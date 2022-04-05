Windows 11 перестали устанавливать. Почему пользователи отвернулись от новой ОС

Сервис AdDuplex выяснил, что пользователи во всем мире практически перестали переходить на Windows 11. Самой популярной остается версия Windows 10 от 2021 года. Отзывы пользователей на форумах подтверждают, что у новой ОС все еще хватает проблем. Почему самая современная система от Microsoft оказалась невостребованной — в материале «Газеты.Ru».

Все не идет по плану

У Windows 11 наметился спад в притоке новых пользователей — владельцы компьютеров все меньше интересуются переходом на новинку от Microsoft. Об этом сообщает сервис AdDuplex, получающий данные из пяти тысяч приложений в магазине Microsoft.

За март доля новой ОС составила 19,4% среди всех версий Windows. В феврале 11-я версия была установлена у 19,3% — то есть за месяц доля пользователей новинки выросла всего на 0,1%.

Одиннадцатая версия вышла 5 октября 2021 года, однако все последующие месяцы после релиза новинка подвергалась критике со стороны специалистов и пользователей Windows. Не сильно улучшилась ситуация и в марте, судя по сообщениям на форумах, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Проблемы варьируются и фиксируются в совершенно разных элементах ОС. Пользователи сообщают о неудобстве ручного включения каждого отдельного значка в области уведомлений, проблемах при разбивке жесткого диска на разделы, неожиданных включениях ПК из спящего режима и обратно, потенциальных проблемах с запуском браузера по умолчанию при удалении Edge и многих других сложностях.

Один из пользователей подробно описал, как сложно ему оказалось переустановить Windows 11.

«Недавно пришлось переустанавливать систему с нуля. Заняло две недели работы по 10 часов в день. Не знаю, как это можно сделать проще и быстрее. Только заставить сканер [для документов] работать под [Windows] 11 заняло более 4-5 часов. А еще полсотни приложений поставить, настроить, понять, что работает, а что надо искать более новое», — рассказал Alex266.

Некоторые прямо сравнивают работу компьютеров на Windows 11 и на Windows 10, фиксируя, что отдельные проблемы все еще актуальны только для более новой версии ОС.

«Есть два ноутбука. Тот, который обновился по воздуху до лицензионной Windows 11, перестал видеть съемный винт [внешний жесткий диск. — Прим. ред.] USB 3.0, в устройствах и дисках ничего не определяется, на винте загорается индикация питания, но нет доступа. На ноутбуке с Windows 10 все ок», — сообщил пользователь v1333.

В пресс-службе Microsoft отказались прокомментировать «Газете.Ru» данные сервиса AdDuplex о доли установок Windows 11 в марте этого года. Самой популярной операционной системой среди пользователей остается Windows 10 N21U, вышедшая в ноябре 2021 года.

Версию Windows 11 для разработчиков к марту установили лишь 0,6% пользователей, в феврале доля была еще меньше — 0,3%. В TechRadar констатировали, что на ОС в целом переходят не так быстро, как рассчитывали в Microsoft.

Слишком много требований

Пользователи в принципе не спешат устанавливать новые версии программного обеспечения, пока не убедятся, что у них не появится дополнительных проблем в виде сбоев и потери информации, заявил «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«Практически любое ПО после выхода имеет уязвимости, которые позже устраняются в обновлениях, но до этого момента компьютеры подвергаются угрозе заражения вирусами, ворующими данные и блокирующими доступ к информации», — отметил он.

По словам эксперта, на создание обновления у разработчиков может уйти много времени. «Хотя релиз вышел достаточно давно, пользователи отмечают, что не все проблемы были устранены», — констатировал он.

Самойленко заметил, что в случае с Windows 11 имеется еще одна причина спада установок — слишком высокие требования к аппаратному наполнению персональных компьютеров.

«В новой версии требуется минимум 4 ГБ оперативной памяти и не менее 64 ГБ свободного пространства, а Windows 10 можно было пользоваться с 2 ГБ оперативной памяти и 20 ГБ пространства», — отметил он.

Также спикер указал на то, что самое большое ограничение для большинства пользователей, интересующихся Windows 11, кроется в требовании к процессорам — чипы должны быть не ниже Intel Core восьмого поколения.

«Microsoft неоднократно указывали на тот факт, что система подходит не всем пользователям, поэтому корпорация открыла возможность установки новой версии на несовместимые гаджеты, но при этом ограничила установку обновлений и патчей», — рассказал он.

Проблема лишь усугубилась во время пандемии, когда покупатели столкнулись с высокими ценами на комплектующие и нехваткой микросхем и процессоров. «Поэтому владельцы менее мощных компьютеров будут оставаться со старыми, уже проверенными версиями Windows», — посчитал Самойленко.

Он заключил, что в настоящее время на Windows 11 переходят те частные пользователи, у которых достаточно сильные ПК, а в компаниях решение об обновлении принимают специалисты, предварительно убедившись, что изменения не окажут негативного влияния на работу персонала.