизвестно, как на частые блокировки и разблокировки iPhone отреагирует Apple.

С 10 марта свою работу на территории России приостановили платежные системы Mastercard и Visa, вследствие чего их поддержки также лишились и пользователи iPhone, использовавшие карты для оплаты в Apple Pay. Впоследствии Apple Pay также официально заблокировала возможность привязки банковских карт «Мир».