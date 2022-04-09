Почему США разрешили поставлять в РФ оборудование и ПО для работы интернета

США хотят сохранит контроль над информацией, которая передается в сетях российских операторов сотовой связи и интернет-провайдеров — так в разговоре с «Газетой.Ru» большинство экспертов на рынке телекоммуникаций трактовали решение Минфина США разрешить американским IT-компаниям возобновить поставки в РФ оборудования и ПО для обеспечения работы интернета. По словам экспертов, если бы США этого не сделали, то весь контроль над информационными потоками в российских сетях перешел бы китайским компаниям. Подробнее о причинах решения Вашингтона отозвать санкции — в материале «Газеты.Ru».

Деньги – не главное

С американских IT-компаний Cisco, Dell, HP и др. сняли ограничения в отношении их партнерства с Россией. Соответствующее заявление вечером 7 апреля появилось на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В документе уточняется, что американским компаниями снова можно продавать и поставлять в РФ услуги, ПО, оборудование и технологии для работы интернета, а именно для входа в сеть, обмена сообщениями, видеоконференций, блогинга и так далее.

«Единственно, что из формулировок документа неясно, о каком именно оборудовании идет речь. Там написано «hardware», что можно трактовать и как комплектующие вроде процессоров, и как готовое оборудование.

Насчет послаблений относительно продаж комплектующих я сильно сомневаюсь. А вот в то, что России разрешат продавать готовое оборудование, вполне», – рассказал «Газете.Ru» источник на рынке производителей телеком-оборудования.

Ввиду очевидного противостояния США и РФ решение OFAC может показаться как маленькое поражение Запада. Однако эксперты считают, что воспринимать это событие так не стоит, поскольку Америка, по их словам, преследует очевидные корыстные цели.

«Мотивация США предельно ясная. Штаты не хотят терять контроль над информационными потоками внутри российских сетей. Если американские вендоры уйдут с рынка, его полностью займут китайцы. Следовательно, весь контроль перейдет китайцам. А, учитывая противоборство США и Китая, первые просто не могут этого допустить», – сказал источник.

Аналогичного мнения придерживается президент ассоциации российских разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров. Он считает, что случившееся послабление прежде всего вызвано с опасениями США потерять возможность контроля за общественным мнением в России и оказанием на него влияния.

«Кроме того, теряется возможность использования встроенных в это оборудование инструментов для регулирования трафика и контента», – сказал Макаров.

Такого же мнения придерживается директор по развитию web-технологий компании Artezio (компания-разработчик программных телекоммуникационных решений) Сергей Матусевич. Он считает, что послабление нацелено на расширение информационного влияния США в РФ, а также удержание для Запада открытыми каналов доступа к информации.

Ну, а денежки потом

Чуть реже эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» отмечали, что за обсуждаемым решением США кроется проблема экономического благополучия американских компаний. Например, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин говорит, что крупнейшие американские вендоры телеком-оборудования ежегодно зарабатывают в России миллиарды долларов. По его словам, это заметные суммы, которые американцам не хотелось бы отдавать китайским компаниям в лице Huawei и ZTE.

«Понятно, что по возвращении продажи будут невысокими, но сейчас даже они американским IT-корпорациям очень нужны. Потому что в условиях грядущего мирового кризиса и повсеместной гиперинфляции любая выручка будет плюсом. Уже осенью не будет никаких разговоров про политику. Всех будут интересовать только деньги», – сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и генеральный директор «Либерум Навитас» (компания-разработчик облачных сервисов) Айрат Мустафин. «Вряд ли ошибусь, если скажу, что для этих компаний вопрос материальной выгоды стоит на первом месте», – заявил он.

Впрочем, источник на рынке производителей телеком-оборудования сильно усомнился в финансовой мотивации США. По его словам, доля России в выручке всех иностранных вендоров составляет не более 2%. При этом именно американские компании занимают не больше трети рынка, то есть для западных компаний получается совсем незначительная сумма.

В конце концов, эксперты часто отмечали тот факт, что решение США выглядит как предательство по отношению к европейским партнерам в лице таких компаний, как Nokia и Ericsson.

«Одна из главных причин, по которой США решились на этот шаг – возможность вытеснить с российского рынка европейские компании вроде Nokia и Ericsson и не дать захватить все китайскому Huawei. Ведь что произошло? Европейцы наложили зеркальные санкции, подумав, что американцы поступят также. Американцы обещали это сделать, но, как мы видим, до исполнения обещания дело не дошло», – сказал Муртазин.

С тем, что наиболее пострадавшей стороной в данной ситуации окажутся европейские игроки, согласились Валентин Макаров и источник на рынке производителей телеком-оборудования.

Наш ход

Источник «Газеты.Ru» считает, что разворот США на 360 градусов грозит России большими проблемами. По его словам, операторы сотовой связи и провайдеры с большой охотой примут вернувшихся американцев, что создаст большую угрозу для нацбезопасности РФ.

«Даже несмотря на всевозможные ограничения, которые устанавливаются государством относительно импорта иностранного оборудования, рынок придумает, как принять обратно американскую технику. Сами операторы точно не будут против, потому что им выгодно вернуть все как было. Для этого наверняка будут придуманы схемы по очень условной локализации оборудования, бюрократические механизмы признания иностранного оборудования российским и так далее.

Это огромный риск для нацбезопасности и большой удар для российских производителей телеком-оборудования – будет хуже, чем было», – сказал источник.

Впрочем, большинство спикеров настроены менее пессимистично. Например, по словам Сергея Матусевича из Artezio, ставка США может не сыграть как минимум из-за того, что американские IT-компании сами не захотят возвращаться в Россию из идеологических соображений и репутационных рисков.

«Многие компании добровольно ушли с российского рынка, а оставшиеся испытывают сложности с расчетами.

Быстро восстановить сотрудничество было бы проблематично и при хороших рыночных условиях, когда логистика поставок и оплаты не была еще нарушена.

Сейчас же форсировать российский рынок благодаря послаблению вряд ли возможно по экономическим и репутационным причинам. Поэтому скорее всего послабление позволит реализовать уже действующие контракты, а компаниям, которые не могли покинуть рынок, не придется делать этого под законодательным давлением», – сказал он.

В свою очередь Айрат Мустафин считает, что многие российские компании принципиально не захотят возвращаться к американской продукции из-за риска лишиться ее в будущем, с чем они уже столкнулись после 24 февраля.

«Сегодня все понимают, что, если поставщик может покинуть страну из-за распоряжения сверху, то ни о какой надежности поставщика не может быть и речи.

В любом случае, к реальной импортонезависимости все это не имеет никакого отношения. Существующая сегодня российская коммуникационная среда вполне способна решать текущие задачи пользователей, в дальнейшем – будут развиваться новые сервисы, в том числе для профессионального и бизнес-применения», – сказал он.

В компании TrueConf (ведущий разработчик средств видеоконференцсвязи в РФ) добавили, что как минимум в госсегмент и сферу критической инфраструктуры американские компании вернуться точно уже не смогут, поскольку с 1 апреля 2022 им запретили закупать зарубежные решения.